Alors que la facturation électronique s’impose dès 2026 à toutes les entreprises assujetties à la TVA, la fintech Tiime occupe une place grandissante dans le paysage des logiciels professionnels français. Spécialiste des solutions de facturation et de comptabilité, Tiime anticipe cette transition réglementaire complexe et accompagne déjà indépendants, TPE et PME vers la conformité. L’entreprise multiplie ses efforts pour répondre aux enjeux pratiques soulevés par la nouvelle législation.

Ce que propose Tiime face à la concurrence Tiime se positionne comme une solution complète et accessible pour faciliter la facturation conforme à la nouvelle réglementation. L’application permet non seulement de créer et transmettre des documents au format exigé, mais aussi d’assurer leur lisibilité et leur archivage sécurisé. Contrairement à des offres uniquement centrées sur la gestion administrative, Tiime intègre également la comptabilité au sein d’une même interface. Les plateformes concurrentes telles que Shine, Qonto, Indy ou Finom affichent chacune leurs spécificités. Certaines ciblent les freelances, d’autres les PME ou privilégient des abonnements adaptés aux micro-entrepreneurs. Le tableau suivant présente les principales fonctions disponibles chez plusieurs solutions de référence : Solution Typologie visée Fonctions phares Plateforme agréée Tiime TPE-PME, indépendants Facturation illimitée, gestion comptable intégrée Oui Shine Indépendants, PME Devis/factures automatisés, signature électronique Oui Qonto TPE-PME Suivi bancaire, outils comptables Oui Indy Freelances, auto-entrepreneurs Saisie automatique, compatibilité URSSAF Oui Un avantage récurrent ressort du comparatif : la gratuité pour certains services de base, ainsi que la capacité à générer facilement devis et factures en illimité grâce à un logiciel de facturation électronique. Création de factures conformes avec mentions obligatoires

avec mentions obligatoires Transmission via une plateforme reconnue par l’administration

par l’administration Archivage dématérialisé intégré pour simplifier les contrôles futurs Grâce à son agrément officiel, Tiime garantit l’acheminement légal des factures et offre une prise en main simple, sans bouleversements majeurs dans l’organisation quotidienne des professionnels.