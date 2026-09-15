Pennylane à la conquête de l’Europe : entre levées record et innovations technologiques

Pennylane, fintech française en pleine expansion, s’impose comme un acteur incontournable dans le secteur de la gestion financière pour les PME. À travers des levées de fonds remarquables et une forte orientation vers la facturation électronique et l’intelligence artificielle, la société marque sa volonté de transformer durablement le paysage financier européen.

La réforme de la facturation électronique : un défi et une opportunité Depuis le 1er septembre 2026, la réforme liée à la facturation électronique entre dans une nouvelle phase. Toutes les entreprises assujetties à la TVA ont désormais l’obligation de se conformer à ce nouveau dispositif. Pour Pennylane, cette transition réglementaire représente un enjeu stratégique majeur mais aussi un terrain propice à l’accélération de sa croissance. L’entreprise met à profit cet élan réglementaire pour proposer aux PME une offre performante, adaptée aux nouvelles exigences. En tirant parti des fonds récemment levés, Pennylane développe des fonctionnalités innovantes qui renforcent sa position sur le marché, tout en facilitant l’adoption de la facturation électronique auprès de ses clients.

Performances financières et reconnaissance du secteur Pennylane affiche une solide santé financière, avec près de 115 millions d’euros de revenus récurrents annuels (ARR). Cette performance témoigne d’une croissance rapide et d’un positionnement pertinent sur un secteur en pleine mutation. L’entreprise a également été saluée pour sa progression lors d’événements majeurs, décrochant notamment le prix Scale-Up lors des CFNEWS TECH AWARDS. Ces distinctions illustrent la capacité de la fintech à répondre efficacement aux besoins émergents des entreprises et à maintenir un rythme soutenu malgré les évolutions réglementaires et technologiques du marché.