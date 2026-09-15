Quadient au cœur de l’évolution numérique et stratégique

Quadient, acteur reconnu dans la gestion du courrier et des solutions logistiques, figure régulièrement parmi les entreprises françaises les plus dynamiques face à la transformation numérique. À la croisée de la réforme de la dématérialisation des factures et d’importantes décisions stratégiques concernant son portefeuille d’activités, le groupe multiplie les annonces décisives en 2026. Gros plan sur ses avancées majeures et les perspectives qui s’ouvrent.

Réflexions stratégiques autour de l’activité Lockers Fidèle à son histoire d’innovation, Quadient n’hésite pas à réévaluer régulièrement son positionnement sectoriel. Sa division dédiée aux consignes de colis automatiques, connue sous le nom d’activité Lockers, fait actuellement l’objet d’une revue stratégique. Le groupe a confirmé étudier différentes options quant à l’avenir de cette activité, incluant une cession potentielle. Cette réflexion intervient alors que Lockers affiche une rentabilité croissante, notamment au niveau de son résultat brut d’exploitation. Les évolutions envisagées s’inscrivent dans une volonté plus large d’adapter le modèle économique de Quadient aux nouvelles réalités du marché, tout en privilégiant les segments jugés les plus porteurs sur le long terme. Rentabilité de l’activité Lockers en progression

en progression Plusieurs scénarios étudiés dont une vente possible

Revue stratégique conformément aux enjeux financiers actuels