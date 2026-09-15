Qonto : une fintech française en pleine transformation du secteur financier

La société Qonto, figure majeure de la fintech européenne, continue d’attirer l’attention avec des opérations et des résultats remarqués sur le marché de la gestion financière dédiée aux entreprises. À travers de récentes acquisitions stratégiques, une croissance persistante et des choix forts pour consolider sa position, la structure bouleverse les habitudes dans la banque en ligne et la comptabilité professionnelle.

Quels sont les effets des renforcements réglementaires chez Qonto ? Dans cette dynamique de développement, Qonto n’a pas hésité à ajuster ses méthodes internes. Au fil de l’été, plusieurs comptes professionnels ont été bloqués. La société précise que ces mesures découlent du processus constant de contrôle interne destiné à garantir sécurité et conformité. Cet épisode survient alors que Qonto poursuit ses démarches pour obtenir une licence bancaire. Selon l’entreprise, ces restrictions, si elles concernent un certain volume de clients, ne sont pas liées au calendrier d’obtention de l’agrément mais relèvent d’un durcissement des contrôles face à la croissance de l’activité. Renforcement des procédures anti-fraude Augmentation du nombre de vérifications lors de l’ouverture ou de la gestion des comptes clients Démarche proactive pour répondre aux exigences de régulateurs européens