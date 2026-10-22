iOS 27.2 : nouveautés majeures, compatibilité et déploiement accéléré

La version iOS 27.2 marque un jalon important dans l’écosystème mobile d’Apple. À quelques jours de la sortie commerciale de l’iPhone Duo, ce nouveau système attire l’attention avec ses fonctions inédites et ses optimisations. Un point marquant est le calendrier accéléré adopté par Apple pour son déploiement, s’ajoutant à une prise en charge étendue du matériel et des applications iPhone populaires. Voici l’essentiel sur cette mise à jour iOS très attendue.

Prise en charge de l’Apple Pencil et innovations matérielles L’une des fonctionnalités majeures apportées par iOS 27.2 concerne la compatibilité annoncée avec l’Apple Pencil. Longtemps réservée à l’iPad, cette prise en main arrive désormais sur l’iPhone Duo. La promesse émane des annonces officielles de septembre dernier : Apple s’engageait alors à ouvrir cet usage sur ses nouveaux modèles dans l’année, engagement honoré à temps pour la commercialisation du téléphone pliable. Les premiers utilisateurs ayant eu accès à la bêta iOS 27.2 ont confirmé l’activation effective du stylet sur l’iPhone Duo. Associée à cela, une innovation notable se matérialise via un halo lumineux autour du module photo afin de faciliter la prise de vue. Ce dispositif guide l’utilisateur pour mieux cadrer et réussir ses portraits ou enregistrements vidéo à la volée. Compatibilité accrue avec l’Apple Pencil sur iPhone Duo

Nouveau halo lumineux pour assister la caméra lors des prises de vue

pour assister la caméra lors des prises de vue Soutien de nouvelles interactions matérielles couplées à iOS 27.2