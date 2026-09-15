Basware : nouvelles acquisitions et transformation numérique de la gestion financière

Le secteur des solutions de gestion financière connaît une mutation rapide, portée par l’adoption généralisée de la facturation électronique et l’intégration croissante de technologies novatrices. Basware, entreprise finlandaise spécialisée dans l’automatisation comptable, s’impose comme un acteur clé de ces transformations à travers diverses initiatives et prises de décision stratégiques.

Passage anticipé à la facturation électronique chez les clients Basware La transition vers la facturation électronique (e-invoicing) progresse fortement à l’approche de la date butoir réglementaire fixée au 1er septembre 2026 en France. De nombreuses entreprises utilisant la plateforme Basware sont déjà opérationnelles, deux mois avant cette échéance officielle, alors que le reste du marché affiche parfois des retards dans la préparation technique ou l’obtention des certifications nécessaires. Ce succès anticipe l’obligation légale qui impose bientôt à toutes les sociétés françaises d’émettre et de déclarer électroniquement leurs factures. Ainsi, la facilité de mise en conformité proposée par Basware constitue un atout majeur pour ses clients, en particulier ceux actifs sur différents marchés internationaux où les réglementations évoluent également très rapidement. Mise en conformité anticipée avec la réglementation

Simplification des échanges entre clients et fournisseurs

Meilleure traçabilité des opérations financières

Impact de l’intelligence artificielle et innovations technologiques dans la comptabilité fournisseurs La digitalisation de la comptabilité fournisseurs ne s’arrête pas à l’automatisation des échanges et des process administratifs. L’intelligence artificielle (IA) devient progressivement un levier d’efficience au sein des back-offices financiers, accélérant la transformation des modes opératoires traditionnels. Les systèmes alimentés par l’IA, qu’ils soient prédictifs, génératifs ou sous forme d’agents intelligents, permettent aujourd’hui d’optimiser la gestion des factures, de détecter plus précocement les anomalies et de proposer des processus de paiement innovants. Cette évolution ouvre la voie à une meilleure anticipation des risques ainsi qu’à la réduction notable des tâches manuelles et répétitives. Lire : Écran tactile interactif 65 pouces : Avantages & Performances Domaine impacté Contribution de l’IA Validation des factures Automatisation et détection d’erreurs Prévisions financières Analyse prédictive des flux de trésorerie Sécurité des paiements Détection proactive des tentatives de fraude L’adoption rapide de ces outils permet aux directions financières de gagner en agilité et de recentrer leur action sur la stratégie.