Failles critiques Fortinet : des pare-feux compromis dès 2025, l’ANSSI tire la sonnette d’alarme

L’écosystème numérique français est régulièrement confronté à l’apparition de vulnérabilités critiques dans des solutions largement utilisées par les entreprises et institutions. Ces derniers mois, Fortinet, acteur mondial reconnu pour ses pare-feux et outils de cybersécurité, a été au centre d’une vague d’alertes après la découverte et l’exploitation active de plusieurs failles de sécurité.

Fortinet face à de nouvelles failles de sécurité : vulnérabilités, exploitation et correctifs

La réaction rapide du secteur et la publication de correctifs soulignent l’importance d’une veille constante sur ce type de menace.

Ce que vous devez retenir 🔐 [Vulnérabilités critiques Fortinet et cybersécurité] :

🚨 Des failles de sécurité critiques dans les pare-feux Fortinet (CVE-2024-55591, CVE-2025-24472) permettent un accès non autorisé aux réseaux, compromettant la sécurité des systèmes .

dans les pare-feux Fortinet (CVE-2024-55591, CVE-2025-24472) permettent un aux réseaux, compromettant la . 🎯 Les attaques ciblées exploitent ces vulnérabilités pour déployer des ransomwares ou voler des données, renforçant la nécessité d’une cybersurveillance proactive .

exploitent ces vulnérabilités pour ou voler des données, renforçant la nécessité d’une . 🛠️ La diffusion rapide de correctifs logiciels par Fortinet souligne l’importance de leur mise à jour immédiate pour assurer une protection optimale .

par Fortinet souligne l’importance de leur pour assurer une . 🧠 Une stratégie efficace inclut audits réguliers, restrictions d’accès et formation continue pour renforcer la résilience informatique face aux menaces évolutives.

Découverte et nature des dernières vulnérabilités de Fortinet

Au début de l’année 2025, une équipe spécialisée en cybersécurité a révélé une campagne inédite d’exploitation active visant spécifiquement les appareils Fortinet déployés dans de nombreux réseaux d’entreprise. Cette révélation a immédiatement attiré l’attention du secteur ainsi que celle des autorités compétentes, telles que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Parmi les failles identifiées, certaines référencées sous les codes CVE-2024-55591 et CVE-2025-24472 permettent aux attaquants de contourner les dispositifs d’authentification des équipements. Ce contournement facilite un accès non autorisé aux environnements protégés par ces solutions, ouvrant potentiellement la porte à d’autres manipulations malveillantes ou à une compromission du réseau.

Impacts et modes opératoires des cybercriminels

La publication de détails techniques sur ces vulnérabilités par différents chercheurs et groupes spécialisés a permis l’élaboration rapide de prototypes d’exploit. En conséquence, certains cybercriminels ont lancé des campagnes ciblées pour exploiter ces portes dérobées, principalement dans le but de déployer des ransomwares ou d’accéder à des données sensibles.

Les attaques suivent souvent plusieurs étapes bien définies : elles commencent par l’identification des systèmes vulnérables exposés sur Internet, puis l’utilisation de scripts exploitant les failles de sécurité afin de pénétrer discrètement les infrastructures. Une fois implantés, les pirates cherchent généralement à élever leurs privilèges pour contrôler totalement le système ou propager leur attaque latéralement au sein du réseau visé.

Techniques privilégiées par les attaquants

Les cybercriminels utilisent notamment des outils automatisés capables de scanner massivement Internet à la recherche d’appareils Fortinet dépourvus de correctif. Après l’intrusion, le chiffrement des données demeure l’un des scénarios les plus redoutés par les organisations touchées.

Une observation marquante concerne aussi la réutilisation de structures de commandes déjà repérées lors d’incidents précédents, preuve de l’adaptabilité des assaillants face aux contre-mesures mises en place. Les informations divulguées dans des bulletins de sécurité peuvent également enrichir leurs méthodes d’attaque.

