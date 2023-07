Comment lutter contre les nuisibles en entreprise ?

Affichage obligatoire sur la lutte contre le harc lement moral et sexuel dans l'entreprise

La présence de nuisibles dans les locaux d’une entreprise constitue une gêne pour les employés et peut même être préjudiciable pour l’entreprise elle-même.

Insectes volants, rats, mulots, insectes rampants sont tous des nuisibles. Ils sont porteurs de germes et de parasites qui se nourrissent de résidus alimentaires et transmettent des maladies.

Ils sont aussi capables de provoquer de nombreux dégâts matériels sur les infrastructures comme la charpente, les poutres, les toits, le balcon, etc.

Découvrez dans cet article, les différentes façons de lutter contre les nuisibles en entreprise.

Quel est l’impact de la présence d’un nuisible dans une entreprise ?

Un nuisible est un terme généralement employé pour décrire les organismes vivants et les animaux qui causent par leurs présences dans des locaux des dommages sur les biens matériels, l’environnement ainsi que des problèmes de santé.

Ce sont des insectes rampants (termites, mouches, tiques, punaises de lit, cafards, blattes, fourmis, etc.) ; des insectes volants (moustiques, abeilles, guêpes, etc.) ; des rongeurs (souris, rats, mulots, etc.) ou des oiseaux qui ralentissent l’activité normale de votre entreprise si des mesures de prévention ne sont pas prises.

La présence de nuisibles dans une entreprise peut impacter négativement ses activités de différentes façons. D’abord, elle peut endommager vos productions ainsi que votre matériel de travail. Si vous avez une entreprise agricole par exemple, les nuisibles peuvent ronger toutes vos productions et les rendre impropres à la consommation. Aussi, les nuisibles sont en mesure de détruire votre bâtiment surtout si ce sont des rongeurs de bois comme les termites.

La présence de nuisible dans une entreprise est capable de propager des maladies dangereuses comme le paludisme ou causer des troubles digestifs ainsi que des allergies et des éruptions cutanées. Pour éviter tous ces problèmes, il est important de faire de la lutte anti-nuisible une priorité.

Les différentes approches possibles pour lutter efficacement contre les nuisibles

Trois solutions efficaces peuvent vous permettre de venir à bout des nuisibles. Il s’agit de :

L’utilisation de produits anti-nuisibles professionnels ;

L’organisation d’un plan de sanitation ;

L’utilisation de nouveaux outils technologiques.

Ces trois approches appliquées individuellement ou en groupe ont un résultat efficace sur les attaques de nuisibles.

L’utilisation de produits anti-nuisibles professionnels

Les produits anti-nuisibles sont des compositions chimiques qui existent en plusieurs variétés et qui sont conçues par des fabricants spécialisés dans ce domaine pour éliminer les nuisibles. Ces produits peuvent fonctionner de façon spécifique ou avoir un effet destructeur sur tous les types de nuisibles tels que les insectes, les rongeurs et les parasites.

Les anti-nuisibles agissent sur leurs cibles de façons différentes. Les plus puissants agissent par élimination directe en tuant le nuisible. D’autres anti-nuisibles par contre sont utilisés à but préventif. Ceux-ci agissent comme des répulsifs qui chassent les nuisibles et les empêchent d’accéder à la zone traitée. Notons quand même que l’utilisation de ces produits doit se faire avec beaucoup de précautions et sous surveillance d’un expert pour ne pas vous intoxiquer et polluer l’environnement.

Organiser un plan de sanitation

La sanitation est un moyen moins toxique de lutter contre l’infestation des nuisibles. Encore appelée plan de nettoyage, elle représente un ensemble de dispositions, de mesures et de procédures pour maintenir l’environnement de l’entreprise dans un bon état de propreté. Cela consiste à :

Éliminer les sources de nourritures qui attirent les nuisibles : vider les poubelles ; bien aménager les aliments dans des placards ou des espaces de rangement hermétiquement fermé.

Détruire les cachettes potentielles des nuisibles comme les fissures dans les murs, les fuites d’eau.

Éliminer régulièrement les saletés en faisant un nettoyage et un entretien régulier des locaux.

Pour bien établir son plan de sanitation, il est recommandé de faire appel à un expert notamment si votre entreprise intervient dans les domaines agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Ceux-ci disposent généralement de techniciens formés et de produits adaptés et efficaces pour instaurer un excellent plan de sanitation.

Avoir recours aux innovations technologiques pour lutter contre les nuisibles

La plupart des traitements standards utilisés pour lutter contre les nuisibles sont des produits chimiques qui ne sont pas tous sans dangers pour la santé. C’est pour pallier la ce problème que de nouveaux moyens de préventions biologiques et non-toxiques sont mis en place. Voici quelques-unes de ces innovations technologiques :

Les pièges et dispositifs de surveillance numérique : caméras ou capteurs de mouvements en temps réel qui permettent de détecter en temps records une infestation par des nuisibles et de les capturer grâce à des pièges intelligents.

L’utilisation de destructeur de nuisibles électriques LED qui capturent et tuent les insectes volants.

Les traitements thermiques qui utilisent la chaleur ou le froid pour tuer les nuisibles.

L’utilisation de drones pour évaluer et faire des pulvérisations d’insecticides dans des zones difficiles d’accès, les toits ou les greniers.

Gels fluorescents et utilisation de pesticides biologiques.

En conclusion, il existe différents moyens de lutte efficaces pour venir à bout des nuisibles dans votre entreprise. N’hésitez pas à choisir parmi ces moyens de lutte, celui qui sera le plus efficace.