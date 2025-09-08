Grève dans les aéroports français les 10 et 18 septembre 2025 : jusqu’à 40 % des vols annulés à Orly, Roissy et Lyon

5/5 - (35 votes)

En ce mois de septembre 2025, le transport aérien français se retrouve confronté à une nouvelle mobilisation majeure des personnels aéroportuaires. Deux journées de grève aérienne, annoncées pour les 10 et 18 septembre, concernent l’ensemble des grands aéroports français tels que Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon-Saint-Exupéry et Nice-Côte d’Azur. Ces arrêts de travail, initiés par plusieurs syndicats du secteur aérien, provoquent déjà d’importantes perturbations du trafic aérien et touchent des milliers de voyageurs.

Les dates clés de la grève et les raisons de la mobilisation

L’annonce de ces deux journées de grève des contrôleurs aériens met en évidence le climat social tendu qui règne dans le secteur depuis la rentrée. La première mobilisation est prévue pour le mercredi 10 septembre, suivie d’une seconde journée le jeudi 18 septembre. Ce préavis de grève intervient alors que différents collectifs dénoncent la poursuite de mesures d’austérité et demandent de meilleures conditions de travail au sein des plateformes aéroportuaires.

Parmi les principales revendications figurent la revalorisation salariale des agents au sol, la lutte contre la précarité de certains emplois saisonniers et l’opposition aux réductions de postes envisagées par certaines directions d’aéroports. Ce mouvement social s’inscrit aussi dans un contexte où les tensions ont été ravivées par diverses initiatives nationales prévues entre le 8 et le 14 septembre.

Quels aéroports seront concernés ?

La grève cible principalement quatre grandes plateformes françaises, mais ses répercussions devraient s’étendre à l’ensemble du territoire. Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon-Saint-Exupéry et Nice-Côte d’Azur sont parmi les sites les plus exposés à la mobilisation des personnels. D’autres aéroports régionaux, comme Toulouse-Blagnac ou Marseille-Provence, pourraient également subir des perturbations du trafic aérien, bien que dans une moindre mesure.

Certaines compagnies aériennes étudient déjà la possibilité d’annuler ou reporter des vols intérieurs et internationaux afin de gérer l’indisponibilité du personnel. Les opérateurs recommandent aux passagers de vérifier régulièrement l’état de leur vol avant tout déplacement vers les aéroports concernés, notamment lors d’un appel à la grève.

Quelles conséquences pour les voyageurs ?

Les effets de cette mobilisation syndicale se traduisent surtout par des annulations de vols et d’importants retards de vols dès mardi soir pour certains longs courriers. À partir du 10 septembre au matin, les panneaux d’affichage signalent déjà des suppressions de liaisons, en particulier sur les lignes reliant les grandes villes françaises aux capitales européennes. À Roissy et Orly, le programme de vols pourrait être réduit de 30 à 40 % selon les principaux groupes syndicaux impliqués.

Dans les aéroports lyonnais et niçois, la situation entraîne également de longues files d’attente aux comptoirs de renseignements. Les équipes au sol doivent faire face à une surcharge due à l’afflux de demandes de réacheminement et d’informations sur les compensations éventuelles. Beaucoup de voyageurs prévoient désormais leur trajet avec marge, anticipant de potentielles difficultés à embarquer durant ce mouvement social.

Aéroport Taux estimé de vols annulés Délai moyen observé (en minutes) Roissy-CDG 35 % 75 Paris-Orly 40 % 90 Lyon-Saint-Exupéry 28 % 60 Nice-Côte d’Azur 25 % 45

Comment les compagnies et autorités aéroportuaires gèrent-elles la situation ?

Face à cette grève des contrôleurs aériens, les compagnies aériennes et les autorités aéroportuaires mettent en place différentes stratégies pour limiter l’impact sur les passagers. Plusieurs transporteurs activent leurs plans d’urgence pour informer rapidement les voyageurs via emails et SMS, parfois dès la veille des perturbations. Des mesures telles que le report sans frais des billets ou le remboursement sont proposées, selon la disponibilité sur les jours suivants.

Des équipes dédiées orientent les voyageurs aux abords des halls d’embarquement tandis que les sites web et applications mobiles offrent des mises à jour fréquentes sur la situation en temps réel. Pour certains trajets courts, des partenariats avec des sociétés ferroviaires permettent parfois de proposer un acheminement alternatif en train, limitant ainsi les désagréments causés par les annulations de vols.

Pour garantir une information continue, les exploitants déploient du personnel supplémentaire aux guichets physiques et renforcent les dispositifs de sécurité aux points de contrôle. Dès l’entrée des terminaux, des agents filtrent les accès afin d’éviter toute saturation des installations sensibles. L’activation d’un plan de continuité de service vise à maintenir l’ouverture partielle des espaces commerciaux et des zones d’attente, même lors du pic de mobilisation.

Si les opérations de manutention des bagages risquent elles aussi d’être ralenties, une coordination étroite entre l’aéroport et ses sous-traitants tente de limiter les risques d’accumulation dans les salles de livraison. Cette organisation permet, autant que possible, d’assurer la fluidité du transit malgré les perturbations liées au mouvement social.

Perspectives pour la suite du mouvement

Alors que les négociations restent ouvertes entre syndicats du secteur aérien – dont le SNCTA – et autorités aéroportuaires, la vigilance reste de mise autour des prochaines dates. Plusieurs organisations n’excluent pas la possibilité d’un renouvellement de la grève si aucun compromis n’est trouvé rapidement. L’évolution de la situation sera suivie de près dans les semaines suivantes, tant par les professionnels du secteur que par les usagers réguliers des infrastructures aéroportuaires.

Il est donc conseillé aux voyageurs de rester attentifs aux communications officielles et de préparer d’éventuels ajustements dans leur planning, au cas où de nouvelles actions seraient décidées par les syndicats engagés dans ce mouvement social.

