Guide pratique pour bien équiper un laboratoire !

Un laboratoire est un espace scientifique délicat parce qu’il abrite plusieurs expériences et aussi les analyses scientifiques. Pour être efficace et opérationnel, il a besoin d’être conséquemment équipé aussi bien au niveau du mobilier que des appareils d’analyse.

L’équipement du laboratoire est d’ailleurs gage des résultats probants qui doivent répondre à un certain standard international. Quels éléments pour un laboratoire acquis aux exigences scientifiques ?

Comment s’organiser un laboratoire à l’interne ?

Compte tenu des objectifs liés à sa vocation scientifique, le laboratoire est un espace de toute délicatesse puisqu’il est lieu des expériences scientifiques et de la manipulation des substances chimiques qui peuvent se révéler nuisible à l’être humain et à l’environnement.

Pour ce faire, il nécessite la mise en place d’un cadre adapté et sui generis. L’équipement essentiel d’un laboratoire peut donc se référer

aux matériels spécifiques comme la verrerie ;

aux appareils fonctionnels pour aider à la mise en œuvre des réactions chimiques ;

aux appareils comme le spectromètre par exemple dédié aux analyses ;

et aux matériels consommables.

En plus de ces matériels nécessaires, l’ambiance interne doit être portée par une ventilation bien étudiée et soigneusement installée dans un endroit qui pourvoit à la sécurité systématique. Cette dernière permet de préserver l’environnement extérieur et la personne humaine des effets néfastes que peuvent produire les substances chimiques.

Les matériels de base pour équiper un laboratoire

Les matériels de base pour équiper un laboratoire peuvent être de deux ordres : la verrerie pour le laboratoire et les matériels consommables.

La verrerie pour le laboratoire

La verrerie de laboratoire est un matériel de base indispensable pour l’équipement d’un laboratoire. Pour s’en procurer, le recours aux distributeurs agréés est vivement conseillé. En effet, un laboratoire est par nature délicat. C’est pourquoi pour un matériel de base tel que la verrerie, il faut laisser la main à un spécialiste du matériel de laboratoire pour qu’il aide à son installation complète.

La verrerie couvre d’ailleurs un ensemble de matériels que seul le spécialiste peut bien choisir dans l’intérêt de l’efficacité fonctionnelle du laboratoire. Entre autres, les réacteurs en verre, les condenseurs, les éprouvettes graduées sont tous des matériels qui appellent une minutieuse approche.

Les matériels consommables

À la verrerie de laboratoire s’ajoutent également les accessoires de laboratoires connus sous le vocable de consommables de laboratoire. Ils sont un ensemble de matériels jetables qui permettent de tenir le quotidien fonctionnel du laboratoire. Les accessoires sont par exemple les tubes à essai, les seringues, les capsules, les petits filtres, les fioles, etc., qui ont toute leur importance et leur partition à jouer dans le fonctionnement du laboratoire. Pour les accessoires également, l’apport d’un professionnel est indiqué.

Le mobilier nécessaire pour un laboratoire

Dans le cadre du fonctionnement du laboratoire, les matériels de travail ne suffisent nullement à faire démarrer les travaux. Les mobiliers sont en effet aussi importants pour que ce lieu scientifique soit maintenu dans les normes qui lui permettent de produire des résultats de qualité.

Il est donc utile d’équiper les salles de laboratoire, de paillasses et de sorbonnes avec ventilation. Une telle installation aide à distiller l’air qui s’échappe pour l’environnement extérieur. Dans les salles d’analyse, l’autoclave, la centrifugeuse, la hotte d’aspiration, l’incubateur ou encore la hotte d’aspiration chimique sont tous des matériels d’équipement nécessaire à cause du rôle important dévolu à chacun d’eux dans le fonctionnement du laboratoire. L’installation de ces matériels s’accompagne de la disposition des bureaux standards dans les différentes salles également.

Les équipements secondaires

Les matériels mis dans la catégorie des équipements secondaires ne sont pas des matériels moins importants ou jouant un second rôle dans l’équipement d’un laboratoire. Ils se distinguent juste des matériels de base, mais ils sont tout aussi indispensables.

Dans un premier temps, les appareils de régulation thermique sont les matériels indexés pour cette catégorie. En effet, dans un cas d’expérience ou un autre, un laboratoire est porté à réguler les températures en refroidissant nettement à une occasion et en surchauffant nettement à une autre. Cela permet d’évaluer la mesure des paramètres physiques, ou d’agir sur la pression des réactions chimiques. Pour ce faire, le besoin d’un groupe thermique ayant pour propriété d’aider au chauffage ou refroidissement se révèle indispensable.

Ensuite, un laboratoire doit être muni de pompe à vide pour aider à l’évacuation de l’air ou du gaz contenu dans le laboratoire qui est souvent une enceinte fermée. La pompe à vide permet alors de diminuer la pression du gaz dans l’enceinte. Pour l’entretien de cette pompe, il est aussi indiqué de faire recours aux pièges de protection tels que le piège à froid, le piège sorption ou le piège à ions.

Enfin, les appareils de mesure font la boucle des matériels pour bien équiper un laboratoire. Ils aident à analyser les produits chimiques. Ces types d’appareils sont variés entre les appareils chromatographiques, les potentiomètres, les spectromètres, etc. Par ailleurs, le système informatique est de toute utilité aujourd’hui pour un laboratoire qui soigne sa fiabilité.