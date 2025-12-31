Programmez et automatisez l’envoi de vos vœux par SMS avec votre téléphone Oppo en 2026 : le guide complet

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Comment souhaiter une bonne année 2026 par SMS ?

23 h 58. Vous fixez l’écran, vous savez que vous allez envoyer un message… mais pas un truc glacé, copié-collé, sans âme.

Bonne nouvelle : un SMS peut être court, simple, et faire vraiment plaisir — si deux-trois mots sonnent vrai.

La formule qui marche 1 souhait + 1 intention (ex : “je pense à toi”, “on se voit vite”). Exemple express

Bonne année 2026, Léo ! Je te souhaite une année légère, et qu’on se fasse ce café en janvier. Mini check-list (15 secondes) ✅ Un prénom (si possible)

✅ Un truc positif concret

✅ Un ton adapté (ami / pro)

✅ Pas trop long

Envoyer ses vœux 2026 par SMS : simple, direct, efficace

Un SMS, c’est du “droit au but”. Pas besoin d’en faire des tonnes : une phrase claire, un petit clin d’œil, et c’est plié.

Soyons clairs : ce qui compte, c’est que la personne sente que vous avez pensé à elle, même 10 secondes.

Petit tip

Le message “qui fait plaisir” tient souvent sur une seule idée : je te souhaite X + et je veux Y (qu’on se voit / qu’on se parle / qu’on se fasse un truc).

Idées de SMS “Bonne année 2026” (classiques mais efficaces)

Bonne année ! Je te souhaite tout le meilleur pour 2026.

Que 2026 t’apporte de la santé, de la paix et des belles surprises.

Nouvelle année, nouvelles vibes : je te souhaite une année douce et solide. Bonne année 2026 !

Meilleurs vœux pour 2026 : du bonheur, des projets qui avancent, et zéro stress inutile.

À fond pour 2026 ! Que ce soit une année pleine d’opportunités et de petites victoires. Lire : Thomas Roux : Métiers de la santé et pourquoi pas Directeur de centre hospitalier ? Bonne année 2026 ! Je te souhaite des jours simples, des gens vrais, et beaucoup de joie.

Santé à 2026 ! Et surtout, prends soin de toi.

Je te souhaite une année lumineuse : de l’amour, des rires, et du temps pour toi. Bonne année 2026 !

En 2026, je te souhaite moins d’obligations et plus de moments qui comptent.

Bonne année ! J’espère que 2026 sera ton année. Vraiment.

Un message un peu plus “pro” (collègues, clients, réseau)

Meilleurs vœux pour 2026. Santé, réussite et de beaux projets à venir.

Bonne année 2026 ! Merci pour la confiance, et au plaisir de poursuivre nos échanges.

Je vous souhaite une excellente année 2026 : sérénité, énergie et réussite dans vos projets.

Très belle année 2026. Que cette nouvelle année vous apporte de bonnes nouvelles et de belles opportunités.

Et oui : un petit emoji peut aider si vous le sentez 🤝✨ (mais pas une pluie d’icônes, sinon ça fait carte postale 2012).

Après la fête

Prenez soin de vous, rentrez safe, hydratez-vous (on sait). 🎉🎊🥳✨

Exemples de SMS de vœux 2026 originaux

Là, on peut se lâcher un peu. Le but : faire sourire, sans tomber dans la blague gênante.

Et c’est là que ça change tout : un message original, même court, se retient.

En 2026, je te souhaite des “oui” faciles et des “non” qui soulagent. Bonne année !

Nouvelle année, nouveau chapitre : je te souhaite une histoire qui te ressemble. Bonne année 2026 ✨

Je te souhaite une année avec plus de moments waouh et moins de réunions qui auraient pu être un mail. Bonne année 2026 😄

2026 : on garde le meilleur, on lâche le reste. Deal ? Bonne année !

Que 2026 te donne exactement ce qu’il faut : de l’énergie, des bonnes rencontres, et du temps pour respirer.

Bonne année 2026 ! Que chaque mois t’apporte une bonne nouvelle (même une petite, ça compte).

Je te souhaite une année pleine d’aventures… même si c’est juste “tester un nouveau resto” un mardi soir. Bonne année 2026 ! Lire : Black friday : offrez un cadeau pat'patrouille et émerveillez vos petits héros pour noël

Programmer ses vœux 2026 sur un téléphone Oppo

Le soir du 31, on se retrouve vite avec 10, 20, parfois 40 messages à envoyer. Et c’est là que les oublis arrivent.

Si vous avez un Oppo (ColorOS), l’idée est simple : vous préparez vos textes au calme, puis vous planifiez l’envoi.

