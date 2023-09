Les différentes stratégies pour améliorer votre bien-être au travail

Blancheporte Surmatelas ions d'argent spécial bien-être - BlancheporteIl offre un confort supplémentaire pour remédier aux matelas trop fermes ou usagés. Son traitement antimicrobien aux ions d'argent assure naturellement un couchage sain. Ses plates-bandes ventilées régulent la transpiration. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, adoptez sans hésiter ce surmatelas bien-être !Surmatelas 2 personnesonnes : 160x200cmBlanc

LA RHÉTORIQUE – L’art du discours: Comment devenir un bon orateur, savoir parler avec éloquence et persuasion et améliorer son style grâce à une communication réussie

Blancheporte Surmatelas ions d'argent spécial bien-être - BlancheporteIl offre un confort supplémentaire pour remédier aux matelas trop fermes ou usagés. Son traitement antimicrobien aux ions d'argent assure naturellement un couchage sain. Ses plates-bandes ventilées régulent la transpiration. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, adoptez sans hésiter ce surmatelas bien-être !Surmatelas 1 personneonnes : 90x190cmBlanc

COMMUNICATION ASSERTIVE: Stratégies et techniques pratiques de communication non violente et efficace pour créer des relations heureuses et sans anxiété au travail et dans la vie privée.

Le bien-être des employés n’est pas seulement une question individuelle, mais aussi une question organisationnelle qui peut être influencée par divers facteurs, notamment la charge de travail, la flexibilité, la gestion et la culture d’équipe.

Bien que certains facteurs ne soient pas modifiables, il existe des pratiques simples, fondées sur des données probantes, qui peuvent être mises en œuvre au quotidien pour améliorer le bien-être des employés. La condition émotionnelle passe par l’établissement d’une relation de soutien avec soi-même, ses émotions et ses pensées, et les autres.

L’amélioration de la forme émotionnelle permet aux individus de surmonter les difficultés émotionnelles avec plus d’aisance, moins de stress et moins d’accablement.

Tout comme l’amélioration de la condition physique peut contribuer à la gestion des défis physiques, une bonne santé émotionnelle permet de mieux faire face aux exigences du travail et de la vie en améliorant la résilience.

Faire quelques pauses courtes et de qualité au cours de la journée

La qualité des pauses est l’aspect crucial du concept. Il s’agit de s’engager dans des activités qui permettent de se détacher du travail, de refaire le plein d’énergie et de se ressourcer. Par exemple, la lecture des nouvelles ou des médias sociaux ne constitue pas une pause de qualité.

Les activités à privilégier sont plutôt celles qui permettent vraiment de se détendre et de se ressourcer. Pour un fonctionnement optimal du cerveau et pour éviter le stress et l’accablement, une pause régulière, toutes les 60 à 120 minutes, est indispensable.

Selon une étude, de courtes pauses de 5 à 10 minutes entre les réunions permettent de réduire considérablement le stress accumulé, de renforcer la concentration et d’améliorer la productivité globale. La promenade à l’extérieur est un moyen efficace de se détacher du travail au cours de la journée.

Selon plusieurs études, cette activité améliore l’humeur, la concentration et la motivation, et présente de nombreux avantages pour la santé lorsqu’elle est pratiquée de manière régulière. D’autres techniques peuvent être utilisées comme celles proposées sur Esante-picardie.com.

La priorité accordée aux micro-moments de connexion avec les collègues

Dans un monde qui privilégie souvent la productivité au détriment des personnes, l’importance des micro-moments de connexion entre collègues peut facilement être négligée. Des gestes apparemment anodins, tels que la prise de contact personnelle au début d’une réunion ou la prise de contact intentionnelle avec un collègue, peuvent avoir un impact important sur le bien-être général de l’individu.

En réalité, certaines études montrent que le soutien social ou le sentiment d’être en contact avec les autres peuvent contribuer à la réduction des niveaux d’anxiété et de stress, ainsi qu’à l’amélioration de la santé mentale. Après des années d’isolement pandémique, de nombreux moments de connexion humaine doivent être privilégiés dans les interactions quotidiennes entre collègues.

L’acceptation des situations pour se concentrer sur les éléments contrôlables

L’acceptation repose sur deux étapes cruciales : Tout d’abord, il s’agit de reconnaître la situation de manière claire, en s’attachant aux faits vérifiables. Deuxièmement, il s’agit d’identifier une mesure unique et réalisable qui peut stimuler la progression de la situation en réduisant le stress et les difficultés. Souvent, la mesure du stress accumulé dans des circonstances stressantes est sous-estimée.

La pratique concrète qui consiste à accepter ces deux étapes permet, en cas d’enfermement dans un cycle de pensées négatives, de réorienter le regard vers les éléments contrôlables et d’entreprendre une action productive, en tenant compte des limites.

Le repos actif en dehors du travail

La recherche de temps pour se déconnecter du travail et se recharger peut s’avérer un véritable défi pour la plupart d’entre nous. Pourtant, un repos actif en dehors du travail constitue un élément essentiel pour éviter l’épuisement professionnel et maintenir un bien-être optimal. Heureusement, il existe de nombreuses façons d’y parvenir.

Les passe-temps, la lecture, le jardinage ou une nouvelle activité créative comme la peinture ou l’écriture peuvent renforcer les niveaux d’énergie et nourrir les aspects non professionnels de la vie. Selon certaines études, le repos actif est un facteur essentiel de la prévention de l’épuisement professionnel.

La gratitude en tant que moyen de lutter contre les préjugés négatifs du cerveau

La pratique quotidienne de la gratitude, aussi simple soit-elle, qui permet de noter tous les matins ou tous les soirs les trois éléments appréciés, peut avoir un impact profond sur le bien-être. D’autant plus qu’en période d’incertitude, le stress et la perte d’énergie peuvent être insurmontables.

En effet, le cerveau humain est particulièrement sensible à l’incertitude, ce qui déclenche un état d’alerte accru, à la recherche de menaces potentielles: cela peut entraîner une augmentation de l’anxiété et une tendance à s’attarder sur les scénarios les plus pessimistes et les résultats négatifs. L’adoption d’un état d’esprit de gratitude permet de contrebalancer les effets de cette situation pour trouver du réconfort dans l’incertitude.

La gratitude permet à l’esprit d’élargir la perspective et de se concentrer sur la positivité, l’importance et le réconfort.

Chaque jour, un moment consacré à la réflexion et à la connexion avec soi-même

La pression élevée de l’environnement de travail actuel peut avoir un impact sur la santé mentale et émotionnelle, avec un sentiment d’épuisement et de détachement. Le stress peut facilement s’accumuler jusqu’à devenir ingérable, mais faire le point sur nous-mêmes chaque jour peut faire toute la différence.

En effet, il s’agit d’être conscient de son propre état émotionnel et de reconnaître les sentiments difficiles sans jugement. Selon certaines études, une réflexion régulière sur soi permet d’améliorer le bien-être et de réduire le stress. La prise en compte des besoins et la résolution des problèmes permettent de créer un équilibre plus positif et plus satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie privée.