Carnet de BordTechnologiesSellsy : une success story française dans le logiciel de gestion commerciale

Sellsy : une success story française dans le logiciel de gestion commerciale

Sellsy logiciel de gestion commerciale
Par: Christophe Durand

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Basée entre La Rochelle et Bordeaux, Sellsy s’est imposée comme un acteur incontournable des solutions SaaS dédiées à la gestion des PME. Fondée il y a plus d’une décennie, l’entreprise n’a cessé d’innover, développant une plateforme intégrée qui couvre logiciel CRM, facturation électronique, pré-comptabilité et automatisation marketing. Aujourd’hui, elle revendique plusieurs milliers de clients et affiche de nouveaux partenariats structurants ainsi qu’un changement majeur dans son actionnariat.

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Une plateforme sur-mesure pour les PME

L’offre de Sellsy s’adresse principalement aux petites et moyennes entreprises désireuses de digitaliser leur gestion quotidienne. Sa suite logicielle centralise différentes fonctionnalités : suivi des prospects et clients, gestion de trésorerie, création de devis et de factures, accompagnement de la montée en puissance via des outils d’automatisation.

La société met en avant une approche entièrement intégrée, pensée pour alléger la charge administrative des PME. Elle bénéficie au passage du savoir-faire d’une équipe de 180 collaborateurs, dont près de la moitié est dédiée à la recherche et développement. Cette importance accordée à l’innovation permet à Sellsy d’évoluer rapidement, notamment face à la réforme française de la facturation électronique, prévue pour 2026, où elle se place en première ligne afin d’accompagner ses clients durant cette transition réglementaire.

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Partenariat renforcé avec GoCardless et innovations dans le paiement

Débutée il y a près de dix ans, la collaboration entre Sellsy et GoCardless franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Sellsy désigne désormais GoCardless comme partenaire exclusif pour la gestion des prélèvements bancaires, une décision stratégique pour optimiser la collecte de paiements récurrents.

Dans ce cadre, Sellsy intègre la technologie Success+, capable de récupérer jusqu’à 70 % des paiements initiaux échoués grâce à son moteur d’intelligence de paiement. Plus de 350 entreprises bénéficient déjà de cette solution, représentant environ 15 millions d’euros traités chaque mois via cette intégration. Cette avancée illustre la volonté de Sellsy de fournir des services financiers à forte valeur ajoutée pour sécuriser la trésorerie de ses clients.

  • Gestion centralisée des paiements et relances automatiques
  • Ancrage dans la transformation numérique des PME françaises
  • Accompagnement dans la compliance avec la législation à venir
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Rachat par TeamSystem : une nouvelle étape pour Sellsy

En 2026, Sellsy franchit un cap décisif en rejoignant le groupe italien TeamSystem, spécialiste des logiciels de gestion pour PME et professions libérales. L’opération, inscrite dans une stratégie paneuropéenne, vise à renforcer l’offre de TeamSystem tout en décuplant les moyens de Sellsy pour accélérer sa croissance.

Ce rattachement à un grand groupe coté en bourse ouvre à Sellsy de nouvelles perspectives en matière de recherche, d’investissement mais aussi d’expansion internationale. Avec plus de 23 000 PME clientes à ce jour, la plateforme étend son empreinte bien au-delà des frontières hexagonales, tout en conservant son ADN d’innovation made in France.

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Nombre de clients PME Collaborateurs Membres R&D
23 000+ 180 78

Quels sont les principaux services proposés par Sellsy ?

Sellsy propose une palette complète d’outils digitaux dédiés à la gestion commerciale des PME. Cela inclut :
  • CRM (gestion de la relation client)
  • Facturation électronique
  • Pré-comptabilité
  • Automatisation marketing et suivi de prospection
  • Gestion de la trésorerie et des paiements
Ces fonctionnalités visent à centraliser la gestion administrative, améliorer la productivité et accompagner les entreprises vers la digitalisation.

Que change le partenariat exclusif avec GoCardless pour Sellsy ?

Ce partenariat fait de GoCardless le seul acteur chargé des prélèvements bancaires pour Sellsy. Les avantages concrets :
  • Automatisation élargie de la gestion des paiements
  • Ajout de la technologie Success+ pour réduire les échecs de paiements
  • Fiabilisation accrue de la trésorerie des utilisateurs Sellsy
Chaque mois, des dizaines de millions d’euros transitent dorénavant par ce dispositif sécurisé pour plusieurs centaines d’entreprises clientes.

Pourquoi Sellsy a-t-elle été rachetée par un groupe étranger ?

Le rachat de Sellsy par TeamSystem s’inscrit dans une stratégie visant à :
  1. Offrir davantage de moyens pour accélérer l’innovation produit
  2. S’ouvrir à l’international tout en gardant son ancrage local
  3. Bénéficier d’un réseau européen pour renforcer sa compétitivité
Ce rapprochement conforte la position de Sellsy sur le marché français tout en facilitant une expansion sur le continent.
ÉlémentBénéfices attendus
Intégration TeamSystemSoutien financier, accès à de nouveaux marchés
Conservation des équipes localesContinuité des services pour les clients actuels

Quel impact attendre de la réforme de la facturation électronique ?

La réforme rendra obligatoire la facturation électronique pour toutes les entreprises françaises dès 2026. Pour Sellsy, cela entraîne :
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  • Adaptation rapide des outils internes à la réglementation
  • Accompagnement proposé aux clients afin de rester conformes
Grâce à son expertise en digitalisation, Sellsy prépare activement ses utilisateurs à opérer ce basculement en toute sérénité.

Sources

  • https://finyear.com/sellsy-choisit-gocardless-comme-partenaire-exclusif-pour-le-prelevement-bancaire/
  • https://www.frenchtechbordeaux.com/nos-actualites/la-french-tech-box-n33-victor-douek-ceo-de-sellsy
  • https://www.frenchweb.fr/lediteur-de-crm-sellsy-passe-sous-pavillon-italien/457305
  • https://www.cfnews.net/L-actualite/International/Operations/M-A/Sellsy-facture-a-un-italien-cote-542670

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Christophe Durandhttps://www.carnetdebord.info/
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