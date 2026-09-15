Qonto : une fintech française en pleine transformation du secteur financier

La société Qonto, figure majeure de la fintech européenne, continue d’attirer l’attention avec des opérations et des résultats remarqués sur le marché de la gestion financière dédiée aux entreprises. À travers de récentes acquisitions stratégiques, une croissance persistante et des choix forts pour consolider sa position, la structure bouleverse les habitudes dans la banque en ligne et la comptabilité professionnelle.
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Sommaires
Des acquisitions ciblées pour renforcer l’offre de services
Depuis quelques mois, Qonto multiplie les initiatives permettant d’élargir son offre. Une étape clé a été franchie récemment avec le rachat des actifs du cabinet digital Acasi, spécialisé dans l’expertise comptable. Officiellement communiqué cet été, ce mouvement marque la volonté de Qonto d’intégrer directement des prestations comptables à ses solutions financières existantes.
L’opération vise principalement à proposer aux TPE, PME et indépendants une plateforme complète. L’ambition est claire : réunir l’ensemble des outils bancaires, de facturation et d’accompagnement comptable, afin de simplifier la gestion quotidienne des entrepreneurs. Ce modèle intégré permettrait de réduire le nombre d’intermédiaires pour les entreprises clientes, tout en accélérant l’accès à divers services spécialisés.
- Rachat stratégique d’Acasi pour moderniser la gestion comptable
- Intégration progressive des briques métiers complémentaires (facturation, accompagnement)
- Cap sur les professionnels : TPE, PME, micro-entrepreneurs
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Quels sont les effets des renforcements réglementaires chez Qonto ?
Dans cette dynamique de développement, Qonto n’a pas hésité à ajuster ses méthodes internes. Au fil de l’été, plusieurs comptes professionnels ont été bloqués. La société précise que ces mesures découlent du processus constant de contrôle interne destiné à garantir sécurité et conformité.
Cet épisode survient alors que Qonto poursuit ses démarches pour obtenir une licence bancaire. Selon l’entreprise, ces restrictions, si elles concernent un certain volume de clients, ne sont pas liées au calendrier d’obtention de l’agrément mais relèvent d’un durcissement des contrôles face à la croissance de l’activité.
- Renforcement des procédures anti-fraude
- Augmentation du nombre de vérifications lors de l’ouverture ou de la gestion des comptes clients
- Démarche proactive pour répondre aux exigences de régulateurs européens
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Un cap financier marqué par le passage des 10 milliards d’euros de bilan
En poursuivant son expansion, Qonto affiche aujourd’hui la barre symbolique des 10 milliards d’euros d’actifs inscrits à son bilan, chiffre essentiellement porté par les dépôts réalisés sur les comptes de ses utilisateurs. Cette performance confirme la solidité de l’entreprise sur le plan de la collecte et de la gestion de liquidités issus de millions de transactions.
Sur la même période, le résultat net de la société a reculé de 36 % après deux années bénéficiaires consécutives. Malgré cette baisse ponctuelle, l’entreprise reste pour la troisième fois dans le vert, conformément à une trajectoire financière annoncée axée vers la rentabilité durable.
|Année
|Bénéfice (€ millions)
|Bilan (€ milliards)
|2023
|71
|Plus de 9
|2024
|144,4
|N/A
|2025-2026
|Bénéfice positif, mais recul de 36 %
|10
Quels sont les nouveaux services proposés par Qonto ?
- Bancaire professionnel (comptes, virements, cartes)
- Facturation électronique intégrée
- Gestion automatisée des documents comptables
Pourquoi certains comptes ont-ils été bloqués chez Qonto récemment ?
- Contrôles anti-fraude intensifiés
- Exigences réglementaires européennes accrues
Comment la situation financière de Qonto évolue-t-elle ?
|Année
|Résultat net
|2023
|71 millions €
|2024
|144,4 millions €
|2025-2026
|En repli de 36 %
Quelles perspectives pour Qonto dans le secteur bancaire ?
- Extension des offres métiers grâce à l’innovation digitale
- Potentiel d’internationalisation accru
- Déploiement de fonctionnalités avancées pour la gestion d’entreprise
Sources
- https://www.lefigaro.fr/entrepreneur/les-premiers-jours-de-la-facturation-electronique-confirment-la-robustesse-du-passage-a-l-echelle-20260910
- https://www.lemondeduchiffre.fr/a-la-une/80377-qonto-s-offre-acasi-et-bouscule-le-modele-des-cabinets-d-expertise-comptable.html
- https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/fintech-qonto-franchit-les-10-milliards-deuros-de-bilan-2246010
- https://www.agefi.fr/news/banque-assurance/qonto-fait-le-menage-dans-ses-comptes-clients-en-pleine-demande-de-licence-bancaire
- https://www.maddyness.com/2026/07/03/qonto-boucle-une-nouvelle-acquisition-pour-se-renforcer-en-matiere-de-comptabilite/