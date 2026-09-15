Carnet de BordTechnologiesTiime, la solution française au cœur de la réforme de la facturation...

Tiime, la solution française au cœur de la réforme de la facturation électronique

Facturation électronique Tiime
Par: Christophe Durand

le:

Suivez nous sur Google News
5/5 - (48 votes)

Alors que la facturation électronique s’impose dès 2026 à toutes les entreprises assujetties à la TVA, la fintech Tiime occupe une place grandissante dans le paysage des logiciels professionnels français. Spécialiste des solutions de facturation et de comptabilité, Tiime anticipe cette transition réglementaire complexe et accompagne déjà indépendants, TPE et PME vers la conformité. L’entreprise multiplie ses efforts pour répondre aux enjeux pratiques soulevés par la nouvelle législation.

Sage : un mot, quatre univers – du sport à la culture, en passant par la mode et la couleur

Facturation électronique : quelles obligations à l’approche de 2026 ?

La réforme prévoit qu’à partir du 1er septembre 2026, toutes les sociétés concernées devront émettre et recevoir leurs factures fournisseurs sous format électronique. Cette mesure concerne aussi bien les grandes entreprises que les plus petites structures. La désignation d’une plateforme agréée par l’administration fiscale devient alors indispensable pour gérer ces flux documentaires.

Une telle évolution modifie en profondeur les habitudes. Transmettre, recevoir et archiver les factures selon des normes strictes n’est plus simplement recommandé, cela devient un passage obligé. De nombreux acteurs du numérique, dont Tiime figure parmi les pionniers immatriculés auprès des autorités, proposent désormais des outils capables d’automatiser et de sécuriser ces échanges.

Lire :  OpenAI accélère la concurrence mondiale avec GPT-5.5 et une API multimodale

Pennylane à la conquête de l’Europe : entre levées record et innovations technologiques

Ce que propose Tiime face à la concurrence

Tiime se positionne comme une solution complète et accessible pour faciliter la facturation conforme à la nouvelle réglementation. L’application permet non seulement de créer et transmettre des documents au format exigé, mais aussi d’assurer leur lisibilité et leur archivage sécurisé. Contrairement à des offres uniquement centrées sur la gestion administrative, Tiime intègre également la comptabilité au sein d’une même interface.

Les plateformes concurrentes telles que Shine, Qonto, Indy ou Finom affichent chacune leurs spécificités. Certaines ciblent les freelances, d’autres les PME ou privilégient des abonnements adaptés aux micro-entrepreneurs. Le tableau suivant présente les principales fonctions disponibles chez plusieurs solutions de référence :

Solution Typologie visée Fonctions phares Plateforme agréée
Tiime TPE-PME, indépendants Facturation illimitée, gestion comptable intégrée Oui
Shine Indépendants, PME Devis/factures automatisés, signature électronique Oui
Qonto TPE-PME Suivi bancaire, outils comptables Oui
Indy Freelances, auto-entrepreneurs Saisie automatique, compatibilité URSSAF Oui

Un avantage récurrent ressort du comparatif : la gratuité pour certains services de base, ainsi que la capacité à générer facilement devis et factures en illimité grâce à un logiciel de facturation électronique.

  • Création de factures conformes avec mentions obligatoires
  • Transmission via une plateforme reconnue par l’administration
  • Archivage dématérialisé intégré pour simplifier les contrôles futurs

Grâce à son agrément officiel, Tiime garantit l’acheminement légal des factures et offre une prise en main simple, sans bouleversements majeurs dans l’organisation quotidienne des professionnels.

Rentrée 2026 : les leviers pour réengager ses salariés et fidéliser ses meilleurs talents

Communication et stratégie d’adoption

À l’approche de la généralisation de la facturation électronique, Tiime a lancé sa première grande campagne publicitaire à l’échelle nationale au cours de l’été 2026. Ce dispositif mêle télévision, plateformes digitales et presse spécialisée, cherchant ainsi à informer un large public professionnel sur les nouvelles exigences et les solutions offertes.

Lire :  Les 10 meilleurs téléphones portables du monde en 2021

La société concentre ses messages autour de la simplicité d’intégration et de l’accompagnement personnalisé lors du passage au tout-numérique. Une communication renforcée vise à dissiper les inquiétudes liées à la réforme : bon nombre d’indépendants et dirigeants redoutaient jusqu’ici la complexité des démarches techniques et administratives.

