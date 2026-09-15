Carnet de BordTechnologiesQuadient au cœur de l’évolution numérique et stratégique

Quadient au cœur de l’évolution numérique et stratégique

Quadient dématérialisation des factures
Par: Christophe Durand

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Quadient, acteur reconnu dans la gestion du courrier et des solutions logistiques, figure régulièrement parmi les entreprises françaises les plus dynamiques face à la transformation numérique. À la croisée de la réforme de la dématérialisation des factures et d’importantes décisions stratégiques concernant son portefeuille d’activités, le groupe multiplie les annonces décisives en 2026. Gros plan sur ses avancées majeures et les perspectives qui s’ouvrent.

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Un rôle central dans la dématérialisation des factures

La transition vers la facture électronique prend un nouvel essor avec l’application progressive de la réforme française. Ce contexte réglementaire incite les entreprises à adopter des systèmes fiables pour garantir la conformité et faciliter leurs échanges électroniques. Quadient, via sa plateforme digitale certifiée Serensia, s’est rapidement imposé comme l’un des leaders auprès des entités cherchant à intégrer ces nouveaux standards.

Au début du mois de septembre 2026, Quadient a annoncé avoir permis l’enregistrement de plus de 800 000 entités dans l’annuaire central de l’administration fiscale grâce à Serensia et à des partenaires exploitant sa solution en marque blanche. Cette performance illustre la capacité du groupe à accompagner massivement les entreprises dans leur démarche de digitalisation. La robustesse technique et le fort maillage partenarial de Serensia sont souvent mis en avant pour expliquer ce succès.

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  • Enregistrement automatisé et sécurisé
  • Intégration facile auprès de divers logiciels comptables
  • Accompagnement personnalisé pour tous types d’organisations
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Réflexions stratégiques autour de l’activité Lockers

Fidèle à son histoire d’innovation, Quadient n’hésite pas à réévaluer régulièrement son positionnement sectoriel. Sa division dédiée aux consignes de colis automatiques, connue sous le nom d’activité Lockers, fait actuellement l’objet d’une revue stratégique. Le groupe a confirmé étudier différentes options quant à l’avenir de cette activité, incluant une cession potentielle.

Cette réflexion intervient alors que Lockers affiche une rentabilité croissante, notamment au niveau de son résultat brut d’exploitation. Les évolutions envisagées s’inscrivent dans une volonté plus large d’adapter le modèle économique de Quadient aux nouvelles réalités du marché, tout en privilégiant les segments jugés les plus porteurs sur le long terme.

  • Rentabilité de l’activité Lockers en progression
  • Plusieurs scénarios étudiés dont une vente possible
  • Revue stratégique conformément aux enjeux financiers actuels
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Point sur l’éligibilité boursière : cas du PEA-PME

Les investisseurs particuliers attentifs aux dispositifs d’épargne découvrent également en Quadient une opportunité singulière. Contrairement à certains autres grands groupes français, seule l’action Quadient est éligible au compte PEA-PME à la rentrée 2026. Toutefois, le transfert d’un titre initialement placé dans un PEA classique vers un PEA-PME ne se réalise pas directement ; des modalités spécifiques exigent de passer par une opération de cession et reprise.

Cette caractéristique présente un intérêt notable pour ceux souhaitant diversifier leur placement tout en profitant du cadre fiscal avantageux du PEA-PME, réservé aux petites et moyennes entreprises cotées.

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EntrepriseÉligible PEA-PME
QuadientOui
FDJNon
ArcelorMittalNon
VeoliaNon

Combien d’entités sont enregistrées par Quadient via Serensia depuis la réforme de la facturation électronique ?

Depuis septembre 2026, Quadient annonce avoir dépassé le cap des 800 000 entités enregistrées via sa plateforme agréée Serensia by Quadient, utilisée aussi par plusieurs partenaires sous marque blanche. Cela confirme son impact majeur dans la phase initiale de la digitalisation administrative.
  • Plateforme reconnue par l’administration fiscale
  • Large réseau de partenaires

Quelle est la stratégie de Quadient concernant sa division de consignes de colis automatiques ?

Face aux évolutions du marché, Quadient procède actuellement à une revue stratégique de son activité Lockers, spécialisée dans les consignes automatiques. Plusieurs options sont envisagées, incluant une possible vente de cette branche afin d’optimiser la performance globale du groupe.
  • Amélioration de la rentabilité constatée
  • Mise en adéquation avec la stratégie de recentrage

L’action Quadient peut-elle être logée dans un PEA-PME ?

L’action Quadient figure parmi celles qui sont éligibles au dispositif PEA-PME à partir de 2026, contrairement à d’autres sociétés telles que FDJ ou Veolia. Pour transférer des titres entre PEA classique et PEA-PME, il convient toutefois de réaliser une opération spécifique selon les règles bancaires en vigueur.
Action cotéePEA-PME
QuadientOui
FDJNon
VeoliaNon

Quelles solutions Quadient propose-t-il aux entreprises pour la facturation électronique ?

Quadient fournit via Serensia une suite complète de services pour aider les entreprises à se conformer à la réforme, incluant l’enregistrement automatique auprès de l’annuaire fiscal, une intégration directe aux logiciels existants et l’accompagnement lors de la mise en œuvre.
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  • Processus d’inscription simplifié
  • Assistance technique et réglementaire
  • Support disponible pour différents profils clients

Sources

  • https://www.ideal-investisseur.fr/actions-b/facture-electronique-quadient-franchit-les-800-000-entites-via-serensia/24211.html
  • https://www.tradingsat.com/quadient-FR0000120560/actualites/quadient-l-ex-neopost-quadient-songe-a-vendre-son-activite-de-consignes-de-colis-automatiques-la-bourse-apprecie-1166997.html
  • https://www.lerevenu.com/reussir-bourse/conseils-bourse/fdj-arcelormittal-quadient-veolia-pea-pme/
  • https://fr.finance.yahoo.com/actualites/quadient-partenaires-accompagnent-800-000-063000472.html

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Christophe Durand réalise une veille quotidienne afin d'identifier les sujets qui façonnent le monde numérique, les usages connectés et les innovations. Il propose des contenus documentés, pédagogiques et accessibles pour aider les lecteurs à mieux comprendre les évolutions en cours. Pour renforcer la qualité de ses publications, il s'appuie sur l'intelligence artificielle lors des phases de recherche et de rédaction, avant une relecture, une vérification des informations et une validation éditoriale systématiques.
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