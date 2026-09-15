Sellsy : une success story française dans le logiciel de gestion commerciale

Basée entre La Rochelle et Bordeaux, Sellsy s’est imposée comme un acteur incontournable des solutions SaaS dédiées à la gestion des PME. Fondée il y a plus d’une décennie, l’entreprise n’a cessé d’innover, développant une plateforme intégrée qui couvre logiciel CRM, facturation électronique, pré-comptabilité et automatisation marketing. Aujourd’hui, elle revendique plusieurs milliers de clients et affiche de nouveaux partenariats structurants ainsi qu’un changement majeur dans son actionnariat.

Partenariat renforcé avec GoCardless et innovations dans le paiement Débutée il y a près de dix ans, la collaboration entre Sellsy et GoCardless franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Sellsy désigne désormais GoCardless comme partenaire exclusif pour la gestion des prélèvements bancaires, une décision stratégique pour optimiser la collecte de paiements récurrents. Dans ce cadre, Sellsy intègre la technologie Success+, capable de récupérer jusqu’à 70 % des paiements initiaux échoués grâce à son moteur d’intelligence de paiement. Plus de 350 entreprises bénéficient déjà de cette solution, représentant environ 15 millions d’euros traités chaque mois via cette intégration. Cette avancée illustre la volonté de Sellsy de fournir des services financiers à forte valeur ajoutée pour sécuriser la trésorerie de ses clients. Gestion centralisée des paiements et relances automatiques

et relances automatiques Ancrage dans la transformation numérique des PME françaises

Accompagnement dans la compliance avec la législation à venir