Pourquoi programmer ses vœux par SMS ?

Gagner du temps : vous écrivez une fois, vous envoyez au bon moment.

: vous écrivez une fois, vous envoyez au bon moment. Éviter les oublis : la liste est prête, vous n’improvisez pas à minuit dix.

: la liste est prête, vous n’improvisez pas à minuit dix. Mieux gérer vos contacts : amis, famille, boulot… chacun son ton.

: amis, famille, boulot… chacun son ton. Personnaliser sans stress : prénom + micro-détail, et le message change de niveau.

Préparer sa liste de contacts (le truc qui sauve la soirée)

Regroupez vos contacts (au moins “indispensables” + “pro”). Faites 2 ou 3 groupes : proches, pro, connaissances. Rédigez 2 à 4 modèles, puis gardez une zone “prénom + détail” (café, repas, projet, voyage).

Oppo : quelles solutions pour planifier un SMS ?

Important

Selon le modèle Oppo et la version de l’appli Messages, la planification peut être intégrée… ou pas.

Si vous ne voyez rien du côté “planifier / envoyer plus tard”, passez sur une appli de messagerie compatible.

Option 1 : votre appli de messagerie (si la planification est dispo)

Ouvrez l’appli Messages.

Rédigez le SMS.

Regardez si un menu propose “Planifier” ou “Envoyer plus tard”.

Choisissez la date et l’heure (souvent le 1er janvier à 00:00–00:10, selon votre style).

Option 2 : une appli dédiée “SMS planifiés”

Si votre appli ne le fait pas, vous pouvez passer par une appli qui gère l’envoi programmé (souvent avec des modèles, des groupes, et des champs type “{Prénom}”).

Regardez bien les avis, les permissions demandées, et restez sur quelque chose de simple.

Pas à pas : programmer vos vœux 2026 (méthode qui marche)

Installez l’appli choisie depuis le Play Store. Autorisez l’accès SMS/contacts (sinon rien ne partira). Créez un message par groupe (proches / pro). Ajoutez la personnalisation : prénom + 1 détail. Planifiez l’heure d’envoi. Faites un test sur votre propre numéro (oui, c’est bête… mais ça évite les surprises).

Autres façons d’envoyer ses vœux 2026 (quand le SMS ne suffit pas)

Un SMS, c’est pratique. Et puis parfois, vous avez envie de faire autrement. Voilà quelques options simples :

Une carte ou une lettre (oui, ça fait son petit effet).

Un appel, même court : 2 minutes, ça suffit.

Un e-mail, si c’est pro.

Un post sur les réseaux (si c’est votre style).

Une carte électronique.

Un petit cadeau, des fleurs.

Un moment ensemble : café, dîner, balade… peu importe.

Un message envoyé “en masse”… avec 2 mots personnalisés, sinon ça se voit.

Au final, la meilleure méthode, c’est celle qui colle à votre relation. L’important, c’est que la personne le sente. 💛

Comment dire “bonne année” dans plusieurs langues ?

Pratique si vous écrivez à l’étranger, ou juste pour ajouter une petite touche sympa.

Si c’est un message pro à l’international, rester simple marche mieux qu’une phrase trop “littéraire”.

Langue “Bonne année” Allemand Frohes neues Jahr Espagnol Feliz Año Nuevo Français Bonne année Italien Buon Anno Portugais Feliz Ano Novo Chinois (mandarin) 新年快乐 Japonais 明けましておめでとうございます Danois Godt Nytår Polonais Szczęśliwego Nowego Roku Néerlandais Gelukkig Nieuwjaar Suédois Gott Nytt År Grec Καλή Χρονιά Arabe عام سعيد Hindi नया साल मुबारक हो Coréen 새해 복 많이 받으세요! Russe С Новым Годом! Hébreu שנה טובה!

FAQ rapide

À quelle heure envoyer ses vœux par SMS ? Minuit pile, c’est fun… mais 00:05–00:20, c’est souvent mieux : les gens ont le temps de respirer, et votre message ne se perd pas dans la rafale. Combien de caractères pour un SMS “propre” ? Essayez de tenir sur 1 à 2 phrases. Si vous dépassez largement, ça devient un mini-mail. Et sur mobile, ça se sent. Est-ce qu’un copier-coller passe quand même ? Oui… si vous changez au moins le prénom et un détail. Honnêtement, c’est ça qui fait la différence.

© 2026 — Modèles de vœux par SMS. Vous pouvez copier-coller, puis ajuster 2 mots (prénom + détail perso) : c’est souvent là que tout se joue.