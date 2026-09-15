Alors que la facturation électronique s’impose dès 2026 à toutes les entreprises assujetties à la TVA, la fintech Tiime occupe une place grandissante dans le paysage des logiciels professionnels français. Spécialiste des solutions de facturation et de comptabilité, Tiime anticipe cette transition réglementaire complexe et accompagne déjà indépendants, TPE et PME vers la conformité. L’entreprise multiplie ses efforts pour répondre aux enjeux pratiques soulevés par la nouvelle législation.
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Sommaires
Facturation électronique : quelles obligations à l’approche de 2026 ?
La réforme prévoit qu’à partir du 1er septembre 2026, toutes les sociétés concernées devront émettre et recevoir leurs factures fournisseurs sous format électronique. Cette mesure concerne aussi bien les grandes entreprises que les plus petites structures. La désignation d’une plateforme agréée par l’administration fiscale devient alors indispensable pour gérer ces flux documentaires.
Une telle évolution modifie en profondeur les habitudes. Transmettre, recevoir et archiver les factures selon des normes strictes n’est plus simplement recommandé, cela devient un passage obligé. De nombreux acteurs du numérique, dont Tiime figure parmi les pionniers immatriculés auprès des autorités, proposent désormais des outils capables d’automatiser et de sécuriser ces échanges.
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Ce que propose Tiime face à la concurrence
Tiime se positionne comme une solution complète et accessible pour faciliter la facturation conforme à la nouvelle réglementation. L’application permet non seulement de créer et transmettre des documents au format exigé, mais aussi d’assurer leur lisibilité et leur archivage sécurisé. Contrairement à des offres uniquement centrées sur la gestion administrative, Tiime intègre également la comptabilité au sein d’une même interface.
Les plateformes concurrentes telles que Shine, Qonto, Indy ou Finom affichent chacune leurs spécificités. Certaines ciblent les freelances, d’autres les PME ou privilégient des abonnements adaptés aux micro-entrepreneurs. Le tableau suivant présente les principales fonctions disponibles chez plusieurs solutions de référence :
|Solution
|Typologie visée
|Fonctions phares
|Plateforme agréée
|Tiime
|TPE-PME, indépendants
|Facturation illimitée, gestion comptable intégrée
|Oui
|Shine
|Indépendants, PME
|Devis/factures automatisés, signature électronique
|Oui
|Qonto
|TPE-PME
|Suivi bancaire, outils comptables
|Oui
|Indy
|Freelances, auto-entrepreneurs
|Saisie automatique, compatibilité URSSAF
|Oui
Un avantage récurrent ressort du comparatif : la gratuité pour certains services de base, ainsi que la capacité à générer facilement devis et factures en illimité grâce à un logiciel de facturation électronique.
- Création de factures conformes avec mentions obligatoires
- Transmission via une plateforme reconnue par l’administration
- Archivage dématérialisé intégré pour simplifier les contrôles futurs
Grâce à son agrément officiel, Tiime garantit l’acheminement légal des factures et offre une prise en main simple, sans bouleversements majeurs dans l’organisation quotidienne des professionnels.
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Communication et stratégie d’adoption
À l’approche de la généralisation de la facturation électronique, Tiime a lancé sa première grande campagne publicitaire à l’échelle nationale au cours de l’été 2026. Ce dispositif mêle télévision, plateformes digitales et presse spécialisée, cherchant ainsi à informer un large public professionnel sur les nouvelles exigences et les solutions offertes.
La société concentre ses messages autour de la simplicité d’intégration et de l’accompagnement personnalisé lors du passage au tout-numérique. Une communication renforcée vise à dissiper les inquiétudes liées à la réforme : bon nombre d’indépendants et dirigeants redoutaient jusqu’ici la complexité des démarches techniques et administratives.
Quand la facture électronique devient-elle obligatoire en France ?
- L’obligation inclut le recours à une plateforme agréée.
- Elle implique aussi l’archivage électronique sécurisé.
Quelles sont les fonctionnalités phares de Tiime pour la facturation électronique ?
- Création et personnalisation de devis et factures
- Envoi automatique aux clients ou partenaires via la plateforme
- Archivage et récupération rapide des documents
- Module de comptabilité intégré
Comment Tiime accompagne-t-elle les entreprises dans le passage à la réforme ?
|Accompagnement
|Bénéficiaires
|Formation logicielle
|TPE, PME, indépendants
|Aide à la migration documentaire
|Tous utilisateurs
|Assistance réglementaire
|Responsables financiers
Qui peut utiliser Tiime dans le contexte professionnel actuel ?
- Entreprises nouvellement créées ou existantes
- Bureaux comptables ou experts-comptables partenaires
Sources
- https://www.clubic.com/actualite-627025-tiime-la-solution-pour-ne-pas-etre-pris-de-court-face-a-la-facturation-electronique.html
- https://www.moneyvox.fr/banque-pro/logiciel-de-facturation.php
- https://www.challenges.fr/partenaires/tiime-le-logiciel-conforme-a-la-reforme-de-la-facturation-electronique_644966
- https://www.cbnews.fr/marques/ceux-met-tiime-les-projecteurs