Quels sont les outils indispensables de l’entrepreneur en 2023 ?

Aujourd’hui, nous avons donc décidé de vous parler des différents outils et logiciels qui pourraient vous être très utiles, que vous soyez PDG d’une entreprise, autoentrepreneur, etc. Suivez le guide…

Mieux, le digital a permis de faire connaître de tous des outils et des logiciels permettant aux entrepreneurs d’être plus performants et plus efficaces.

Un logiciel de gestion comptable

Premièrement, le nerf de la guerre d’une entreprise, c’est la gestion financière. Sans une gestion complète, précise et totale, l’aspect financier d’une entreprise peut rapidement faire défaut et poser de nombreux problèmes. Avant l’avènement du web, un service comptable était parfaitement nécessaire. De nos jours, il est possible de passer outre ces aspects qui peuvent être coûteux.

À l’heure actuelle, il est donc possible d’avoir recours à d’autres solutions : moins contraignantes mais aussi moins coûteuses. L’expert-comptable en ligne est donc l’outil le plus intéressant pour les entreprises, et cela, pour plusieurs raisons distinctes.

Déjà, il s’agit d’un outil de gestion comptable. Sur celui-ci, vous allez pouvoir intégrer vos factures, vos devis, vos salaires, vos profils de clients, vos services, vos produits. En clair, tout ce qui concerne de près ou de loin votre gestion comptable.

L’ensemble de toutes les informations comptables de votre entreprise vont pouvoir être intégrées à ce logiciel. Une fois fait, vous pourrez donc l’utiliser pour créer des factures et des devis, par exemple. Bien sûr, l’intérêt principal de cet outil réside aussi dans le fait qu’il est programmable et qu’il pourra être automatisé. Vous pourrez donc créer des algorithmes simples sur vos démarches. Tout cela dans le but de vous faire gagner du temps, la denrée la plus précieuse des entrepreneurs.

Autre chose importante à prendre en compte, il ne s’agit pas là d’un simple outil. En réalité, derrière ce logiciel, il y a aussi un accompagnement garanti. En effet, le but de cet outil n’est pas de vous laisser naviguer seul sur les eaux tumultueuses de l’entrepreneuriat. Non, ce logiciel, et bien sûr l’entreprise créatrice de celui-ci, ont aussi pour but de vous aider au quotidien dans vos démarches. Vous aurez le droit, avec la formule choisie, à des conseils illimités. Que cela soit pour des questions sur le logiciel, ou encore sur la prise de décision et la gestion comptable de votre société, qu’importe le format juridique de celle-ci, vous aurez une assistance complète. En réalité, l’expert-comptable en ligne Dougs est une excellente solution pour tous les entrepreneurs de France qui cherche à améliorer leur gestion sans la complexifier.

Le CRM : un outil nécessaire

Pour aller encore plus loin, les entrepreneurs doivent aussi avoir la possibilité de gérer la relation client. Cet aspect fait partie, comme la gestion comptable, des éléments les plus importants pour le bon fonctionnement d’une entreprise. Un CRM est donc nécessaire.

Pour expliquer simplement ce qu’est un CRM, il faut définir ce qu’est un tunnel de vente. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit d’une ligne imaginaire tracée entre la prospection et la création d’un prospect, jusqu’à l’acte d’achat. Cette ligne imaginaire comprend plusieurs points clés par lequel un prospect doit passer pour se transformer en client.

Pour analyser ce tunnel de vente, le CRM est l’outil parfait. Ce logiciel va vous permettre de prospecter d’une part, et de créer un bon nombre de prospects. Une fois cela fait, le logiciel va vous proposer des centaines de solutions spécifiques pour les amener, petit à petit, vers l’acte d’achat. Bien entendu, vous aurez la main mise sur toutes les actions. Grâce à ce logiciel, votre stratégie marketing pourra se mettre en place de la meilleure des manières.

Comme pour l’outil précédent, l’automatisation est au centre de toutes les préoccupations et des principaux intérêts de ce logiciel. Avec un CRM, vous allez pouvoir créer des automatisations simples ou complexes, que cela soit dans l’envoi d’emails, de SMS marketing ou encore de messages sur les réseaux sociaux afin de faire avancer le prospect vers l’acte d’achat.

Autre chose importante, les CRM permettent aussi de compiler tous vos canaux de communication. Nous le savons, de nos jours, la communication est omnicanale, ou plutôt à 360 degrés. Concrètement, tous les réseaux sociaux et les canaux classiques sont utilisés pour communiquer. Avec un logiciel comme celui-ci, vous pourrez regrouper tous ces canaux et envoyer vos messages directement par ce biais. Ce processus peut, lui aussi, être pleinement automatisé pour gagner du temps.

Les solutions SIRH : une nouvelle façon de penser la gestion des ressources humaines

Pour conclure cet article, il était important pour nous de vous présenter un dernier outil : la solution SIRH. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire ce terme : il signifie « système d’informations de gestion des ressources humaines ». Que vous ayez un ou plusieurs salariés, il peut être complexe et chronophage de gérer les congés, les absences, les salaires, etc. C’est un problème commun à tous les entrepreneurs. Pour vous aider dans cette gestion, des outils ont donc été créés.

Ces outils sont simples : ils permettent de compiler toutes les données de vos salariés. En réalité, ces solutions de gestion sont très pratiques car elles vont vous permettre de ne rien oublier et de stocker les données facilement, sans créer des dizaines d’archives différentes.

Mais ce n’est pas tout, ces outils sont aussi là pour vous aider dans l’évolution professionnelle de vos salariés. En effet, vous allez aussi pouvoir les aider sur leurs différents plans d’évolutions, petit à petit.

En d’autres termes, la solution SIRH est très pratique pour les entreprises car elle réduit le temps passé à s’occuper de cette gestion administrative, qui peut parfois être rébarbative, il faut le dire.

Bien entendu, les processus pourront aussi être automatisés pour vous faire gagner le plus de temps possible dans votre journée.

Vous l’aurez compris, dans cet article, notre but fut de vous donner des clés et des outils simples à mettre en place afin de gagner du temps dans votre journée mais aussi dans le but de vous simplifier la vie !