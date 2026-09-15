Esker accélère sur l’automatisation financière : innovations, croissance et adoption en pleine réforme

Esker se distingue comme un acteur incontournable dans le secteur de la dématérialisation et de l’automatisation des processus financiers. Ces dernières années, l’entreprise lyonnaise a multiplié les lancements d’outils innovants pour répondre à la demande croissante en transformation digitale des directions financières. Elle a également accompagné de grands changements réglementaires, notamment avec l’avènement de la facturation électronique obligatoire, qui dynamise son activité et favorise un vif essor auprès des entreprises françaises de toutes tailles.
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Sommaires
Nouvelle stratégie technologique autour de l’intelligence artificielle
En septembre 2026, Esker a présenté son Synergy Agentic Framework, une avancée notoire pour ses solutions destinées aux départements financiers. Cette surcouche logicielle embarque des agents intelligents capables de gérer et d’optimiser les processus Source-to-Pay et Order-to-Cash.
L’objectif de ce framework est de permettre aux organisations d’automatiser davantage leurs cycles de gestion administrative tout en conservant une maîtrise fine des flux et des décisions. Esker avance ainsi vers une finance dite « autonome sous contrôle », où l’intelligence artificielle ne se substitue pas à l’humain mais complète son action, notamment grâce à une interface régulée assurant communication fluide et sécurité opérationnelle.
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Des outils dédiés à la simplification des achats
L’année 2026 a aussi marqué le lancement d’une solution de demandes de devis baptisée Esker Quote. Ce nouvel outil vise à faciliter la gestion des dépenses au sein des entreprises en automatisant la création, la transmission et le suivi des appels d’offres auprès des fournisseurs.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’Esker d’offrir aux directions financières une meilleure visibilité sur leurs engagements et la capacité à fluidifier l’ensemble du cycle achat.
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L’approche “finance autonome” : enjeux et perspectives
L’intégration de l’intelligence artificielle permet non seulement d’accélérer les traitements administratifs mais aussi de réduire le risque d’erreur, tout en libérant du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Pour Esker, le défi consiste à équilibrer centralisation, traçabilité et autonomie afin que la technologie reste un levier d’efficience maîtrisé.
Ce positionnement place la société en pointe dans la lutte contre la complexité administrative et les attentes croissantes en matière de conformité, tout particulièrement dans le contexte réglementaire actuel.
L’impact de la réglementation et l’adoption des plateformes agréées
La réforme de la facturation électronique en France, qui impose une digitalisation accrue des échanges entre sociétés, a été un accélérateur évident pour Esker. La reconnaissance du statut de plateforme agréée par l’État français a contribué à doubler la croissance nationale de la société sur ce segment depuis 2025.
En devenant un intermédiaire officiel entre entreprises et administration fiscale pour l’acheminement et le traitement des factures, Esker se positionne parmi les principaux partenaires du tissu économique français, accompagnant ainsi PME, ETI et grandes entreprises vers cette nouvelle étape numérique.
- Augmentation rapide du volume de factures électroniques gérées via Esker
- Simplification des flux documentaires pour les services comptables
- Appui personnalisé auprès des structures pour anticiper et réussir la transition réglementaire
Adoption massive par les entreprises françaises
Le marché n’a pas tardé à réagir à ces évolutions. Plus de 150 PME et ETI ont déjà choisi d’adopter la plateforme commune TEDD avec Esker afin de sécuriser la conformité et l’automatisation de leur facturation. L’enjeu principal demeure la capacité à intégrer ces nouvelles solutions sans rupture avec les systèmes internes déjà existants.
Cet écosystème de services connectés renforce l’attractivité d’Esker auprès des décideurs financiers, qui recherchent agilité, fiabilité et évolutivité. Les retours d’expérience soulignent la réduction notable des charges administratives et la rapidité de mise en œuvre de ces nouveaux outils digitaux.
Qu’est-ce que le Synergy Agentic Framework présenté par Esker ?
- Automatisation intelligente encadrée
- Communication optimisée entre modules
- Maîtrise accrue des cycles financiers
|Fonctionnalité
|Bénéfice
|Agents AI régulés
|Fiabilité et sécurisation
|Autonomie contrôlée
|Réduction des interventions manuelles
Comment Esker accompagne-t-elle la réforme de la facturation électronique ?
- Accompagnement à la transition réglementaire
- Sécurité et conformité garanties
- Adaptation rapide aux exigences fiscales
Quels types d’entreprises choisissent les solutions Esker ?
- Entreprises peu digitalisées cherchant à rattraper leur retard
- Organisations multi-sites avec besoins de standardisation
- Sociétés soumises à des impératifs normatifs renforcés
Quels bénéfices observe-t-on lors du passage à Esker ?
- Gain de temps sur l’émission et la réception des factures
- Meilleure visibilité sur les dépenses et engagements
- Sécurisation des données financières
Sources
- https://ch.zonebourse.com/actualite-bourse/esker-devoile-synergy-agentic-framework-pour-la-direction-financiere-ce785bd9d181f42c
- https://www.leprogres.fr/economie/2026/09/07/esker-a-double-sa-croissance-en-france-en-devenant-plateforme-agreee
- https://fr.finance.yahoo.com/actualites/esker-lance-nouvelle-solution-demande-090000652.html
- https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/18/3257939/0/fr/r%C3%A9forme-de-la-facturation-%C3%A9lectronique-plus-de-150-pme-et-eti-adoptent-la-plateforme-tedd-et-esker.html