Carnet de BordTechnologiesBasware : nouvelles acquisitions et transformation numérique de la gestion financière

Basware : nouvelles acquisitions et transformation numérique de la gestion financière

Basware transformation numérique
Par: Christophe Durand

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Le secteur des solutions de gestion financière connaît une mutation rapide, portée par l’adoption généralisée de la facturation électronique et l’intégration croissante de technologies novatrices. Basware, entreprise finlandaise spécialisée dans l’automatisation comptable, s’impose comme un acteur clé de ces transformations à travers diverses initiatives et prises de décision stratégiques.

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Acquisition de Trustpair pour renforcer la lutte contre la fraude au virement

Fin août 2026, Basware a officialisé l’acquisition de Trustpair, jeune entreprise française fondée en 2017 et reconnue sur le marché de la sécurité des paiements. Trustpair, qui compte plus de six cents organisations clientes, se distingue par sa capacité à valider plus de dix millions de couples fournisseur-compte bancaire en s’appuyant sur plusieurs années d’historique de détection de fraude.

L’intégration de Trustpair renforce la dimension sécuritaire du portefeuille Basware, notamment grâce à l’expertise développée par la société parisienne. Chacune de ces deux entités conserve son autonomie opérationnelle après la transaction, dont la finalisation est prévue avant la fin de l’année. Le volume important traité par Basware, qui approche plus de 2,5 milliards de factures annuelles, confère à cette alliance une portée particulièrement significative dans la prévention de la fraude au virement.

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Passage anticipé à la facturation électronique chez les clients Basware

La transition vers la facturation électronique (e-invoicing) progresse fortement à l’approche de la date butoir réglementaire fixée au 1er septembre 2026 en France. De nombreuses entreprises utilisant la plateforme Basware sont déjà opérationnelles, deux mois avant cette échéance officielle, alors que le reste du marché affiche parfois des retards dans la préparation technique ou l’obtention des certifications nécessaires.

Ce succès anticipe l’obligation légale qui impose bientôt à toutes les sociétés françaises d’émettre et de déclarer électroniquement leurs factures. Ainsi, la facilité de mise en conformité proposée par Basware constitue un atout majeur pour ses clients, en particulier ceux actifs sur différents marchés internationaux où les réglementations évoluent également très rapidement.

  • Mise en conformité anticipée avec la réglementation
  • Simplification des échanges entre clients et fournisseurs
  • Meilleure traçabilité des opérations financières
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Impact de l’intelligence artificielle et innovations technologiques dans la comptabilité fournisseurs

La digitalisation de la comptabilité fournisseurs ne s’arrête pas à l’automatisation des échanges et des process administratifs. L’intelligence artificielle (IA) devient progressivement un levier d’efficience au sein des back-offices financiers, accélérant la transformation des modes opératoires traditionnels.

Les systèmes alimentés par l’IA, qu’ils soient prédictifs, génératifs ou sous forme d’agents intelligents, permettent aujourd’hui d’optimiser la gestion des factures, de détecter plus précocement les anomalies et de proposer des processus de paiement innovants. Cette évolution ouvre la voie à une meilleure anticipation des risques ainsi qu’à la réduction notable des tâches manuelles et répétitives.

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Domaine impacté Contribution de l’IA
Validation des factures Automatisation et détection d’erreurs
Prévisions financières Analyse prédictive des flux de trésorerie
Sécurité des paiements Détection proactive des tentatives de fraude

L’adoption rapide de ces outils permet aux directions financières de gagner en agilité et de recentrer leur action sur la stratégie.

Nouveaux horizons pour Basware en Europe du Sud et au Royaume-Uni

Poussée par la réforme de la facturation électronique, Basware structure sa croissance sur le continent européen. La nomination récente d’Alexis Hartmann au poste de vice-président pour la France, le Royaume-Uni et l’Europe du Sud illustre cette ambition.

Ce choix vise à consolider le développement commercial de Basware dans des pays soumis à des exigences réglementaires renforcées. L’entreprise tire avantage de son expertise en automatisation des comptes fournisseurs pour accompagner les directions financières face aux transformations réglementaires successives, tout en poursuivant sa politique d’innovation sur le plan régional.

Comment l’acquisition de Trustpair par Basware contribue-t-elle à la lutte contre la fraude ?

L’intégration de Trustpair apporte à Basware un savoir-faire reconnu en validation des couples fournisseurs-comptes bancaires et en analyse historique de cas de fraude. En associant les volumes traités par Basware à l’expertise de Trustpair, le groupe propose une surveillance renforcée des transactions.
  • Analyse automatique des virements douteux
  • Large base de données liée à la fraude
  • Indépendance opérationnelle maintenue

Pourquoi la facturation électronique devient-elle obligatoire en France en 2026 ?

Les autorités visent à simplifier la collecte de la TVA, réduire la fraude fiscale et moderniser les échanges interentreprises. Dès septembre 2026, toutes les sociétés devront envoyer et recevoir leurs factures électroniquement selon des normes certifiées.
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  • Meilleure transparence des transactions
  • Gain de temps administratif
  • Réduction des erreurs humaines

Quels avantages l’intelligence artificielle apporte-t-elle à la gestion comptable ?

L’IA optimise le traitement des factures, anticipe les risques financiers et sécurise les paiements fournisseurs. Elle permet aussi d’alléger les tâches répétitives et améliore la réactivité face à des situations inhabituelles.
AvantageDescription
Gain de productivitéMoins de saisies manuelles
Contrôle accruAlertes automatiques et rapports détaillés

Quel rôle joue le nouveau vice-président de Basware pour l’Europe du Sud et le Royaume-Uni ?

Alexis Hartmann est chargé de piloter la stratégie commerciale et de soutenir la transformation digitale des clients dans ces régions. À travers ce poste, il coordonne l’expansion de Basware sur des marchés marqués par des réformes fiscales majeures.
  • Déploiement de solutions adaptées aux contraintes locales
  • Renforcement du service client
  • Veille réglementaire accrue

Sources

  • https://www.decision-achats.fr/juridique/fraude-au-virement-basware-soffre-trustpair-52233
  • https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/les-clients-de-basware-passent-a-la-facturation-electronique-en-france-avec-deux-mois-davance-sur-la-date-butoir-du-1er-septembre-302831886.html
  • https://www.lesechos.fr/partenaires/basware/une-revolution-du-back-office-quatre-dynamiques-qui-transforment-les-comptes-fournisseurs-2224970
  • https://www.solutions-numeriques.com/porte-par-la-reforme-de-la-facturation-electronique-basware-nomme-un-vice-president-pour-la-france-le-royaume-uni-et-leurope-du-sud/

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Christophe Durandhttps://www.carnetdebord.info/
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