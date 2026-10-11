Emmanuel Macron : des records de baisse pour la popularité présidentielle en 2026

Changement d’heure en octobre 2026 : tout savoir sur le passage à l’heure d’hiver
La scène politique française connaît, en 2026, un tournant marqué autour de la figure d’Emmanuel Macron. Depuis son arrivée à l’Élysée en 2017, le président de la République française traverse une période difficile illustrée par une chute historique de sa cote de popularité. Ce recul notable, attesté par plusieurs enquêtes d’opinion récentes, suscite interrogations et analyses sur la suite de son mandat et les dynamiques du paysage politique. Retour sur les chiffres, les contextes et ce qu’ils révèlent sur la perception actuelle du chef de l’État.
Sommaires
Un nouveau seuil historiquement bas pour la popularité d’Emmanuel Macron
En octobre 2026, la popularité d’Emmanuel Macron a franchi un seuil rarement observé sous la Cinquième République. Selon une enquête Ipsos BVA-Cesi publiée simultanément par divers médias nationaux, seulement 15 % des personnes interrogées déclarent aujourd’hui avoir une opinion favorable du président français. Cette proportion se situe au plus bas depuis la prise de fonctions d’Emmanuel Macron, signe d’un désamour croissant entre ce dernier et une grande partie de la population.
Cette chute survient alors que le contexte politique reste tendu, entre inflation persistante, tensions sociales et hausse des préoccupations sécuritaires. Les mesures prises ou annoncées par l’exécutif n’ont, semble-t-il, pas suffi à inverser la tendance ni à restaurer la confiance auprès de larges segments de l’électorat. Le chiffre de 15 % d’opinions favorables marque ainsi un record, jamais atteint jusque-là durant ses deux mandats présidentiels.
Analyse des données de popularité et perspectives comparatives
Les enquêtes récentes détaillent une évolution quasi continue à la baisse du taux de satisfaction envers Emmanuel Macron, particulièrement marquée en 2026. L’évolution mensuelle montre un décrochage par rapport aux années précédentes, qui avaient déjà connu quelques creux mais sans atteindre ce niveau.
Pour mieux cerner cette dynamique, il est utile de poser ces derniers chiffres dans un contexte chronologique. Depuis 2017, la popularité du chef de l’État a connu diverses fluctuations selon les crises traversées (mouvements sociaux, épidémies, conflits internationaux), mais n’était jamais descendue sous la barre des 20 %. Celle-ci a été dépassée à la baisse lors du second semestre 2026, comme le reflète le tableau ci-dessous :
|Année
|Taux d’opinions favorables (%)
|2017
|38
|2019
|25
|2021
|22
|2024
|17
|2026
|15
Aucune remontée significative n’a été constatée début 2026, malgré certaines initiatives présidentielles destinées à relancer l’adhésion de l’opinion publique.
Quel électorat soutient encore Emmanuel Macron ?
L’analyse démographique et politique du soutien à Emmanuel Macron révèle que sa base reste principalement concentrée dans le centre modéré de l’échiquier politique. D’après les sondages évoqués, il conserve l’appui d’environ 53 % des électeurs du bloc central, même si cette fidélité s’effrite lentement au fil des mois.
En revanche, l’indice de confiance chez les jeunes, les classes populaires et dans des régions traditionnellement acquises diminue fortement. Parmi les motifs avancés figurent le ressentiment face à certaines réformes et des attentes déçues en matière économique ou sociale. Les différents courants de l’opposition saisissent ces fragilités pour tenter de redessiner le jeu politique, y compris au sein de la majorité présidentielle.
Quelles conséquences politiques pour l’exécutif ?
Une telle chute de popularité entraîne des incertitudes quant à la capacité de l’exécutif à gouverner efficacement. Avec une minorité d’avis favorables, le risque d’affaiblissement de l’autorité présidentielle grandit, tant dans les sphères institutionnelles que sur la scène internationale.
Accolée à d’autres signaux tels que l’essor des mouvements contestataires ou le regain d’activité d’acteurs concurrents, cette dynamique fragilise structurellement la présidence. Plusieurs membres du gouvernement, dont Sébastien Lecornu mentionné dans certains baromètres, parviennent toutefois à maintenir une image légèrement plus stable, accentuant l’hétérogénéité du climat politique actuel.
- Soutien majoritaire restreint au bloc central.
- Indices de satisfaction en recul dans quasiment toutes les tranches d’âge.
- Contextes multi-crises (économique, sociale, sécuritaire) liés à la tendance baissière.
- Absence d’accalmie perceptible à court terme dans l’opinion publique.
Pourquoi la popularité d’Emmanuel Macron a-t-elle atteint un niveau historiquement bas en 2026 ?
- Effets prolongés de l’inflation sur les ménages
- Décisions réformatrices perçues défavorablement
- Dynamique de protestation accrue depuis le milieu d’année
Quels segments électoraux continuent à soutenir Emmanuel Macron ?
- Bloc central : environ 53 % de fidèles
- Baisse marquée ailleurs, notamment chez les moins de 35 ans
Comment évolue la popularité d’Emmanuel Macron face à celle d’autres présidents récents ?
|Président
|Point Bas Notable (%)
|François Hollande
|13
|Nicolas Sarkozy
|21
|Emmanuel Macron
|15
Existe-t-il des perspectives de remontée pour la popularité présidentielle ?
- Mises en place de réformes plébiscitées
- Gestion de nouvelles crises
- Dialogue renforcé avec les corps intermédiaires
Sources
- https://www.20minutes.fr/politique/4253152-20261010-popularite-emmanuel-macron-atteint-nouveau-cap-historique
- https://www.midilibre.fr/2026/10/11/sondage-un-nouveau-record-pour-emmanuel-macron-avec-seulement-15-dopinions-favorables-la-popularite-du-president-au-plus-bas-depuis-2017-13595536.php
- https://actu.orange.fr/politique/emmanuel-macron-sa-popularite-chute-a-15-son-plus-bas-niveau-depuis-2017-magic-CNT000002sChf6.html
- https://www.cnews.fr/france/2026-10-11/avec-seulement-15-dopinions-favorables-la-popularite-demmanuel-macron-au-plus-bas