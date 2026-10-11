Changement d’heure en octobre 2026 : tout savoir sur le passage à l’heure d’hiver

Chaque année, le passage à l’heure d’hiver revient au cœur des discussions. En 2026, cette transition attire une attention particulière en raison de sa précocité sur le calendrier. Entre l’impact sur le rythme quotidien, la question du calendrier européen et les conseils pour s’y préparer, le changement d’heure ne laisse personne indifférent. Focus sur la date exacte du passage à l’heure d’hiver 2026 et les éléments clés à retenir.

Pourquoi le changement d’heure de 2026 est-il particulier ?

La spécificité de l’édition 2026 tient avant tout à sa précocité dans le mois d’octobre. C’est la date la plus tôt permise par les règles européennes, qui ne peut tomber que du 25 au 31 octobre. Le choix du 25 octobre 2026 s’explique par la disposition calendaire, où la dernière semaine du mois débute dès le samedi 24 octobre.

Un tel calendrier influence brièvement certaines habitudes, notamment celles liées aux événements nocturnes ou aux rendez-vous fixes. De plus, cette date précoce crée aussi une jonction originale avec un autre phénomène astronomique notable de la période : la pleine lune.

Quelles sont les particularités astronomiques de la période ? La nuit du passage à l’heure d’hiver coïncide presque avec la pleine lune d’octobre 2026, surnommée la « Lune du Chasseur ». Cette dernière atteindra son apogée dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26, peu après le changement d’heure officiel. Pour les amateurs d’astronomie, c’est une occasion privilégiée d’observer la lune sous un nouvel éclairage nocturne. Lire : La location de limousine avec chauffeur : un marché très lucratif en Côte d’Azur Cette circonstance doublement unique attire l’attention de nombreux curieux et des professionnels, car les conditions seront idéales pour admirer le ciel grâce à la nuit rallongée.