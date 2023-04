Comment aménager une pièce en bureau ?

Depuis la pandémie de la COVID-19, le télétravail ou travail à distance a connu une démocratisation sans précédent. Cette forme de travail permet en effet au salarié ou travailleur indépendant d’utiliser les technologies d’information et de communication pour exécuter des tâches de son ressort, et ce, depuis un endroit autre que les locaux de l’entreprise.

Généralement, le télétravail est fait dans deux lieux à savoir l’espace coworking et le domicile. La dernière option est la plus privilégiée, car les employés peuvent profiter pleinement du confort de leur intérieur. Cependant, que ce soit en termes de rangements ou de décoration, l’aménagement d’une pièce en bureau représente une opération qui ne doit pas être prise à la légère.

Il faut dire qu’en plus d’être une atmosphère qui inspire, ce bureau doit être à la fois confortable et pratique. Voici quelques conseils incontournables que vous pouvez prendre en compte pour réussir ce projet.

Quel professionnel pour m’aider à aménager une pièce en bureau ?

Pour aménager efficacement son espace de travail à la maison, il est fortement recommandé de solliciter les services d’un expert en la matière. À cet effet, vous aurez le choix entre plusieurs prestataires. Toutefois, votre choix doit être effectué en tenant compte de la nature de votre projet, de votre budget ainsi que de la taille des travaux à effectuer.

Une fois que tous ces paramètres ont été définis, vous pouvez faire recours à un décorateur d’intérieur. Il s’agit de la solution la plus adéquate si vous êtes à la recherche d’un professionnel capable de perfectionner la décoration, l’aménagement ainsi que l’agencement de votre espace de travail.

Il est aussi possible de faire à un architecte d’intérieur dans le cas où votre projet d’aménagement demanderait des travaux importants. Ainsi, son intervention sera nécessaire pour :

la rénovation des revêtements et des maçonneries ;

la création de cloisons murales ;

les aménagements ;

la décoration.

Aménager un bureau dans une petite pièce

Tout le monde ne dispose pas d’un logement assez vaste pour créer une zone séparée spécialement dédiée au travail. Il faudra alors faire preuve d’ingéniosité pour dégager quelques mètres carrés pour aménager un coin bureau dans une pièce de petite taille. Pour y arriver, vous devez suivre une seule règle à savoir l’O.D.I : Organisation, Délimitation, Ingéniosité.

L’organisation

Quand l’espace est petit, il faudra bien l’optimiser afin de gagner en efficacité et en confort. Pour pouvoir aérer votre bureau, vous ne devez pas négliger les espaces de rangement. Rendez plus facile votre quotidien en privilégiant des modules de rangement et des étagères.

La délimitation

Pour aménager un bureau dans une pièce sans pour autant envahir les autres pièces de la maison, de nombreuses solutions s’offrent à vous. D’un côté, vous pouvez délimiter physiquement l’espace de travail. De l’autre côté, vous pouvez opter pour une délimitation visuelle. En ce qui concerne la délimitation physique, elle peut être faite avec une cloison amovible, une paroi vitrée ou des rideaux légers.

S’agissant de la délimitation visuelle, il est possible de se servir du sol grâce à un tapis ou bien les murs en y mettant une nouvelle peinture ou du papier-peint. Ce sont des alternatives simples, mais très décoratives.

L’ingéniosité

Chaque détail doit être pris en compte lorsque vous habitez dans un petit espace et que vous désirez y installer un bureau. Pour pouvoir gagner quelques précieux centimètres carrés, il faut alors faire montre d’une grande ingéniosité. À cet effet, assurez-vous de bien choisir vos mobiliers de bureau.

Quel mobilier pour un petit espace ?

Il peut se révéler compliqué de meubler un petit espace. Heureusement qu’il existe un large choix de mobilier de bureau neuf et occasion pour optimiser votre espace de travail. Voici les meubles incontournables que vous devez privilégier :

Le bureau d’appoint : Ce type de mobilier est très discret en raison de son faible encombrement. Il peut alors trouver place dans n’importe quelle petite pièce de votre choix. Sur le marché, vous trouverez différents styles afin de choisir celui qui correspond à votre déco intérieur. Avec ce type de mobilier, vous pouvez libérer plus d’espace ;

Le bureau pliable : à la fois pratique et très facile à ranger, le bureau pliable est une tendance. Ce mobilier de bureau convient particulièrement aux petits espaces. Pour l’installer, vous n’aurez qu’à le déplier et le plier. Il peut être rangé derrière un meuble, sous un lit, un canapé ou dans un cagibi ;

