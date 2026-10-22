PHP au cœur d’une crise numérique : retour sur les failles critiques et l’impact global

Le langage de script côté serveur PHP, utilisé pour faire fonctionner une immense majorité de sites web dynamiques à travers le monde, a récemment été au centre de l’attention suite à la découverte de failles de sécurité majeures. Plusieurs services publics, entreprises privées et médias numériques ont dû réagir en urgence face à cette menace. Voici un récit factuel d’un épisode technique qui a secoué une partie de l’internet mondial.

Des répercussions immédiates sur l’internet mondial L’effet domino ne s’est pas fait attendre. Dès le 21 octobre, des milliers de sites français – dont ceux des préfectures, d’organismes publics comme Météo-France ou encore Impots.gouv – se sont retrouvés temporairement indisponibles. Côté international, plusieurs plateformes américaines et européennes ont aussi choisi de basculer en maintenance le temps de sécuriser leurs infrastructures. Cette suspension partielle de services a mis en évidence la dépendance de beaucoup d’acteurs du web vis-à-vis de PHP. D’après diverses sources, une fraction significative de l’internet institutionnel et commercial repose sur ce langage open source, ce qui explique la portée globale du problème. Sites gouvernementaux nationaux et régionaux

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