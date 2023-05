Comment le packaging peut-il aider une entreprise à augmenter ses ventes ?

Éditions AdA Comment l'activisme quantique peut sauver l'humanité: Il ne suffit que de quelques personnes pour changer le cours de l'évolution

Dans un contexte de concurrence, même le plus petit des détails peut aider une entreprise à faire la différence sur un marché très compétitif.

Ainsi, du contenu à l’emballage, rien n’est laissé au hasard. C’est en ce sens que le packaging a été adopté.

Il permet aux entreprises qui s’y prennent bien de décupler leurs ventes en un temps record. Voici justement quelques astuces pour booster au maximum vos ventes grâce au packaging.

Adoptez un packaging simple

Le commerce de détail constitue aujourd’hui, l’un des marchés les plus saturés et la concurrence y est très rude. Les clients ne réfléchissent pas longuement lors de leur achat et leur décision est généralement très rapide.

À cet instant, l’emballage de votre produit joue un rôle déterminant. À défaut d’employer un emballage transparent, limitez les informations que vous portez sur celui que vous choisirez. En effet, plus celui-ci est léger, moins le client aura d’informations à assimiler et donc, votre produit est beaucoup plus susceptible d’être choisi.

Vous devez donc garder à l’esprit que les clients sont très occupés et ne veulent pas forcément lire et comparer les informations inscrites sur les emballages. Miser sur un packaging simple est donc un atout important pour faire plus de ventes.

Repensez les produits non écoulés avec un nouveau packaging

Il n’est pas rare qu’une entreprise n’écoule pas tous les produits fabriqués durant une année ; soit parce qu’il y en a de trop, soit parce qu’ils n’accrochent pas les acheteurs. Il se pose alors un problème de gestion de stock qui peut même causer la faillite de l’entreprise.

La solution la plus simple à cela est de proposer aux clients des réductions sur un lot de produits. Pour réussir votre coup, vous pouvez adopter un nouveau packaging pour l’ensemble des produits. D’un emballage transparent à un emballage à motifs ou à simple couleur unie… Le choix est large !

C’est un excellent trompe-l’œil qui donnera l’impression qu’il s’agit de nouveaux produits fraîchement arrivés. Vous devez donc bien penser les nouveaux emballages pour réellement accrocher les clients.

Optez pour des produits tendance en édition limitée

Généralement, une tendance ne dure qu’un court moment, le temps qu’une autre vague vienne l’emporter. Contrairement à cela, le packaging se définit plus comme un concept constant avec une évolution lente.

Alors, pour rester dans la tendance tout en offrant des produits de qualité, vous pouvez jouer sur les quantités produites. Autrement, proposez aux clients des produits en vogue, mais en stock limité. De ce fait, dès que la période passe, vous pouvez retirer lesdits produits de la vente.

Ces produits ne remplaceront pas ceux que la marque commercialise d’habitude, mais ils inciteront le client à venir s’en procurer. Ainsi, un bon packaging vous permettra d’écouler ces stocks beaucoup plus rapidement.

Sortez votre produit de l’ordinaire

L’emballage d’un produit n’a pas pour fonction principale d’attirer l’attention des clients.

Il sert surtout à mettre en valeur votre produit et le différencier des autres articles du même type, présents sur le marché.

Par exemple, la célèbre marque de tartine Nutella a su trouver une alternative ingénieuse pour se démarquer de la concurrence. En effet, elle propose aux clients d’acquérir le pot avec le prénom de leur choix floqué dessus.

Quand bien même cela semble simple, c’est une bonne méthode qui permet à la marque de sortir son produit du lot. Elle crée ainsi une relation intime entre le client et ses pots de tartines, et par la même occasion, a pu attirer de nouveaux clients curieux de voir. Il s’agit là encore du succès d’un bon packaging. Quoi qu’il en soit, choisir un emballage transparent est toujours une valeur sûre pour une marque alimentaire.

Regroupez vos produits par catégorie

La création de catégories est un bon moyen de réduire vos stocks et de vendre encore plus vite. Il s’agit de regrouper les produits qui touchent au même domaine par catégorie et de revoir leur packaging.

C’est une astuce qui est très utile aux marques qui commercialisent de nombreux produits du même type, l’hygiène par exemple. Ainsi, vous adoptez un nouveau look d’ensemble à ces produits pour pousser les clients à s’intéresser de nouveau.

Cela reste également un moyen sûr de vendre certains produits en même temps que d’autres. Il suffit de faire une réduction pour un produit donné après l’achat de certains articles de la même catégorie.

Simplifiez la tâche aux clients lors d’un achat

La plus grande tracasserie d’un client, c’est de se casser la tête pour comprendre les indications inscrites sur le packaging d’un produit. Vous n’avez pas besoin de tout mettre sur le packaging de vos solutions.

Pour les emballages transparents par exemple, vous pouvez juste y mettre le nom de la marque et un code QR que le client peut scanner pour accéder aux informations sur le produit. C’est une manière très simple de ne pas surcharger votre produit et de faciliter la tâche aux clients.

Vous devez penser à des alternatives autour d’un packaging épuré, comme un emballage transparent, qui facilite la décision d’achat du client. Les clients préfèrent passer moins de temps à faire les courses et donc, cela vous permettra de vendre beaucoup plus vite.