Les certifications dans les nouvelles technologies qui font la différence sur le marché du travail

Sur un marché du travail de plus en plus compétitif, les certifications en informatique sont assurément une bonne façon de se démarquer. Elles offrent une validation des compétences techniques, renforcent l’employabilité et augmentent les chances d’avoir un meilleur salaire.

Que vous soyez un étudiant en informatique ou un professionnel expérimenté, obtenir une certification reconnue peut être un levier important pour progresser dans votre carrière et multiplier vos opportunités d’emploi.

Les certifications en informatique les plus recherchées

Quelles sont les certifications les plus recherchées par les employeurs ?

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

La Certified Information Systems Security Professional (CISSP) est l’une des certifications les plus prestigieuses dans le domaine de la cybersécurité. Valide pour 3 ans, elle est reconnue par l’US Department of Defense et possède le statut d’équivalence d’un master de Cybersécurité.

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

La certification Azure Solutions Architect Expert se destine aux administrateurs systèmes ainsi qu’aux architectes et ingénieurs cloud. Elle valide l’expertise en création de solutions Azure fiables, sécurisées et extensibles. Avec cette certification, vous devenez un réel atout pour votre entreprise : celle-ci pourra se passer de Data centers et n’aura pas à assurer la gestion de serveurs.

Certified Ethical Hacker (CEH)

La certification Certified Ethical Hacker (CEH) se destine notamment aux responsables sécurité des systèmes d’information ou administrateurs réseau qui souhaitent se spécialiser dans la cybersécurité offensive. Elle atteste de vos compétences en matière de piratage éthique, qu’il s’agisse d’attaques système et réseau, attaques applicatives ou sociales ou encore attaques sur les environnements IOT, OT et Cloud.

AWS Certified Solutions Architect – Associate

La certification AWS Certified Solutions Architect – Associate est l’une des plus populaires pour les professionnels du cloud. Cette certification atteste de la capacité à concevoir, déployer, et gérer des systèmes sur Amazon Web Services (AWS). AWS étant l’un des principaux fournisseurs de cloud dans le monde, cette certification est particulièrement utile.

Google Certified Professional Data Engineer

Un Professional Data Engineer est capable de créer et de gérer des systèmes de traitement de données fiables. Il transforme et publie les données pour les rendre utiles et utilisables, et il est en mesure de gérer et d’automatiser les charges de travail de données.

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

La certification Cisco Certified Network Associate (CCNA) est idéale pour ceux qui travaillent dans la gestion et l’administration de réseaux. Elle valide des compétences fondamentales en réseaux et sécurité, en connectivité et services IP, ainsi qu’en automatisation et en programmabilité.

Project Management Professional (PMP)

Reconnue dans le monde entier, la certification Project Management Professional (PMP) atteste des compétences des professionnels en gestion de projets. Elle couvre aussi bien la planification et la livraison que la performance de l’entreprise et l’approche du développement et cycle de vie.

Pourquoi les certifications font-elles la différence sur le marché du travail ?

La validation officielle des compétences par un organisme reconnu est un des avantages les plus importants qu’offre une certification. Les certifications prouvent ainsi aux employeurs que le candidat possède les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir des résultats conformes à la qualité attendue. En engageant des employés détenteurs de certifications, les employeurs minimisent les risques liés à l’embauche.

De meilleures perspectives salariales

Les certifications résultent généralement en des salaires plus élevés. Diverses études montrent ainsi que les professionnels certifiés gagnent en moyenne plus que leurs homologues non certifiés. Une certification apporte une réelle valeur ajoutée à l’entreprise en termes de compétences spécialisées et d’expertise ; et les employeurs tiennent à montrer aux travailleurs qui détiennent une certification qu’ils sont appréciés à leur juste valeur.

Un avantage concurrentiel

Sur un marché du travail compétitif, les certifications offrent un avantage concurrentiel certain. Elles permettent aux candidats de se démarquer lors du processus de recrutement et peuvent également jouer un rôle important lors des promotions internes. Les employeurs sont plus enclins à favoriser un candidat certifié, car cela réduit le besoin de formation supplémentaire et garantit un certain niveau de compétence.

Comment choisir la bonne certification ?

Le choix de la certification que vous allez obtenir doit tenir compte de vos objectifs de carrière. Si vous souhaitez évoluer dans la cybersécurité, la CISSP ou le CEH pourraient être les certifications idéales. En revanche, si votre objectif est de devenir un expert en cloud, les certifications AWS ou Azure sont à privilégier.

Considérer le niveau de compétence requis

Bien entendu, le choix de votre certification doit tenir compte de votre expérience et de vos compétences actuelles. Certaines certifications comme la CISSP sont particulièrement difficiles à obtenir. Cependant, même s’il est vrai que vous devez tenir compte de votre niveau de compétence actuel pour choisir une certification, n’oubliez pas que cette dernière peut être une occasion de vous mettre au défi et de vous pousser vers l’excellence, pour progresser dans votre carrière.

Analyser la demande du marché

Un critère important pour choisir une certification est l’état du marché du travail. Les technologies évoluent rapidement et les compétences recherchées par les employeurs changent donc tout aussi rapidement. Certaines certifications peuvent ainsi devenir obsolètes. Assurez-vous de tenir compte des tendances du marché pour pouvoir choisir une certification qui restera pertinente.

Les certifications en informatique sont un réel investissement pour toute personne désireuse de se positionner avantageusement sur le marché du travail. Elles offrent non seulement une validation officielle des compétences, mais aussi un avantage concurrentiel qui peut faire la différence lors de la recherche d’emploi ou d’une promotion. Sachez choisir une certification adaptée à vos compétences et à vos objectifs professionnels.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, avancer dans votre carrière et demeurer compétitif sur le marché de l’emploi IT, explorez dès à présent les différentes options de formation et de certification en informatique.