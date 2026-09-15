Sellsy : une success story française dans le logiciel de gestion commerciale
Le nom EBP est aujourd’hui évoqué dans des contextes variés allant de l’information boursière au domaine de la formation professionnelle et aux réalités sociales du secteur informatique. Marquant son empreinte sur plusieurs secteurs en France, le sigle EBP recoupe à la fois une entreprise cotée à Varsovie, un acteur historique du logiciel de gestion, ainsi qu’une école parisienne réputée pour ses résultats. Les récents mouvements stratégiques et organisationnels rappellent que les changements internes d’une société ont également des conséquences humaines et locales.
Sommaires
La dynamique boursière d’Erste Bank Polska S.A.
L’action Erste Bank Polska S.A., identifiée sous le code EBP à la Bourse de Varsovie, se distingue par des performances notables durant 2026. Le titre EBP affiche une progression de plus de 37 % depuis le premier janvier cette année-là, renforçant la confiance des investisseurs. Le cours a atteint 748,40 zlotys polonais lors de la séance du 10 septembre 2026, selon le rapport de Zonebourse.
Pour affiner la compréhension financière, différents indicateurs sont analysés : le ratio cours sur bénéfice (PER) estimé pour 2025 était fixé à 8,6, tandis que la projection pour 2026 s’établit à 13,9. La capitalisation boursière de l’entreprise dépasse 76 milliards de zlotys. Ces données soulignent la position importante du groupe EBP sur le marché polonais et européen, tout en offrant aux analystes des repères pour suivre sa valorisation et sa stratégie.
Évolutions structurelles chez EBP Informatique
EBP Informatique, connue depuis longtemps comme spécialiste des logiciels de gestion destinés aux entreprises, traverse actuellement une phase de réorganisation profonde. En mars 2026, le site chartrain de l’entreprise, ouvert depuis 2016, a définitivement fermé ses portes après dix ans d’activité. Cette décision a entraîné le transfert des effectifs vers le site principal des Yvelines, situé à Rambouillet.
Une centaine de collaborateurs travaillaient auparavant à Chartres. Cependant, environ un tiers d’entre eux n’a pas souhaité ou pu accepter le changement de lieu de travail, mettant en évidence la complexité d’un tel transfert pour les équipes concernées. Les représentants syndicaux ont souligné ce sentiment de « réorganisation subie » et les impacts sur le quotidien des salariés. Cette transformation traduit la volonté de l’entreprise de rationaliser ses implantations, mais elle met aussi en lumière les enjeux sociaux associés aux choix stratégiques.
L’impact humain de la fermeture du site de Chartres
La fermeture du site de Chartres n’est pas passée inaperçue auprès des salariés concernés. Plusieurs témoignages font état d’inquiétudes, notamment liées à la mobilité géographique et à la crainte d’une perte de cohésion entre anciennes équipes. Certains employés évoquent le sentiment d’avoir vécu un départ imposé, malgré les solutions de reclassement proposées par la direction.
Ce contexte interroge, plus largement, sur l’accompagnement social lors des restructurations dans le secteur du numérique en France. La disparition d’un site localisé impacte non seulement les emplois directs, mais affecte aussi l’écosystème professionnel régional.
Stratégies de réorganisation dans le secteur du logiciel
La centralisation des ressources et la mutualisation des compétences figurent parmi les principales tendances organisationnelles observées récemment. Pour EBP Informatique, l’objectif affiché consiste à maintenir la compétitivité et à répondre plus rapidement aux évolutions du marché.
Dans ce contexte, la gestion des transitions humaines reste essentielle pour préserver le capital expérience de l’entreprise. Un accompagnement spécifique a été mis en place pour faciliter la mobilité ou aider les salariés ayant choisi de ne pas rejoindre Rambouillet à rebondir professionnellement.
L’excellence de l’EBP Paris : formation et réussite
Fondée en 1929 à Paris sous l’impulsion des Grands Moulins de Paris, l’École de Boulangerie et de Pâtisserie (EBP Paris) s’est illustrée par son taux de réussite exceptionnel en 2026. Avec 98 % de réussite aux examens métiers, l’école confirme sa réputation de référence dans le secteur agroalimentaire français, participant activement à former les nouveaux talents des filières boulangerie-pâtisserie.
Cette réussite repose sur la pédagogie développée avec le soutien du Groupe VIVESCIA mais aussi grâce à l’engagement des enseignants et formateurs qui assurent un suivi personnalisé des élèves. L’école accueille chaque année des apprentis venus de toute la France, favorisant la transmission de savoir-faire à travers des cursus intensifs spécialisés.
- Taux de réussite record de 98 % en 2026
- Formation initiale et continue en boulangerie et pâtisserie
- Partenariats historiques avec acteurs clés de l’agroalimentaire
Quelles sont les différentes entités connues sous le nom EBP ?
- Erste Bank Polska S.A., banque cotée à la Bourse de Varsovie sous le sigle EBP
- EBP Informatique, éditeur français de solutions logicielles de gestion
- EBP Paris, École de Boulangerie et de Pâtisserie reconnue pour ses formations qualifiantes
Quels sont les chiffres clefs relatifs à l’évolution boursière d’Erste Bank Polska S.A. ?
|Date
|Cours (PLN)
|Variation depuis janv. (%)
|Capitalisation (Md PLN)
|10/09/2026
|748,40
|+37,18
|76,42
- PER 2025 : 8,6
- PER 2026 projeté : 13,9
Comment la fermeture du site de Chartres a-t-elle été vécue par les salariés d’EBP Informatique ?
La fermeture effective en mars 2026 a suscité inquiétude et résignation chez nombre de salariés. Un tiers des collaborateurs n’a pas accepté la mutation vers les Yvelines. Les difficultés rencontrées concernaient principalement la mobilité géographique et la réorganisation jugée subie par beaucoup.
- Accompagnement personnalisé pour la mobilité interne
- Mise en place de dispositifs d’aide au reclassement
Dans quels domaines l’EBP Paris excelle-t-elle actuellement ?
L’établissement se distingue en formation de boulangerie et pâtisserie, atteignant un taux de réussite historique de 98 %. Son rayonnement s’appuie sur des partenariats solides et une pédagogie personnalisée.
- Formations initiales diplômantes
- Cursus courts pour professionnels du secteur
- Valorisation du savoir-faire artisanal français
Sources
- https://www.zonebourse.com/cours/action/ERSTE-BANK-POLSKA-S-A-1413330/
- https://www.le28.tv/actualite/a-chartres-la-fermeture-du-site-d-ebp-vecue-comme-un-depart-contraint-par-les-salaries
- https://entreprise.grandsmoulinsdeparis.com/actualites/entreprise/formation-en-boulangerie-et-patisserie-un-taux-de-reussite-historique-de-98-a-lebp-paris/
- https://www.intensite.net/les-salaries-d-ebp-chartres-rapatries-dans-les-yvelines