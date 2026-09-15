Esker accélère sur l’automatisation financière : innovations, croissance et adoption en pleine réforme

Esker se distingue comme un acteur incontournable dans le secteur de la dématérialisation et de l’automatisation des processus financiers. Ces dernières années, l’entreprise lyonnaise a multiplié les lancements d’outils innovants pour répondre à la demande croissante en transformation digitale des directions financières. Elle a également accompagné de grands changements réglementaires, notamment avec l’avènement de la facturation électronique obligatoire, qui dynamise son activité et favorise un vif essor auprès des entreprises françaises de toutes tailles.

Nouvelle stratégie technologique autour de l’intelligence artificielle

En septembre 2026, Esker a présenté son Synergy Agentic Framework, une avancée notoire pour ses solutions destinées aux départements financiers. Cette surcouche logicielle embarque des agents intelligents capables de gérer et d’optimiser les processus Source-to-Pay et Order-to-Cash.

L’objectif de ce framework est de permettre aux organisations d’automatiser davantage leurs cycles de gestion administrative tout en conservant une maîtrise fine des flux et des décisions. Esker avance ainsi vers une finance dite « autonome sous contrôle », où l’intelligence artificielle ne se substitue pas à l’humain mais complète son action, notamment grâce à une interface régulée assurant communication fluide et sécurité opérationnelle.

Des outils dédiés à la simplification des achats L’année 2026 a aussi marqué le lancement d’une solution de demandes de devis baptisée Esker Quote. Ce nouvel outil vise à faciliter la gestion des dépenses au sein des entreprises en automatisant la création, la transmission et le suivi des appels d’offres auprès des fournisseurs. Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’Esker d’offrir aux directions financières une meilleure visibilité sur leurs engagements et la capacité à fluidifier l’ensemble du cycle achat.