Quand la facture électronique devient-elle obligatoire en France ?

La réception et l’émission des factures électroniques seront impératives pour les entreprises assujetties à la TVA à partir du 1er septembre 2026. Cela concerne toutes les tailles de sociétés, qu’il s’agisse de TPE, PME ou grandes entreprises.
  • L’obligation inclut le recours à une plateforme agréée.
  • Elle implique aussi l’archivage électronique sécurisé.

Quelles sont les fonctionnalités phares de Tiime pour la facturation électronique ?

Tiime permet de générer des factures répondant aux mentions obligatoires imposées par la nouvelle législation. Le logiciel assure ensuite leur transmission via un canal officiellement reconnu. Les principales options utiles comprennent :
  1. Création et personnalisation de devis et factures
  2. Envoi automatique aux clients ou partenaires via la plateforme
  3. Archivage et récupération rapide des documents
  4. Module de comptabilité intégré

Comment Tiime accompagne-t-elle les entreprises dans le passage à la réforme ?

En tant que solution dédiée, Tiime propose un accompagnement technique et administratif lors de la mise en conformité. L’équipe fournit conseils, formations et documentation pour adapter rapidement le fonctionnement interne des structures vers la facturation électronique.
AccompagnementBénéficiaires
Formation logicielleTPE, PME, indépendants
Aide à la migration documentaireTous utilisateurs
Assistance réglementaireResponsables financiers

Qui peut utiliser Tiime dans le contexte professionnel actuel ?

Tiime s’adresse principalement aux TPE, PME, auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants soumis à la TVA. Sa flexibilité permet néanmoins une adaptation aux besoins de structures de taille supérieure recherchant une optimisation des processus de facturation et de comptabilité.
Lire :  Zoom AI Companion : l’assistant intelligent qui transforme vos réunions virtuelles en gains de performance
  • Entreprises nouvellement créées ou existantes
  • Bureaux comptables ou experts-comptables partenaires

Sources

  • https://www.clubic.com/actualite-627025-tiime-la-solution-pour-ne-pas-etre-pris-de-court-face-a-la-facturation-electronique.html
  • https://www.moneyvox.fr/banque-pro/logiciel-de-facturation.php
  • https://www.challenges.fr/partenaires/tiime-le-logiciel-conforme-a-la-reforme-de-la-facturation-electronique_644966
  • https://www.cbnews.fr/marques/ceux-met-tiime-les-projecteurs

Publications similaires :

  1. Facturation électronique obligatoire dès 2026 : pourquoi la GED devient indispensable pour les entreprises en France
  2. La facturation électronique obligatoire permet-elle vraiment de gagner du temps et réduire les erreurs?
  3. Oracle Autonomous DB : sécurité, mise à jour et innovations au cœur de la plateforme
  4. L’écoresponsabilité au cœur des stratégies marketing en 2023
Christophe Durand
Christophe Durandhttps://www.carnetdebord.info/
Christophe Durand réalise une veille quotidienne afin d'identifier les sujets qui façonnent le monde numérique, les usages connectés et les innovations. Il propose des contenus documentés, pédagogiques et accessibles pour aider les lecteurs à mieux comprendre les évolutions en cours. Pour renforcer la qualité de ses publications, il s'appuie sur l'intelligence artificielle lors des phases de recherche et de rédaction, avant une relecture, une vérification des informations et une validation éditoriale systématiques.
Article précédent
EBP : actualités, évolution boursière et mutations dans le secteur
Article suivant
Indy : entre sport automobile, histoire et scène culturelle émergente

Trouver des backlinks puissants

Trouver des backlink

Top Articles

E reputation EntrepriseE reputation Entreprise

Articles connexes

Technologies

Iot et domotique : pilotez votre maison intelligente dans l’ère de la connectivité !

La technologie IoT au service de la domotique De nos jours, le monde est connecté en permanence grâce à...
Technologies

Sellsy : une success story française dans le logiciel de gestion commerciale

Basée entre La Rochelle et Bordeaux,...
News

Kabirou Mbodje : “le covid a accéléré la révolution du paiement sans contact”. 

Covid-19 : Quel impact sur le paiement mobile ? Depuis la fin de l’année 2019, le monde fait face à...
Cybersécurité

Durcissement des directives françaises et européennes en Cybersécurité

Cybersécurité, durcissement des directives françaises et européennes. Devenir victime d'une cyberattaque est une réalité imminente pour toutes les...