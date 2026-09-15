Evoliz, acteur clé de la facturation électronique et de l’accompagnement des entreprises vers la réforme 2026

À l’approche de la réforme sur la facturation électronique en France, les éditeurs de solutions numériques jouent un rôle central dans la préparation des entreprises. Evoliz s’impose comme l’un des acteurs majeurs de cette transformation, grâce à une offre pensée pour répondre aux besoins spécifiques des TPE, PME et indépendants. Ancrée à La Garde, la société connaît depuis plusieurs années une croissance soutenue et adapte sa stratégie pour rester au plus près des enjeux du secteur.

L’offre Evoliz : expertise, accompagnement et innovation Créée il y a seize ans, Evoliz accompagne aujourd’hui plus de 48 000 utilisateurs avec une équipe de cinquante collaborateurs. L’entreprise affiche une croissance annuelle située entre 20 et 30 %, portée par la spécialisation des outils proposés et leur capacité à s’adapter aux évolutions réglementaires. Ses solutions de gestion commerciale visent à réduire la charge administrative des entrepreneurs, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur activité principale. Parmi les axes stratégiques récents figure une nouvelle identité de marque, révélée au printemps 2026 lors d’une campagne nationale multicanal, intitulée « Entrepreneur, c’est pas un métier ». On retrouve ce message en télévision, radio, affichage parisien et digital. Il met en avant les professions variées utilisant Evoliz : coiffeuses, graphistes, plombiers, consultantes… autant d’exemples où la simplicité opérationnelle compte réellement au quotidien. Solution de gestion complète adaptée aux TPE/PME

adaptée aux Interface intuitive pour automatiser la facturation

pour automatiser la Compatibilité avec la future réglementation fiscale

avec la future réglementation fiscale Accompagnement personnalisé via une équipe dédiée