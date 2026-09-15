Carnet de BordTechnologiesNouvelle fusion stratégique dans la tech française : Cegid s’unit à Silae

Nouvelle fusion stratégique dans la tech française : Cegid s’unit à Silae

Cegid Silae fusion
Par: Christophe Durand

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L’annonce de la fusion entre Cegid et Silae a marqué une étape clé pour l’écosystème français du logiciel professionnel. Détenues toutes deux par le fonds d’investissement américain Silver Lake, ces entreprises entament ainsi un rapprochement participant à la création d’un acteur majeur pour les outils numériques destinés aux PME. Ce mouvement stratégique vise avant tout à mutualiser les expertises de chacun, consolidant leur positionnement sur le marché face à la concurrence internationale croissante.

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Vers la construction d’un leader des logiciels de gestion pour les PME

Au terme de cette opération, Cegid et Silae réunissent leurs forces afin de proposer une offre élargie couvrant plusieurs volets essentiels pour la gestion des petites et moyennes entreprises. Avec désormais 6 500 salariés au sein du nouvel ensemble, la capacité d’innovation et d’accompagnement auprès des clients s’annonce renforcée. Ce rapprochement implique également Shine, jeune entreprise acquise récemment, dont l’expertise en solutions financières viendra enrichir la panoplie de services proposés.

Le nouvel ensemble entend répondre aux besoins de digitalisation de plus en plus poussés des PME, particulièrement en matière de comptabilité, de fiscalité, de paie et de ressources humaines. En misant sur l’intégration complète de ces fonctionnalités, la nouvelle structure veut offrir une solution logicielle globale et accessible à tous types de cabinets, experts-comptables comme entrepreneurs.

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Les axes majeurs de l’intégration des offres

La stratégie du groupe repose sur l’unification des plateformes et sur l’ouverture à des partenariats avec des éditeurs tiers, pour favoriser la compatibilité et l’interopérabilité des outils utilisés quotidiennement par les PME et leurs partenaires. Cette intégration permettrait aussi de rationaliser la mise à jour et la maintenance des différents modules, facilitant ainsi le travail des professionnels.

  • Comptabilité et fiscalité (Cegid)
  • Services financiers et paiement (Shine)
  • Gestion de la paie et des ressources humaines (Silae)
  • Interopérabilité accrue grâce à l’ouverture à des applications tierces

Ce regroupement vient renforcer la dynamique d’innovation collaborative déjà amorcée par chaque acteur, tout en accélérant la transition numérique au sein du tissu économique tricolore.

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Changements opérationnels et gouvernance renouvelée

Outre les aspects technologiques, la fusion donne naissance à une nouvelle organisation interne. Le pilotage du groupe sera assuré par Christian Pedersen, dirigeant expérimenté ayant précédemment évolué chez Microsoft et SAP. Un comité commun réunira également les experts-comptables pour garantir la prise en compte des spécificités métiers et anticiper les adaptations nécessaires aux évolutions réglementaires ou sectorielles.

Cette nouvelle gouvernance reflète la volonté d’accorder une place centrale à l’écoute client et à la co-construction avec les utilisateurs finaux. Deux priorités émergent : simplifier la gestion multicanal pour mieux accompagner la croissance des PME et développer des modèles tarifaires adaptés à la diversité de leurs profils.

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Quel est l’objectif principal du rapprochement entre Cegid et Silae ?

L’objectif affiché consiste à créer une plateforme logicielle complète dédiée à la gestion des PME françaises. Elle couvre les besoins en comptabilité, fiscalité, paie et ressources humaines.
  • Simplification du parcours utilisateur
  • Meilleure intégration des outils métiers
  • Accompagnement personnalisé via une écoute directe des utilisateurs

Qui dirigera le nouveau groupe formé par Cegid et Silae ?

La direction du nouvel ensemble sera assurée par Christian Pedersen. Son parcours inclut des postes clés chez Microsoft et SAP, ce qui lui confère une expérience solide dans le secteur des technologies et du logiciel professionnel. Une équipe dédiée sera chargée d’accompagner l’intégration des offres et l’évolution des services.

Quelles sont les principales évolutions prévues pour les clients déjà utilisateurs de Cegid, Silae ou Shine ?

Les clients bénéficieront d’une interconnexion renforcée entre les différents modules, ainsi que de nouvelles fonctionnalités développées en commun. Aucun bouleversement brutal n’est envisagé à court terme, car la priorité demeure l’accompagnement progressif des utilisateurs.
SociétéType d’offreNouveautés attendues
CegidComptabilité / FiscalitéData centralisée, automatisations améliorées
SilaePaie / RHIntégration de la paie avec autres outils PME
ShineSolutions financièresServices de paiement interfacés

L’union entre Cegid et Silae pourrait-elle ouvrir la voie à d’autres partenariats ?

Les déclarations officielles évoquent déjà l’ouverture à des collaborations avec des éditeurs tiers. Cela devrait faciliter le développement d’écosystèmes connectés et permettre de répondre plus rapidement aux attentes spécifiques des différents marchés régionaux en France et à l’international.
  • Amélioration continue de la plateforme commune
  • Réalisation d’intégrations personnalisées pour certains secteurs ciblés
  • Partage de bonnes pratiques entre les différents acteurs partenaires
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Sources

  • https://www.maddyness.com/2026/09/09/apres-avoir-rachete-shine-cegid-fusionne-avec-silae/
  • https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/cegid-et-silae-fusionnent-pour-creer-le-champion-francais-du-logiciel-pour-pme-2250645
  • https://www.compta-online.com/cegid-silae-ce-que-le-rapprochement-change-pour-les-cabinets-selon-mathieu-perrymond-ao8874
  • https://bourse.fortuneo.fr/actualites/cegid-et-silae-s-unissent-pour-creer-un-logiciel-complet-pour-la-gestion-des-pme-8368042

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Christophe Durand réalise une veille quotidienne afin d'identifier les sujets qui façonnent le monde numérique, les usages connectés et les innovations. Il propose des contenus documentés, pédagogiques et accessibles pour aider les lecteurs à mieux comprendre les évolutions en cours. Pour renforcer la qualité de ses publications, il s'appuie sur l'intelligence artificielle lors des phases de recherche et de rédaction, avant une relecture, une vérification des informations et une validation éditoriale systématiques.
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