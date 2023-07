Stockage et transport multi-rotation : Accessoires et films palettisation

Edimeta Chariot transport/stockage grilles

Dans le monde du stockage et du transport, une question cruciale se pose : comment assurer la sécurité et l’efficacité des marchandises lors des multiples rotations ?

C’est là que les accessoires et les films de palettisation entrent en jeu.

Leur rôle clé dans la stabilité des palettes et la protection des produits est souvent méconnu. Découvrez comment ces outils secrets peuvent faire la différence dans votre chaîne logistique.

C’est quoi la palettisation ?

La palettisation est une méthode logistique astucieuse qui permet de regrouper et d’organiser les marchandises sur des palettes. Son objectif est de simplifier le stockage, le déplacement et la manipulation des produits. Les palettes sont comme des fondations solides sur lesquelles les marchandises prennent place, créant ainsi des ensembles ordonnés et compacts.

Grâce à cette méthode, il est possible de maximiser l’utilisation de l’espace, d’accroître l’efficacité des opérations de chargement et de déchargement, tout en réduisant les risques de détérioration lors des déplacements. En somme, la palettisation est une stratégie logistique ingénieuse qui simplifie la gestion des marchandises et contribue à une chaîne d’approvisionnement fluide et efficace.

Pourquoi filmer les palettes ?

Filmer les palettes est une pratique courante dans la palettisation pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela permet de sécuriser et de stabiliser les charges sur la palette, évitant ainsi les déplacements et les chutes pendant le transport. En enveloppant les produits d’un film plastique résistant, on crée une barrière protectrice qui maintient les articles en place et les préserve des impacts et des vibrations.

De plus, le filmage des palettes offre une protection contre la poussière, l’humidité et les conditions environnementales défavorables. Enfin, cela facilite également l’identification et l’étiquetage des palettes, permettant une meilleure traçabilité et une gestion plus efficace des stocks.

Comment filmer une palette ?

Pour filmer une palette efficacement, il existe différentes techniques et méthodes. Premièrement, il est recommandé de disposer d’un dérouleur de film pour faciliter le processus. On commence généralement par fixer l’extrémité du film sur la palette. Puis, on l’enroule autour des charges de manière à les maintenir solidement.

En faisant passer le film plastique sous la palette, on crée une tension supplémentaire pour renforcer la stabilité. Toutefois, il est important de s’assurer que le film est bien tendu et enroulé de manière uniforme pour une protection optimale. Pour finir, on termine en fixant le film à la palette pour éviter tout relâchement pendant le transport.

Quel procédé de filmage des palettes conviendra le mieux dans le cas de produits sensibles à la chaleur ?

Dans le cas de produits sensibles à la chaleur, il est essentiel d’utiliser un procédé de filmage des palettes qui garantit une protection appropriée. Une option couramment utilisée est l’utilisation de films étirables pré-étirés.

Ce type de film est spécialement conçu pour minimiser la chaleur générée lors de l’étirement, réduisant ainsi les risques de dommages aux produits sensibles à la chaleur. Toutefois, pour solidariser les caisses et la palette, il s’avère nécessaire d’utiliser la Palette Europe : la norme pour le transport efficace.

De même, il est recommandé d’utiliser des films à faible rétraction thermique, qui offrent une résistance accrue à la chaleur et une meilleure stabilité de la charge. Il est également important de prendre en compte la durée du transport et les conditions environnementales pour choisir le filmage le plus adapté aux produits sensibles à la chaleur.