Les étapes incontournables pour lancer son projet entrepreneurial avec succès

Le guide pratique pour créer son entreprise

C’est la rentrée ! Vous avez pour projet de créer votre entreprise ?

Pour partir du bon pied, il vous faut toutes les clés nécessaires !

C’est pourquoi dans cet article, nous vous expliquons tout sur les étapes de création d’entreprise avec Indy sur les avantages de créer et/ou reprendre une entreprise et plus encore ! Suivez-nous !

Ce que vous devez retenir des étapes pour son projet entrepreneurial:

📝 Créer une entreprise demande de choisir un statut juridique adapté (micro-entreprise, EI, société) et de suivre les démarches spécifiques à ce statut.

💼 Créer une société implique des formalités plus complexes, mais elle offre des opportunités de croissance plus importantes.

🔄 Reprendre une entreprise permet de bénéficier d’une clientèle et d’infrastructures existantes, tandis que créer permet de partir d’une nouvelle idée.

💡 La rentabilité passe par une bonne gestion des prix, la réduction des coûts, et la fidélisation des clients.

Comment créer une entreprise ?

Pour créer votre entreprise, vous devez entreprendre plusieurs démarches. Celles-ci varient selon votre statut juridique. C’est pourquoi, vous devez en amont choisir le statut qui répond à vos besoins. Vous avez le choix entre la micro-entreprise (aussi appelée auto-entreprise), l’entreprise individuelle (EI) ainsi que la société. Chaque statut offre des avantages !

Par exemple, en micro-entreprise, vos tâches comptables, fiscales et administratives sont simplifiées ! En revanche, votre chiffre d’affaires (CA) est soumis à un seuil spécifique : 188 700€ pour les activités commerciales et 77 700€ pour les prestations de services.

Votre CA prévisionnel dépasse ce plafond ? Dans ce cas, optez pour l’EI. Tout aussi simple à créer et à gérer, ce statut favorise le développement de votre activité !

Enfin, la société est un statut très convoité notamment parce qu’il permet de s’associer, de viser une croissance rapide et de développer des projets à grande échelle. Plusieurs types de société existent (SASU, SAS, EURL, SARL, SCI, SEL…), à vous de choisir celui qu’il vous faut !

Vous souhaitez créer une EI (y compris au régime micro) ?

Dans ce cas, les démarches de création sont allégées et se résument principalement à la réalisation d’un business plan et d’une étude de marché, à la domiciliation de l’entreprise, à l’immatriculation auprès du guichet unique de l’INPI, à l’ouverture d’un compte bancaire dédié à votre activité, à la création d’un compte URSSAF et à la souscription d’assurances professionnelles.

Vous souhaitez créer une société ?

En optant pour la société, vous vous exposez à des formalités de création plus lourdes et plus coûteuses comprenant notamment le dépôt de capital social, la rédaction des statuts constitutifs, la publication d’une annonce légale, l’immatriculation sur le guichet unique et la souscription aux assurances obligatoires. En société, vous avez également l’obligation d’ouvrir un compte pro. Le logiciel Indy propose un compte pro gratuit, profitez-en !

Créer ou reprendre une entreprise ?

Vous hésitez entre la création et la reprise d’entreprise ? Pas d’inquiétude, nous sommes là pour vous aiguiller !

Créer une entreprise, c’est partir de rien ! En effet, vous partez d’un nouveau projet, d’une nouvelle idée et c’est à vous de la faire grandir. Cela implique donc que vous recherchiez l’ensemble des ressources nécessaires (le matériel, les locaux, etc.), que vous recrutiez des personnes si nécessaire, que vous récoltiez des fonds et surtout que vous y allouez du temps.

Reprendre une entreprise, en revanche, c’est partir d’une idée existante ! En effet, quand vous reprenez une entreprise, vous disposez non seulement de revenus immédiats mais aussi d’une clientèle existante et de structures déjà présentes.

Pour savoir quelle option choisir, vous devez vous questionner sur le temps, le budget et les ressources que vous seriez prêt à allouer à votre projet. Questionnez-vous également sur vos ambitions : l’idée de partir de zéro vous effraie-t-elle, ou au contraire, est-ce précisément ce que vous recherchez dans cette aventure entrepreneuriale ?

La rentabilité après la création d’entreprise

La rentabilité est un aspect important sur lequel vous devez prendre le temps de réfléchir avant même la création de votre entreprise. Ainsi, prenez le temps de définir en amont un business plan et une étude de marché approfondie afin de déterminer vos moyens de financement, vos canaux de communication et de distribution, votre cible, etc. et d’analyser vos concurrents.

Après la création de votre entreprise, la rentabilité financière sera votre priorité ! Pour ce faire, voici quelques suggestions qui permettront à votre entreprise d’être rentable :