Google Maps iOS : Le compteur de vitesse débarque après des années d’attente !

5/5 - (37 votes)

Nouvelle fonctionnalité Google Maps sur iPhone : Le compteur de vitesse arrive enfin !

Depuis son lancement en 2005, Google Maps n’a cessé d’évoluer pour offrir à ses utilisateurs une expérience toujours plus complète et intuitive. La célèbre application mobile de navigation GPS a récemment introduit une fonctionnalité très attendue par les adeptes du système iOS : l’affichage du compteur de vitesse.

Après plusieurs années de présence exclusive sur Android, ce correctif est désormais déployé sur les appareils Apple. Dans cet article, nous examinons cette mise à jour, son fonctionnement, ses avantages ainsi que la manière de l’activer.

Ce que vous devez retenir du compteur de vitesse pour Google Maps iOS :

🚗 Google Maps propose désormais le compteur de vitesse sur iOS, une fonctionnalité déjà disponible sur Android depuis plusieurs années.

🔍 Le compteur de vitesse améliore la sécurité routière et offre un suivi en temps réel sans consulter le tableau de bord.

⚙️ Pour activer cette fonctionnalité, il faut mettre à jour Google Maps, accéder aux paramètres de navigation et activer l’option « Compteur de vitesse ».

📱 Cette mise à jour aligne les fonctionnalités entre Android et iOS, renforçant l’expérience utilisateur et la sécurité de conduite.

L’historique de Google Maps et des fonctionnalités GPS

Google Maps, un service en ligne majeur développé par Google, a révolutionné la manière dont les gens naviguent dans le monde. Des informations sur le trafic en temps réel aux recommandations de lieux d’intérêt, chaque mise à jour vise à améliorer la commodité et la précision des trajets utilisateurs. Parmi ces améliorations, le compteur de vitesse a fait son apparition pour la première fois sur Android il y a environ cinq ans.

Pourquoi le compteur de vitesse ?

Le compteur de vitesse est une fonctionnalité qui permet aux conducteurs de connaître leur vitesse actuelle directement depuis l’application Google Maps. Ce correctif améliorait l’expérience utilisateur en offrant :

Une meilleure sécurité routière grâce à une vigilance accrue de la vitesse.

grâce à une vigilance accrue de la vitesse. Un suivi en temps réel sans devoir consulter le tableau de bord du véhicule.

sans devoir consulter le tableau de bord du véhicule. Une aide précieuse dans les zones où les limitations de vitesse peuvent changer rapidement.

Déploiement de la fonctionnalité sur iOS

Après des années de demande constante des utilisateurs d’iOS, Google a finalement annoncé le déploiement du compteur de vitesse sur les iPhone. Cette décision marque une étape importante dans l’alignement des fonctionnalités disponibles entre les deux principaux systèmes d’exploitation mobiles.

Disponibilité régionale et généralisation

Ce déploiement n’est pas limité à certaines régions, mais devrait être accessible à tous les utilisateurs d’iOS au niveau mondial. Cela signifie que peu importe votre emplacement, vous avez accès à cette mise à jour dès qu’elle est déployée sur votre appareil.

Activation du compteur de vitesse sur iOS

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, quelques étapes simples suffisent. Voici comment activer le compteur de vitesse sur votre application Google Maps sous iOS :

Mise à jour de l’application

Avant toute chose, assurez-vous que votre application est bien à jour. Rendez-vous sur l’App Store pour vérifier les dernières mises à jour disponibles pour Google Maps. Installez toutes les mises à jour avant de continuer.

Accès aux paramètres

Une fois l’application mise à jour, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Google Maps sur votre iPhone. Accédez aux paramètres en cliquant sur votre avatar ou la photo de profil située en haut à droite de l’écran. Sélectionnez « Paramètres », puis « Navigation ». Recherchez l’option « Compteur de vitesse » et activez-la en utilisant le bouton bascule.

Vous devriez maintenant voir s’afficher votre vitesse actuelle lorsque vous utilisez Google Maps pour vos trajets.

Utilisation et avantages pratiques

L’intégration du compteur de vitesse directement dans Google Maps présente plusieurs avantages pratiques pour les utilisateurs iOS. Au-delà de la simplicité d’avoir tous les outils nécessaires en une seule application, cela rend également la conduite plus sûre et plus informée.

Améliorer la sécurité routière

En affichant clairement la vitesse en temps réel, les conducteurs sont mieux équipés pour surveiller et ajuster leur vitesse en fonction des limites de vitesse locales. Cela contribue non seulement à éviter les amendes éventuelles, mais aussi à garantir une conduite plus sécuritaire.

Optimisation de la navigation GPS

La navigation GPS utilise souvent des données de vitesse pour optimiser les itinéraires et estimer plus précisément les heures d’arrivée. En incluant le compteur de vitesse, Google Maps peut potentiellement améliorer la fidélité de ses recommandations et ajustements en cours de route.

Comparaison avec d’autres applications de navigation

Bien que Google Maps reste l’une des applications de navigation GPS les plus populaires, elle n’est pas la seule à offrir un compteur de vitesse. D’autres applications comme Waze intègrent également cette fonctionnalité. Comparons-les brièvement :

Waze vs Google Maps

Waze, également propriété de Google, propose une interface centrée sur la communauté avec des alertes en temps réel créées par les utilisateurs concernant les dangers, les accidents et les contrôles de police. Le compteur de vitesse de Waze est apprécié pour sa convivialité et ses personnalisations possibles en termes d’alertes visuelles et sonores.

Toutefois, Google Maps se distingue par une intégration plus poussée avec d’autres services Google et une couverture cartographique généralement plus précise et détaillée. De plus, Google Maps inclut des options de navigation pour divers modes de transport inclus vélo, marche, et transports en commun, offrant une solution plus polyvalente.

L’avenir de Google Maps sur iOS

Le déploiement de ce correctif sur iOS ouvre la voie à davantage de fonctionnalités futures sur Google Maps. Les prochaines mises à jour pourraient inclure des éléments tels que des rapports automatiques de conditions de route, des suggestions personnalisées basées sur les habitudes de navigation, ou encore une intégration plus étroite avec d’autres technologies Apple comme Siri ou Face ID.

Avec cette extension, Google continue d’améliorer son service en ligne afin de fournir aux utilisateurs une expérience riche et fluide peu importe le système d’exploitation utilisé.