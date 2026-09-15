Evoliz, acteur clé de la facturation électronique et de l’accompagnement des entreprises vers la réforme 2026

À l’approche de la réforme sur la facturation électronique en France, les éditeurs de solutions numériques jouent un rôle central dans la préparation des entreprises. Evoliz s’impose comme l’un des acteurs majeurs de cette transformation, grâce à une offre pensée pour répondre aux besoins spécifiques des TPE, PME et indépendants. Ancrée à La Garde, la société connaît depuis plusieurs années une croissance soutenue et adapte sa stratégie pour rester au plus près des enjeux du secteur.
Tiime, la solution française au cœur de la réforme de la facturation électronique
Sommaires
La généralisation de la facturation électronique : quel impact pour les entreprises ?
Dès septembre 2026, la réforme gouvernementale imposera à toutes les entreprises françaises – des indépendants aux grands groupes – la capacité d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Cette évolution traduit la volonté de moderniser l’administration fiscale et de faciliter le suivi des transactions commerciales. En parallèle, la transmission de données relatives aux paiements devient une obligation, renforçant le besoin de solutions adaptées et évolutives.
Pour les grandes entreprises et les ETI, l’enjeu est double : assurer la conformité tout en maintenant la fluidité des échanges avec leurs partenaires. À cette date charnière, environ 38 % des très petites et moyennes entreprises n’auront pas encore franchi ce cap digital, selon une récente étude sectorielle. Ce chiffre souligne l’importance d’un accompagnement ciblé pour accélérer la transition et lever les freins techniques ou organisationnels.
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L’offre Evoliz : expertise, accompagnement et innovation
Créée il y a seize ans, Evoliz accompagne aujourd’hui plus de 48 000 utilisateurs avec une équipe de cinquante collaborateurs. L’entreprise affiche une croissance annuelle située entre 20 et 30 %, portée par la spécialisation des outils proposés et leur capacité à s’adapter aux évolutions réglementaires. Ses solutions de gestion commerciale visent à réduire la charge administrative des entrepreneurs, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur activité principale.
Parmi les axes stratégiques récents figure une nouvelle identité de marque, révélée au printemps 2026 lors d’une campagne nationale multicanal, intitulée « Entrepreneur, c’est pas un métier ». On retrouve ce message en télévision, radio, affichage parisien et digital. Il met en avant les professions variées utilisant Evoliz : coiffeuses, graphistes, plombiers, consultantes… autant d’exemples où la simplicité opérationnelle compte réellement au quotidien.
- Solution de gestion complète adaptée aux TPE/PME
- Interface intuitive pour automatiser la facturation
- Compatibilité avec la future réglementation fiscale
- Accompagnement personnalisé via une équipe dédiée
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Le choix de l’ouverture technologique après l’intégration à Visma
L’intégration d’Evoliz au groupe européen Visma en 2025 a permis d’accroître ses ressources techniques et d’ouvrir de nouvelles perspectives. Contrairement à certains concurrents, la société a opté pour un positionnement orienté utilisateur : elle propose une solution compatible avec les différentes plateformes agréées, préférant cette ouverture à la création d’une plateforme propriétaire exclusive. Cette stratégie vise à garantir la liberté de choix et la flexibilité des clients sans compromis sur la conformité légale.
Dans cet écosystème élargi, Evoliz conserve son ADN centré sur la simplicité d’usage et l’accompagnement métier. Le logiciel de facturation s’intègre ainsi harmonieusement dans les processus quotidiens des cabinets comptables et des entreprises, facilitant la transition digitale attendue en 2026.
|Année clé
|Événement majeur
|Impact sur Evoliz
|2025
|Intégration au groupe Visma
|Renforcement technique
|2026
|Réforme de la facturation électronique
|Mise en conformité, nouveaux services
Qui peut utiliser la solution Evoliz ?
Evoliz s’adresse prioritairement aux TPE, PME et indépendants qui cherchent à automatiser leur gestion administrative. Grâce à son interface conviviale, le service convient aussi bien aux autoentrepreneurs qu’aux structures disposant d’un service comptable interne.
- TPE/PME tous secteurs confondus
- Artisans, commerçants, professions libérales
- Cabinets d’expertise comptable
Quelle est la particularité du choix technologique d’Evoliz ?
Evoliz opte pour une compatibilité maximale avec les infrastructures existantes plutôt que de développer une plateforme fermée. Cela permet à chaque entreprise de choisir librement sa plateforme agréée et d’intégrer facilement Evoliz dans son environnement numérique.
- Souplesse d’installation
- Simplicité d’intégration avec d’autres outils
- Respect strict de la conformité réglementaire
Quels sont les bénéfices concrets pour les utilisateurs d’Evoliz ?
Les utilisateurs bénéficient d’une administration simplifiée, d’un gain de temps significatif et d’une réduction considérable du risque d’erreur lors de la saisie ou de l’émission des factures. L’accompagnement client et la veille réglementaire intégrée favorisent également une mise en conformité sans stress.
- Automatisation des tâches administratives récurrentes
- Gestion sécurisée des flux financiers
- Suivi en temps réel des obligations fiscales
Comment Evoliz anticipe-t-il la montée en puissance de la transition digitale ?
Avec une croissance continue de ses effectifs et une veille constante sur la réglementation, Evoliz investit dans la formation de ses équipes et dans l’évolution de son logiciel. Son intégration à Visma lui donne accès à de nombreuses innovations déjà éprouvées ailleurs en Europe.
|Période
|Évolution clé
|Dernières années
|Recrutement et formation continue
|Futur proche
|Déploiement de fonctionnalités avancées
Sources
- https://mesinfos.fr/83130-la-garde/facturation-electronique-que-le-nom-evoliz-devienne-un-reflexe-pour-la-reforme-337257.html
- https://presseagence.fr/toulon-francois-aupetit-evoliz-aborder-la-reforme-de-la-facturation-electronique-en-toute-quietude/
- https://www.compta-online.com/facture-electronique-evoliz-visma-ao8373
- https://www.cbnews.fr/marques/evoliz-x-dunk-moins-admin-plus-metier