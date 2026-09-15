Carnet de BordTechnologiesEsker accélère sur l’automatisation financière : innovations, croissance et adoption en pleine réforme

Esker accélère sur l’automatisation financière : innovations, croissance et adoption en pleine réforme

Automatisation financière Esker
Par: Christophe Durand

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Esker se distingue comme un acteur incontournable dans le secteur de la dématérialisation et de l’automatisation des processus financiers. Ces dernières années, l’entreprise lyonnaise a multiplié les lancements d’outils innovants pour répondre à la demande croissante en transformation digitale des directions financières. Elle a également accompagné de grands changements réglementaires, notamment avec l’avènement de la facturation électronique obligatoire, qui dynamise son activité et favorise un vif essor auprès des entreprises françaises de toutes tailles.

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Nouvelle stratégie technologique autour de l’intelligence artificielle

En septembre 2026, Esker a présenté son Synergy Agentic Framework, une avancée notoire pour ses solutions destinées aux départements financiers. Cette surcouche logicielle embarque des agents intelligents capables de gérer et d’optimiser les processus Source-to-Pay et Order-to-Cash.

L’objectif de ce framework est de permettre aux organisations d’automatiser davantage leurs cycles de gestion administrative tout en conservant une maîtrise fine des flux et des décisions. Esker avance ainsi vers une finance dite « autonome sous contrôle », où l’intelligence artificielle ne se substitue pas à l’humain mais complète son action, notamment grâce à une interface régulée assurant communication fluide et sécurité opérationnelle.

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Des outils dédiés à la simplification des achats

L’année 2026 a aussi marqué le lancement d’une solution de demandes de devis baptisée Esker Quote. Ce nouvel outil vise à faciliter la gestion des dépenses au sein des entreprises en automatisant la création, la transmission et le suivi des appels d’offres auprès des fournisseurs.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’Esker d’offrir aux directions financières une meilleure visibilité sur leurs engagements et la capacité à fluidifier l’ensemble du cycle achat.

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L’approche “finance autonome” : enjeux et perspectives

L’intégration de l’intelligence artificielle permet non seulement d’accélérer les traitements administratifs mais aussi de réduire le risque d’erreur, tout en libérant du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Pour Esker, le défi consiste à équilibrer centralisation, traçabilité et autonomie afin que la technologie reste un levier d’efficience maîtrisé.

Ce positionnement place la société en pointe dans la lutte contre la complexité administrative et les attentes croissantes en matière de conformité, tout particulièrement dans le contexte réglementaire actuel.

L’impact de la réglementation et l’adoption des plateformes agréées

La réforme de la facturation électronique en France, qui impose une digitalisation accrue des échanges entre sociétés, a été un accélérateur évident pour Esker. La reconnaissance du statut de plateforme agréée par l’État français a contribué à doubler la croissance nationale de la société sur ce segment depuis 2025.

En devenant un intermédiaire officiel entre entreprises et administration fiscale pour l’acheminement et le traitement des factures, Esker se positionne parmi les principaux partenaires du tissu économique français, accompagnant ainsi PME, ETI et grandes entreprises vers cette nouvelle étape numérique.

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  • Augmentation rapide du volume de factures électroniques gérées via Esker
  • Simplification des flux documentaires pour les services comptables
  • Appui personnalisé auprès des structures pour anticiper et réussir la transition réglementaire

Adoption massive par les entreprises françaises

Le marché n’a pas tardé à réagir à ces évolutions. Plus de 150 PME et ETI ont déjà choisi d’adopter la plateforme commune TEDD avec Esker afin de sécuriser la conformité et l’automatisation de leur facturation. L’enjeu principal demeure la capacité à intégrer ces nouvelles solutions sans rupture avec les systèmes internes déjà existants.

Cet écosystème de services connectés renforce l’attractivité d’Esker auprès des décideurs financiers, qui recherchent agilité, fiabilité et évolutivité. Les retours d’expérience soulignent la réduction notable des charges administratives et la rapidité de mise en œuvre de ces nouveaux outils digitaux.

Qu’est-ce que le Synergy Agentic Framework présenté par Esker ?

Le Synergy Agentic Framework est une couche technologique intégrée aux solutions Esker qui introduit des agents intelligents régulés pour optimiser les processus financiers de bout en bout. Il facilite la gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash tout en maintenant une supervision humaine sur les décisions clés.
  • Automatisation intelligente encadrée
  • Communication optimisée entre modules
  • Maîtrise accrue des cycles financiers
FonctionnalitéBénéfice
Agents AI régulésFiabilité et sécurisation
Autonomie contrôléeRéduction des interventions manuelles

Comment Esker accompagne-t-elle la réforme de la facturation électronique ?

Esker propose une plateforme agréée permettant aux entreprises de transmettre leurs factures de manière conforme à la législation française. Cette évolution favorise l’automatisation de la comptabilité et la connexion directe avec l’administration fiscale, répondant aux attentes des PME comme des grandes entreprises.
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  • Accompagnement à la transition réglementaire
  • Sécurité et conformité garanties
  • Adaptation rapide aux exigences fiscales

Quels types d’entreprises choisissent les solutions Esker ?

Un large éventail d’organisations adopte les services d’Esker, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ces solutions conviennent aussi aux groupes structurés souhaitant centraliser et sécuriser la gestion de leurs flux financiers numériques.
  • Entreprises peu digitalisées cherchant à rattraper leur retard
  • Organisations multi-sites avec besoins de standardisation
  • Sociétés soumises à des impératifs normatifs renforcés

Quels bénéfices observe-t-on lors du passage à Esker ?

L’automatisation via Esker permet de réduire les délais de traitement administratif et améliore la traçabilité de chaque opération. Une diminution des risques d’erreurs et une adaptation facilitées aux évolutions réglementaires sont fréquemment rapportées par les utilisateurs.
  • Gain de temps sur l’émission et la réception des factures
  • Meilleure visibilité sur les dépenses et engagements
  • Sécurisation des données financières

Sources

  • https://ch.zonebourse.com/actualite-bourse/esker-devoile-synergy-agentic-framework-pour-la-direction-financiere-ce785bd9d181f42c
  • https://www.leprogres.fr/economie/2026/09/07/esker-a-double-sa-croissance-en-france-en-devenant-plateforme-agreee
  • https://fr.finance.yahoo.com/actualites/esker-lance-nouvelle-solution-demande-090000652.html
  • https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/18/3257939/0/fr/r%C3%A9forme-de-la-facturation-%C3%A9lectronique-plus-de-150-pme-et-eti-adoptent-la-plateforme-tedd-et-esker.html

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Christophe Durand réalise une veille quotidienne afin d'identifier les sujets qui façonnent le monde numérique, les usages connectés et les innovations. Il propose des contenus documentés, pédagogiques et accessibles pour aider les lecteurs à mieux comprendre les évolutions en cours. Pour renforcer la qualité de ses publications, il s'appuie sur l'intelligence artificielle lors des phases de recherche et de rédaction, avant une relecture, une vérification des informations et une validation éditoriale systématiques.
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