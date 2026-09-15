Sage : un mot, quatre univers – du sport à la culture, en passant par la mode et la couleur

Le terme « Sage » ne se limite pas à une seule signification dans l’actualité récente. Entre figure sportive, lieu culturel, tendance beauté et inspiration chromatique pour l’industrie de la décoration, ce mot navigue dans différents domaines avec aisance. Retour sur les faits marquants qui illustrent la diversité de ce terme en 2026 et 2027.

La queue de cheval basse : la coiffure sage redevenue incontournable En matière de beauté, la queue de cheval basse fait son grand retour parmi les tendances de cet automne. Longtemps associée à une image sage et discrète, cette coiffure marque désormais un tournant en devenant un symbole de chic assumé. Contrairement à la version haute qui dominait ces dernières saisons, la queue de cheval basse séduit par sa simplicité et son élégance naturelle. Elle s’affiche sur les podiums et inspire de nombreuses personnalités influentes. Sa facilité de réalisation et son adaptabilité expliquent également cet engouement croissant. Adaptable à tous types de cheveux

Compatible avec plusieurs styles vestimentaires

Idéale pour un look professionnel ou décontracté

La Maison Sage à Laroque-d’Olmes : lieu de créativité et patrimoine Située à Laroque-d’Olmes, la Maison Sage occupe une place particulière parmi les initiatives culturelles locales. Ce lieu historique multiplie les propositions artistiques tout au long de l’année, et septembre fait figure de mois stratégique à cet égard. Expositions, animations, ateliers et créations prennent place aussi bien à l’intérieur qu’au cœur du parc orné de sculptures. Les journées du patrimoine y constituent chaque année un temps fort durant lequel artistes, riverains et amateurs viennent partager leur attachement au site. Pour l’édition 2026, rendez-vous est donné notamment les 19 et 20 septembre avec un programme enrichi d’interventions variées.

La nuance Soulful Sage : teinte de l’année selon AkzoNobel Sage n’est pas seulement un mot, c’est aussi une couleur mise à l’honneur par AkzoNobel, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des peintures et revêtements décoratifs. Le groupe a désigné « Soulful Sage », un vert doux classé argenté, comme Couleur de l’Année 2027. Lire : Quel est le coût d'un prototypage en injection plastique ? Ce choix s’inscrit dans une recherche d’harmonies subtiles : la teinte occupe une position centrale entre trois univers chromatiques baptisés Glow, Light et Lift. Selon les experts d’AkzoNobel, Soulful Sage offre de multiples possibilités d’association, aussi bien dans l’habitat domestique que pour des environnements professionnels. Couleur Description Utilisation suggérée Soulful Sage Vert doux, nuances argentées Murs intérieurs, mobilier, accessoires déco Glow Tons chauds et lumineux Salles de vie, espaces conviviaux Light Nuances claires et apaisantes Bureaux, chambres