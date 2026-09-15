Sellsy : une success story française dans le logiciel de gestion commerciale

Basée entre La Rochelle et Bordeaux, Sellsy s’est imposée comme un acteur incontournable des solutions SaaS dédiées à la gestion des PME. Fondée il y a plus d’une décennie, l’entreprise n’a cessé d’innover, développant une plateforme intégrée qui couvre logiciel CRM, facturation électronique, pré-comptabilité et automatisation marketing. Aujourd’hui, elle revendique plusieurs milliers de clients et affiche de nouveaux partenariats structurants ainsi qu’un changement majeur dans son actionnariat.
Les principaux leviers pour sécuriser et fluidifier les flux de transport dans les sites de fabrication
Sommaires
Une plateforme sur-mesure pour les PME
L’offre de Sellsy s’adresse principalement aux petites et moyennes entreprises désireuses de digitaliser leur gestion quotidienne. Sa suite logicielle centralise différentes fonctionnalités : suivi des prospects et clients, gestion de trésorerie, création de devis et de factures, accompagnement de la montée en puissance via des outils d’automatisation.
La société met en avant une approche entièrement intégrée, pensée pour alléger la charge administrative des PME. Elle bénéficie au passage du savoir-faire d’une équipe de 180 collaborateurs, dont près de la moitié est dédiée à la recherche et développement. Cette importance accordée à l’innovation permet à Sellsy d’évoluer rapidement, notamment face à la réforme française de la facturation électronique, prévue pour 2026, où elle se place en première ligne afin d’accompagner ses clients durant cette transition réglementaire.
Backlinks acquis, positions immobiles : 5 diagnostics avant d’augmenter son budget netlinking
Partenariat renforcé avec GoCardless et innovations dans le paiement
Débutée il y a près de dix ans, la collaboration entre Sellsy et GoCardless franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Sellsy désigne désormais GoCardless comme partenaire exclusif pour la gestion des prélèvements bancaires, une décision stratégique pour optimiser la collecte de paiements récurrents.
Dans ce cadre, Sellsy intègre la technologie Success+, capable de récupérer jusqu’à 70 % des paiements initiaux échoués grâce à son moteur d’intelligence de paiement. Plus de 350 entreprises bénéficient déjà de cette solution, représentant environ 15 millions d’euros traités chaque mois via cette intégration. Cette avancée illustre la volonté de Sellsy de fournir des services financiers à forte valeur ajoutée pour sécuriser la trésorerie de ses clients.
- Gestion centralisée des paiements et relances automatiques
- Ancrage dans la transformation numérique des PME françaises
- Accompagnement dans la compliance avec la législation à venir
2 réacteurs, n2 à l’arrêt depuis le 26 août, défaillance à Belleville-sur-Loire, ce qu’EDF doit éclaircir sous l’ASNR
Rachat par TeamSystem : une nouvelle étape pour Sellsy
En 2026, Sellsy franchit un cap décisif en rejoignant le groupe italien TeamSystem, spécialiste des logiciels de gestion pour PME et professions libérales. L’opération, inscrite dans une stratégie paneuropéenne, vise à renforcer l’offre de TeamSystem tout en décuplant les moyens de Sellsy pour accélérer sa croissance.
Ce rattachement à un grand groupe coté en bourse ouvre à Sellsy de nouvelles perspectives en matière de recherche, d’investissement mais aussi d’expansion internationale. Avec plus de 23 000 PME clientes à ce jour, la plateforme étend son empreinte bien au-delà des frontières hexagonales, tout en conservant son ADN d’innovation made in France.
|Nombre de clients PME
|Collaborateurs
|Membres R&D
|23 000+
|180
|78
Quels sont les principaux services proposés par Sellsy ?
- CRM (gestion de la relation client)
- Facturation électronique
- Pré-comptabilité
- Automatisation marketing et suivi de prospection
- Gestion de la trésorerie et des paiements
Que change le partenariat exclusif avec GoCardless pour Sellsy ?
- Automatisation élargie de la gestion des paiements
- Ajout de la technologie Success+ pour réduire les échecs de paiements
- Fiabilisation accrue de la trésorerie des utilisateurs Sellsy
Pourquoi Sellsy a-t-elle été rachetée par un groupe étranger ?
- Offrir davantage de moyens pour accélérer l’innovation produit
- S’ouvrir à l’international tout en gardant son ancrage local
- Bénéficier d’un réseau européen pour renforcer sa compétitivité
|Élément
|Bénéfices attendus
|Intégration TeamSystem
|Soutien financier, accès à de nouveaux marchés
|Conservation des équipes locales
|Continuité des services pour les clients actuels
Quel impact attendre de la réforme de la facturation électronique ?
- Adaptation rapide des outils internes à la réglementation
- Accompagnement proposé aux clients afin de rester conformes
Sources
- https://finyear.com/sellsy-choisit-gocardless-comme-partenaire-exclusif-pour-le-prelevement-bancaire/
- https://www.frenchtechbordeaux.com/nos-actualites/la-french-tech-box-n33-victor-douek-ceo-de-sellsy
- https://www.frenchweb.fr/lediteur-de-crm-sellsy-passe-sous-pavillon-italien/457305
- https://www.cfnews.net/L-actualite/International/Operations/M-A/Sellsy-facture-a-un-italien-cote-542670