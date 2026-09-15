Basware : nouvelles acquisitions et transformation numérique de la gestion financière

Le secteur des solutions de gestion financière connaît une mutation rapide, portée par l’adoption généralisée de la facturation électronique et l’intégration croissante de technologies novatrices. Basware, entreprise finlandaise spécialisée dans l’automatisation comptable, s’impose comme un acteur clé de ces transformations à travers diverses initiatives et prises de décision stratégiques.
Evoliz, acteur clé de la facturation électronique et de l’accompagnement des entreprises vers la réforme 2026
Sommaires
Acquisition de Trustpair pour renforcer la lutte contre la fraude au virement
Fin août 2026, Basware a officialisé l’acquisition de Trustpair, jeune entreprise française fondée en 2017 et reconnue sur le marché de la sécurité des paiements. Trustpair, qui compte plus de six cents organisations clientes, se distingue par sa capacité à valider plus de dix millions de couples fournisseur-compte bancaire en s’appuyant sur plusieurs années d’historique de détection de fraude.
L’intégration de Trustpair renforce la dimension sécuritaire du portefeuille Basware, notamment grâce à l’expertise développée par la société parisienne. Chacune de ces deux entités conserve son autonomie opérationnelle après la transaction, dont la finalisation est prévue avant la fin de l’année. Le volume important traité par Basware, qui approche plus de 2,5 milliards de factures annuelles, confère à cette alliance une portée particulièrement significative dans la prévention de la fraude au virement.
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Passage anticipé à la facturation électronique chez les clients Basware
La transition vers la facturation électronique (e-invoicing) progresse fortement à l’approche de la date butoir réglementaire fixée au 1er septembre 2026 en France. De nombreuses entreprises utilisant la plateforme Basware sont déjà opérationnelles, deux mois avant cette échéance officielle, alors que le reste du marché affiche parfois des retards dans la préparation technique ou l’obtention des certifications nécessaires.
Ce succès anticipe l’obligation légale qui impose bientôt à toutes les sociétés françaises d’émettre et de déclarer électroniquement leurs factures. Ainsi, la facilité de mise en conformité proposée par Basware constitue un atout majeur pour ses clients, en particulier ceux actifs sur différents marchés internationaux où les réglementations évoluent également très rapidement.
- Mise en conformité anticipée avec la réglementation
- Simplification des échanges entre clients et fournisseurs
- Meilleure traçabilité des opérations financières
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Impact de l’intelligence artificielle et innovations technologiques dans la comptabilité fournisseurs
La digitalisation de la comptabilité fournisseurs ne s’arrête pas à l’automatisation des échanges et des process administratifs. L’intelligence artificielle (IA) devient progressivement un levier d’efficience au sein des back-offices financiers, accélérant la transformation des modes opératoires traditionnels.
Les systèmes alimentés par l’IA, qu’ils soient prédictifs, génératifs ou sous forme d’agents intelligents, permettent aujourd’hui d’optimiser la gestion des factures, de détecter plus précocement les anomalies et de proposer des processus de paiement innovants. Cette évolution ouvre la voie à une meilleure anticipation des risques ainsi qu’à la réduction notable des tâches manuelles et répétitives.
|Domaine impacté
|Contribution de l’IA
|Validation des factures
|Automatisation et détection d’erreurs
|Prévisions financières
|Analyse prédictive des flux de trésorerie
|Sécurité des paiements
|Détection proactive des tentatives de fraude
L’adoption rapide de ces outils permet aux directions financières de gagner en agilité et de recentrer leur action sur la stratégie.
Nouveaux horizons pour Basware en Europe du Sud et au Royaume-Uni
Poussée par la réforme de la facturation électronique, Basware structure sa croissance sur le continent européen. La nomination récente d’Alexis Hartmann au poste de vice-président pour la France, le Royaume-Uni et l’Europe du Sud illustre cette ambition.
Ce choix vise à consolider le développement commercial de Basware dans des pays soumis à des exigences réglementaires renforcées. L’entreprise tire avantage de son expertise en automatisation des comptes fournisseurs pour accompagner les directions financières face aux transformations réglementaires successives, tout en poursuivant sa politique d’innovation sur le plan régional.
Comment l’acquisition de Trustpair par Basware contribue-t-elle à la lutte contre la fraude ?
- Analyse automatique des virements douteux
- Large base de données liée à la fraude
- Indépendance opérationnelle maintenue
Pourquoi la facturation électronique devient-elle obligatoire en France en 2026 ?
- Meilleure transparence des transactions
- Gain de temps administratif
- Réduction des erreurs humaines
Quels avantages l’intelligence artificielle apporte-t-elle à la gestion comptable ?
|Avantage
|Description
|Gain de productivité
|Moins de saisies manuelles
|Contrôle accru
|Alertes automatiques et rapports détaillés
Quel rôle joue le nouveau vice-président de Basware pour l’Europe du Sud et le Royaume-Uni ?
- Déploiement de solutions adaptées aux contraintes locales
- Renforcement du service client
- Veille réglementaire accrue
Sources
- https://www.decision-achats.fr/juridique/fraude-au-virement-basware-soffre-trustpair-52233
- https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/les-clients-de-basware-passent-a-la-facturation-electronique-en-france-avec-deux-mois-davance-sur-la-date-butoir-du-1er-septembre-302831886.html
- https://www.lesechos.fr/partenaires/basware/une-revolution-du-back-office-quatre-dynamiques-qui-transforment-les-comptes-fournisseurs-2224970
- https://www.solutions-numeriques.com/porte-par-la-reforme-de-la-facturation-electronique-basware-nomme-un-vice-president-pour-la-france-le-royaume-uni-et-leurope-du-sud/