Quadient au cœur de l’évolution numérique et stratégique

Quadient, acteur reconnu dans la gestion du courrier et des solutions logistiques, figure régulièrement parmi les entreprises françaises les plus dynamiques face à la transformation numérique. À la croisée de la réforme de la dématérialisation des factures et d’importantes décisions stratégiques concernant son portefeuille d’activités, le groupe multiplie les annonces décisives en 2026. Gros plan sur ses avancées majeures et les perspectives qui s’ouvrent.
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Sommaires
Un rôle central dans la dématérialisation des factures
La transition vers la facture électronique prend un nouvel essor avec l’application progressive de la réforme française. Ce contexte réglementaire incite les entreprises à adopter des systèmes fiables pour garantir la conformité et faciliter leurs échanges électroniques. Quadient, via sa plateforme digitale certifiée Serensia, s’est rapidement imposé comme l’un des leaders auprès des entités cherchant à intégrer ces nouveaux standards.
Au début du mois de septembre 2026, Quadient a annoncé avoir permis l’enregistrement de plus de 800 000 entités dans l’annuaire central de l’administration fiscale grâce à Serensia et à des partenaires exploitant sa solution en marque blanche. Cette performance illustre la capacité du groupe à accompagner massivement les entreprises dans leur démarche de digitalisation. La robustesse technique et le fort maillage partenarial de Serensia sont souvent mis en avant pour expliquer ce succès.
- Enregistrement automatisé et sécurisé
- Intégration facile auprès de divers logiciels comptables
- Accompagnement personnalisé pour tous types d’organisations
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Réflexions stratégiques autour de l’activité Lockers
Fidèle à son histoire d’innovation, Quadient n’hésite pas à réévaluer régulièrement son positionnement sectoriel. Sa division dédiée aux consignes de colis automatiques, connue sous le nom d’activité Lockers, fait actuellement l’objet d’une revue stratégique. Le groupe a confirmé étudier différentes options quant à l’avenir de cette activité, incluant une cession potentielle.
Cette réflexion intervient alors que Lockers affiche une rentabilité croissante, notamment au niveau de son résultat brut d’exploitation. Les évolutions envisagées s’inscrivent dans une volonté plus large d’adapter le modèle économique de Quadient aux nouvelles réalités du marché, tout en privilégiant les segments jugés les plus porteurs sur le long terme.
- Rentabilité de l’activité Lockers en progression
- Plusieurs scénarios étudiés dont une vente possible
- Revue stratégique conformément aux enjeux financiers actuels
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Point sur l’éligibilité boursière : cas du PEA-PME
Les investisseurs particuliers attentifs aux dispositifs d’épargne découvrent également en Quadient une opportunité singulière. Contrairement à certains autres grands groupes français, seule l’action Quadient est éligible au compte PEA-PME à la rentrée 2026. Toutefois, le transfert d’un titre initialement placé dans un PEA classique vers un PEA-PME ne se réalise pas directement ; des modalités spécifiques exigent de passer par une opération de cession et reprise.
Cette caractéristique présente un intérêt notable pour ceux souhaitant diversifier leur placement tout en profitant du cadre fiscal avantageux du PEA-PME, réservé aux petites et moyennes entreprises cotées.
|Entreprise
|Éligible PEA-PME
|Quadient
|Oui
|FDJ
|Non
|ArcelorMittal
|Non
|Veolia
|Non
Combien d’entités sont enregistrées par Quadient via Serensia depuis la réforme de la facturation électronique ?
- Plateforme reconnue par l’administration fiscale
- Large réseau de partenaires
Quelle est la stratégie de Quadient concernant sa division de consignes de colis automatiques ?
- Amélioration de la rentabilité constatée
- Mise en adéquation avec la stratégie de recentrage
L’action Quadient peut-elle être logée dans un PEA-PME ?
|Action cotée
|PEA-PME
|Quadient
|Oui
|FDJ
|Non
|Veolia
|Non
Quelles solutions Quadient propose-t-il aux entreprises pour la facturation électronique ?
- Processus d’inscription simplifié
- Assistance technique et réglementaire
- Support disponible pour différents profils clients
Sources
- https://www.ideal-investisseur.fr/actions-b/facture-electronique-quadient-franchit-les-800-000-entites-via-serensia/24211.html
- https://www.tradingsat.com/quadient-FR0000120560/actualites/quadient-l-ex-neopost-quadient-songe-a-vendre-son-activite-de-consignes-de-colis-automatiques-la-bourse-apprecie-1166997.html
- https://www.lerevenu.com/reussir-bourse/conseils-bourse/fdj-arcelormittal-quadient-veolia-pea-pme/
- https://fr.finance.yahoo.com/actualites/quadient-partenaires-accompagnent-800-000-063000472.html