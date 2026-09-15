Nouvelle fusion stratégique dans la tech française : Cegid s’unit à Silae

L’annonce de la fusion entre Cegid et Silae a marqué une étape clé pour l’écosystème français du logiciel professionnel. Détenues toutes deux par le fonds d’investissement américain Silver Lake, ces entreprises entament ainsi un rapprochement participant à la création d’un acteur majeur pour les outils numériques destinés aux PME. Ce mouvement stratégique vise avant tout à mutualiser les expertises de chacun, consolidant leur positionnement sur le marché face à la concurrence internationale croissante.

Les axes majeurs de l’intégration des offres La stratégie du groupe repose sur l’unification des plateformes et sur l’ouverture à des partenariats avec des éditeurs tiers, pour favoriser la compatibilité et l’interopérabilité des outils utilisés quotidiennement par les PME et leurs partenaires. Cette intégration permettrait aussi de rationaliser la mise à jour et la maintenance des différents modules, facilitant ainsi le travail des professionnels. Comptabilité et fiscalité (Cegid)

(Cegid) Services financiers et paiement (Shine)

et paiement (Shine) Gestion de la paie et des ressources humaines (Silae)

(Silae) Interopérabilité accrue grâce à l’ouverture à des applications tierces Ce regroupement vient renforcer la dynamique d’innovation collaborative déjà amorcée par chaque acteur, tout en accélérant la transition numérique au sein du tissu économique tricolore.