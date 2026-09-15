Pennylane à la conquête de l’Europe : entre levées record et innovations technologiques
Le terme « Sage » ne se limite pas à une seule signification dans l’actualité récente. Entre figure sportive, lieu culturel, tendance beauté et inspiration chromatique pour l’industrie de la décoration, ce mot navigue dans différents domaines avec aisance. Retour sur les faits marquants qui illustrent la diversité de ce terme en 2026 et 2027.
Sommaires
Pierre Sage : premiers pas contrastés avec Crystal Palace
Pierre Sage, présent au premier plan de la scène footballistique, a récemment pris la tête de Crystal Palace, célèbre club anglais évoluant en Premier League. Il s’est distingué lors de son tout premier match à la tête de cette équipe en décrochant une victoire. Cependant, malgré ce résultat positif, le ressenti global n’a pas totalement dissipé les incertitudes autour des capacités collectives affichées ce jour-là.
L’ancien entraîneur de Lens a reconnu que la prestation proposée n’était pas conforme aux attentes ni aux objectifs fixés. Cette situation laisse donc entendre que la phase d’ajustement tactique reste en cours. La suite de la saison devrait permettre de préciser si ce succès inaugural marque le début d’une dynamique ou appelle des ajustements majeurs.
La queue de cheval basse : la coiffure sage redevenue incontournable
En matière de beauté, la queue de cheval basse fait son grand retour parmi les tendances de cet automne. Longtemps associée à une image sage et discrète, cette coiffure marque désormais un tournant en devenant un symbole de chic assumé.
Contrairement à la version haute qui dominait ces dernières saisons, la queue de cheval basse séduit par sa simplicité et son élégance naturelle. Elle s’affiche sur les podiums et inspire de nombreuses personnalités influentes. Sa facilité de réalisation et son adaptabilité expliquent également cet engouement croissant.
- Adaptable à tous types de cheveux
- Compatible avec plusieurs styles vestimentaires
- Idéale pour un look professionnel ou décontracté
La Maison Sage à Laroque-d’Olmes : lieu de créativité et patrimoine
Située à Laroque-d’Olmes, la Maison Sage occupe une place particulière parmi les initiatives culturelles locales. Ce lieu historique multiplie les propositions artistiques tout au long de l’année, et septembre fait figure de mois stratégique à cet égard.
Expositions, animations, ateliers et créations prennent place aussi bien à l’intérieur qu’au cœur du parc orné de sculptures. Les journées du patrimoine y constituent chaque année un temps fort durant lequel artistes, riverains et amateurs viennent partager leur attachement au site. Pour l’édition 2026, rendez-vous est donné notamment les 19 et 20 septembre avec un programme enrichi d’interventions variées.
La nuance Soulful Sage : teinte de l’année selon AkzoNobel
Sage n’est pas seulement un mot, c’est aussi une couleur mise à l’honneur par AkzoNobel, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des peintures et revêtements décoratifs. Le groupe a désigné « Soulful Sage », un vert doux classé argenté, comme Couleur de l’Année 2027.
Ce choix s’inscrit dans une recherche d’harmonies subtiles : la teinte occupe une position centrale entre trois univers chromatiques baptisés Glow, Light et Lift. Selon les experts d’AkzoNobel, Soulful Sage offre de multiples possibilités d’association, aussi bien dans l’habitat domestique que pour des environnements professionnels.
|Couleur
|Description
|Utilisation suggérée
|Soulful Sage
|Vert doux, nuances argentées
|Murs intérieurs, mobilier, accessoires déco
|Glow
|Tons chauds et lumineux
|Salles de vie, espaces conviviaux
|Light
|Nuances claires et apaisantes
|Bureaux, chambres
Questions fréquentes autour de « Sage » dans l’actualité
Quelles difficultés Pierre Sage a-t-il rencontrées lors de ses débuts à Crystal Palace ?
- Ressenti collectif mitigé malgré le succès
- Nécessité d’adapter davantage les schémas de jeu
Pourquoi la queue de cheval basse est-elle redevenue tendance ?
- Look facile à réaliser au quotidien
- Convient autant pour le bureau que pour le soir
Que représente la Maison Sage à Laroque-d’Olmes ?
- Programmation artistique riche tout au long de l’année
- Jardin et sculptures accessibles au public
Quelles sont les particularités de la couleur Soulful Sage pour 2027 ?
|Propriétés
|Applications
|Doux, argenté, apaisant
|Peinture, mobiliers, textiles
Sources
- https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Pierre-sage-un-premier-succes-avec-crystal-palace-pas-si-rassurant-on-n-a-pas-joue-comme-on-l-esperait/1716498
- https://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Coiffure/Longtemps-delaissee-pour-son-allure-sage-cette-coiffure-ultra-simple-devient-la-plus-chic-de-l-automne-4543748
- https://www.ladepeche.fr/2026/09/09/journees-du-patrimoine-a-la-maison-sage-13541866.php
- https://www.ideal-investisseur.fr/actions-b/akzonobel-devoile-soulful-sage-un-vert-designe-couleur-de-lannee-2027/24652.html