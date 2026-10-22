Le MacBook Pro entre puissance, innovation et écrans tactiles : ce que l’on sait

Depuis plusieurs années, le MacBook Pro se positionne parmi les références incontournables des ordinateurs portables professionnels. Ses évolutions techniques et esthétiques rythment l’actualité des produits Apple, notamment avec les dernières versions qui mêlent performances accrues et innovations majeures attendues au niveau de l’écran. Zoom sur les faits marquants qui sculptent la gamme à l’aube de nouveaux changements historiques.

Une machine surpuissante adaptée aux usages intensifs

Apple a marqué un tournant avec ses MacBook Pro équipés des nouvelles puces M5 Pro, disponibles notamment en version 16 pouces. Cette génération capitalise sur une architecture interne optimisée, combinée à une capacité de mémoire vive pouvant atteindre 48 Go ainsi qu’un stockage SSD de 1 To. Ce cocktail technique s’adresse avant tout aux profils exigeants, comme les créateurs de contenus ou les développeurs logiciels, à la recherche de rapidité et de fiabilité pour les tâches lourdes.

La dalle Mini-LED du modèle 16 pouces reprend le format déjà salué sur le 14 pouces, mais sur une diagonale bien plus large. Résultat : un rendu lumineux précis, adapté aussi bien à la retouche photo qu’au montage vidéo en haute définition. La dissipation thermique a également progressé afin de maintenir des performances constantes, même lors d’utilisations prolongées.