Le bureau mural escamotable : lorsqu’il est accroché au mur, ce mobilier s’adapte à vos envies afin de vous offrir un gain de place considérable. Le plateau se met donc à se rabattre après chaque utilisation afin de libérer l’espace et optimiser la circulation dans la pièce ;

Le bureau modulable : en raison de sa double mission, vous pouvez ainsi vous baser sur un seul meuble au lieu de deux ;

Le tabouret sans dossier : Dans un petit espace, il est recommandé de se tourner vers un siège sans dossier afin de pouvoir un rangement facilement. Un tabouret ergonomique fera l’affaire ;

La chaise de séjour : une chaise de bureau supplémentaire peut prendre plus de place dans un petit espace. Pour cela, vous pouvez vous servir d’une chaise de séjour en lieu et place d’un siège de bureau.

Orienter son bureau en feng shui

Pour votre bien-être et votre productivité, il est primordial d’aménager son bureau selon les principes Feng shui. Cela passe par une orientation particulière de son plan de travail. D’après le Feng Shui, le Nord-Ouest est considéré comme étant le secteur de la justice et de la chance. C’est à cet endroit que le chef de la société doit être assis tout en ayant dans son dos un mur.

Ce dernier est le symbole de la stabilité, de la santé financière et physique. Par contre, le Sud-Ouest représente le secteur de la communication et des partenariats. Pour ce qui est de l’Ouest, il est dédié aux projets. Pour finir, le Sud-Est est considéré comme étant le secteur de la prospérité et de la richesse.

Placer un ordinateur pour éviter les reflets

Pour vous mettre à l’abri des reflets de votre ordinateur, vous devez placer l’écran à la perpendiculaire de la lumière naturelle. Il est recommandé de ne pas se mettre en face d’une fenêtre. En fait, vous serez ébloui de façon directe par le reflet de la lumière du dehors. Vous devez aussi éviter de mettre une fenêtre juste derrière votre dos. Vous ressentirez assez de lumière sur votre écran.

Dissimuler les obstacles à la productivité et à la créativité

Dans le cadre de l’aménagement d’une pièce en bureau, il existe des éléments qui constituent des obstacles à la productivité et à la créativité. C’est la raison pour laquelle vous devez absolument les dissimuler durant votre aménagement.

L’intérêt du bureau à la maison : efficacité et bien-être

Avoir un bureau chez soi offre de nombreux avantages notamment l’efficacité et le bien-être.

En étant dans une pièce spécialement dédiée au travail dans votre domicile, personne ne pourra venir vous déranger. Cette option optimise la concentration de l’employé, contrairement au fait d’être dans une société où vous aurez à faire face aux allées et venues des collègues ou des clients dans votre bureau.

En outre, vous serez détendu et à l’aise sans être fatigué par les embouteillages du matin ou le stress lié à l’ambiance de travail. Cela vous permet d’être plus productif.

En dehors de votre efficacité au travail, le fait de créer un bureau à la maison vous très heureux puisque vous allez travailler dans l’enthousiasme et de façon épanouie.

Dans quelle pièce de ma maison dois-je installer mon bureau ?

Il existe plusieurs pièces dans lesquelles vous pouvez installer votre bureau. Cela peut se faire :

dans une chambre ;

dans un salon ;

dans un couloir ;

sous un escalier, un angle, un placard, une niche ;

sur une mezzanine.

Comment organiser mon bureau à la maison ?

Pour avoir un espace de travail rangé et fonctionnel, voici quelques astuces à prendre en compte :

Ranger complètement votre plan de travail ;

Penser à organiser votre bureau ;

Investir dans des modules de rangement ;

Installer des étagères au-dessus du bureau ;

S’équiper de crayons et de stylos ;

Penser à la lumière ;

Installer une poubelle et un destructeur de papier ;

Choisir un fauteuil de qualité ;

Organiser la partie informatique.

Changer la disposition de mon mobilier de bureau : besoin d’air et de renouveau

Si vous avez besoin d’air et de renouveau, vous avez la possibilité de modifier la disposition du mobilier de votre bureau. Cela permet également de modifier la conception de votre espace de travail ainsi que votre routine de travail. Toutefois, peu importe l’endroit où vous décidez d’installer votre mobilier, il est important de l’orienter de manière à pouvoir bénéficier d’une lumière optimale durant la journée. Cela vous permet de vous sentir à l’aise à votre bureau.