Pourquoi intégrer la norme ISO pour améliorer votre entreprise | un atout pour la performance et la qualité

Vous avez certainement déjà entendu parler de la certification ISO 9001. Mais savez-vous en quoi elle consiste et quels bénéfices votre entreprise peuvent en tirer ? Non ? Suivez-le guide.

Les bénéfices de la certification ISO 9001 pour votre entreprise

Nous allons éclaircir cette norme pour vous en vous l’expliquant dans ses grandes lignes et en vous présentant tous les avantages pour votre entreprise.

Ce que vous devez retenir :

La certification ISO 9001 optimise le management de la qualité et s’applique à toute organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur.

Elle repose sur sept principes, dont l’orientation client, l’amélioration continue, et la prise de décision basée sur des preuves.

Pour les entreprises, elle améliore la productivité, l’efficacité et ouvre de nouvelles opportunités de marché.

Pour les clients, elle garantit des produits et services de haute qualité, renforçant la satisfaction et la fidélisation.

Qu’est-ce que la certification ISO 9001

C’est une norme connue internationale contenant les bonnes pratiques pour optimiser votre management de la qualité de tous les aspects de vos activités (de la production à la gestion des ressources en passant par la satisfaction client), créée par l’International Organization for Standardization (ISO), l’Organisation internationale de la normalisation en français.

Cette norme n’est pas obligatoire, mais une aide précieuse pour toute entreprise cherchant à se développer et à améliorer ses produits et services. Elle s’ajuste à toute organisation, quelle que soit sa taille ou son activité.

La norme ISO 9001 permet d’identifier ses besoins et donc de déterminer des objectifs et des exigences d’organisation pour les atteindre. C’est une feuille de route qui s’articule autour de 7 principes fondamentaux :

le leadership ;

; l’ orientation client ;

; les processus ;

; l’ amélioration continue ;

; l’ implication des collaborateurs ;

; les relations avec les parties prenantes ;

; la prise de décision à partir de preuves.

En appliquant et en obtenant sa certification ISO 9001, l’entreprise envoie un message fort à sa clientèle sur la qualité de ses produits et services. Vous pouvez lire cet article pour en savoir plus sur la norme ISO 9001 et son fonctionnement.

Les bénéfices de cette norme pour votre entreprise

La norme ISO apporte son lot d’avantages pour votre entreprise et pour vos clients.

Pour l’entreprise :

La démarche ISO 9001 vous aide à définir vos objectifs avec clarté, à fidéliser votre clientèle en proposant des produits et services de qualité, à identifier de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés. Toutefois, elle vous permet aussi de répondre aux exigences légales dans votre domaine d’activité ainsi qu’aux réglementations applicables. En plus, votre productivité s’améliore et votre entreprise gagne en efficacité.

Pour le client :

Dans certains secteurs, la conformité ISO 9001 est un critère de sélection essentiel. Comme la satisfaction client est le fondement de la démarche, il est assuré en se fournissant au sein de votre entreprise de trouver des produits et des services de grande qualité. En effet, cette certification constitue la preuve pour eux de votre savoir-faire et votre engagement envers eux.

Comment est-ce possible ?

La certification ISO 9001 vous oblige à mettre en place un cadre de travail clair et optimisé, mesuré à l’aide d’indicateurs de performance pertinents. Ce cadre a pour but l’optimisation des processus internes, l’accroissement de votre rentabilité et la recherche constante de pistes d’amélioration. De plus, les exigences ISO vous aident aussi à identifier les risques et les potentiels dysfonctionnements dans vos process. Ainsi, vous gagnez en efficacité en mettant en place des actions les réduisant et réduisez de fait tous les frais que ces dysfonctionnements impliquent.

Enfin, la norme ISO 9001 renforce l’implication de chaque intervenant dans vos processus en valorisant le travail de chacun.

Cette certification a un double impact supplémentaire sur vos fournisseurs et vos actionnaires. Pour les premiers, ils voient ainsi en vous, une entreprise professionnelle, avec de bonnes pratiques et pour les seconds, un partenaire de confiance, rentable.

Les démarches pour obtenir sa certification ISO 9001