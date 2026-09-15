SAP Business Network : accélération de la digitalisation des chaînes d’approvisionnement mondiales

SAP Business Network se positionne comme une plateforme incontournable pour faciliter les échanges commerciaux entre entreprises à l’échelle mondiale. Entre l’intégration de réseaux collaboratifs complexes et l’ouverture stratégique de nouveaux centres de données, ce réseau illustre l’évolution rapide des chaînes d’approvisionnement numériques. Retour sur les enjeux clés, les innovations récentes et les perspectives qui accompagnent cette transformation sectorielle.

Transformation digitale et adaptation aux exigences locales Face à la mondialisation des échanges, SAP investit dans l’adaptation locale de son infrastructure. L’ouverture récente d’un centre de données à Mumbai traduit cette volonté d’étendre l’accès à SAP Business Network tout en respectant la législation indienne relative à la résidence des données. Cette initiative garantit que les entreprises bénéficient d’une interface performante sécurisant le stockage de leurs informations sensibles, sans sacrifier leur capacité à collaborer à l’international. En parallèle, la fédération des données occupe une place centrale dans la nouvelle stratégie. Elle vise à fournir aux partenaires commerciaux une vue consolidée sur des flux de données issus de plusieurs systèmes, qu’ils soient locaux ou distants. Ce mode de fonctionnement facilite la prise de décision et améliore l’agilité opérationnelle dans un environnement où la rapidité et la coordination restent des leviers concurrentiels essentiels.