Entreprises et secteurs particulièrement ciblés

Les administrateurs réseau de grandes entreprises et d’organisations publiques sont, selon les spécialistes, particulièrement concernés par cette campagne. L’importance stratégique de secteurs comme l’industrie, la finance ou les services publics explique cet engouement des attaquants à cibler des infrastructures disposant de passerelles Fortinet exposées.

De nombreuses firmes utilisant les solutions FortiClient ont reçu des alertes précoces après la publication de tests d’exploitation grandeur nature par des experts. L’objectif de ces publications vise à sensibiliser mais comporte aussi un risque de diffusion excessive de connaissances techniques auprès de profils malveillants.

L’intervention des autorités et la gestion des risques

L’ANSSI a publié depuis la mi-mai plusieurs bulletins d’alerte destinés à informer, dès la découverte, l’ensemble des responsables informatiques sur la criticité des failles récemment détectées. De telles communications rappellent la nécessité de maintenir à jour tous les dispositifs de protection et d’adopter une politique de surveillance permanente des journaux d’événements.

En parallèle, Fortinet a diffusé rapidement des avis et fourni des mises à jour logicielles pour corriger les faiblesses signalées. Cette stratégie repose sur une coordination étroite entre éditeurs, chercheurs indépendants et agences officielles afin de limiter au plus vite les conséquences potentielles de ces brèches de sécurité.

Mise en œuvre des correctifs et clés de prévention

Dès l’identification publique de vulnérabilités majeures, l’éditeur propose systématiquement un correctif logiciel téléchargeable pour toutes les versions concernées. La rapidité d’application de ces patchs représente souvent la frontière critique entre un incident évité et une compromission massive des systèmes de production.

Déployer ces correctifs ne suffit toutefois pas à garantir une sécurité totale. D’autres mesures complémentaires doivent être envisagées pour renforcer la résilience des systèmes d’information et limiter l’exposition future à des attaques similaires.

Planifier des audits réguliers de configuration des dispositifs réseau

de configuration des dispositifs réseau Désactiver les interfaces inutiles ou non utilisées

ou non utilisées Limiter l’accès distant aux consoles d’administration

aux consoles d’administration S’assurer de la mise à jour automatique des signatures de menace

des signatures de menace Former continuellement les équipes en charge de la sécurité informatique

Focus sur l’évolution technique des exploits diffusés

La dernière actualité autour de FortiClient Enterprise Management Server illustre la vitesse à laquelle les méthodes d’exploitation évoluent. Un code d’exploitation « proof-of-concept » diffusé publiquement a facilité la reproduction de l’attaque à partir de la description technique fournie par les chercheurs.

Face à la médiatisation de ces failles critiques et à la circulation de techniques de piratage détaillées, la vigilance est renforcée chez les administrateurs. De nouvelles variantes d’exploit peuvent émerger rapidement, rendant la collaboration entre communautés techniques encore plus essentielle pour anticiper toute nouvelle tentative de compromission.

Vulnérabilité Cible principale Type d’exploitation Date de correctif disponible CVE-2024-55591 Pare-feu Fortinet Contournement authentification Mai 2025 CVE-2025-24472 Pare-feu Fortinet Injection de commande Mai 2025 Faille critique FortiClient EMS Serveur de gestion Exécution de code à distance Mai 2025

Réponses et perspectives pour les responsables informatiques

Face à un paysage de menaces en évolution constante, les équipes informatiques renforcent leurs processus de prise en compte des avis de sécurité officiels. Prudence et anticipation sont deux axes majeurs pour minimiser l’impact de nouveaux vecteurs d’attaque découverts sur des composants largement utilisés comme ceux du catalogue Fortinet.

Le rôle des retours d’expérience partagés lors d’incidents contribue également à améliorer l’efficacité globale des réponses organisationnelles. Une approche coordonnée reste indispensable, autant dans l’analyse préventive des vulnérabilités que dans la réponse effective à toute tentative d’exploitation détectée.