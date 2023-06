Les meilleures options pour isoler vos conteneurs d’expédition

Banggood 3L sac à lunch isolé sac de boîte de conteneur de nourriture sac de livraison de nourriture sac à bandoulière de stockag

Les conteneurs d’expédition sont des solutions de stockage robustes et durables qui permettent de protéger les articles stockés contre les conditions météorologiques les plus difficiles : pluie, grésil, neige et exposition aux rayons UV.

Cependant, certains d’entre nous souhaitent contrôler davantage la température et les conditions intérieures de leurs conteneurs. Parlons aujourd’hui de l’isolation des conteneurs d’expédition.

Qu’entend-on par isolation ?

Pour les conteneurs d’expédition, l’isolation désigne tout matériau qui empêche l’énergie thermique de circuler ailleurs afin de maintenir la température interne d’un conteneur constante.

Il s’agit notamment de matériaux destinés à recouvrir la surface extérieure et à renforcer les parois intérieures. Nous avons tous vu, des matériaux d’isolation « appropriés » tels que les mousses et les matériaux en fibre de verre disponibles dans le commerce : couvertures, vêtements et bottes de foin.

Voyons pourquoi vous pouvez envisager l’isolation et quelles sont les options qui s’offrent à vous.

Pourquoi isoler les conteneurs d’expédition ?

Quiconque a touché l’extérieur d’un conteneur maritime par temps chaud a probablement ressenti une douleur instantanée à la main. De même, les conteneurs d’expédition peuvent ressembler à des glacières si vous les ouvrez en plein hiver.

Étant donné que les conteneurs d’expédition standard ne sont pas isolés par défaut et qu’ils sont fabriqués en acier conducteur de chaleur, la température de l’air de votre conteneur reflète assurément les conditions extrêmes auxquelles il est exposé.

Pour protéger vos objets sensibles à la température, tels que les antiquités, les œuvres d’art, les disques vinyles, les vins, les aliments et les matières organiques, les appareils médicaux ou les appareils électroniques, il est donc très important d’isoler vos conteneurs.

Pour ceux qui envisagent de construire une maison en conteneur, il est plus facile de comprendre l’importance d’un espace bien isolé. L’isolation des conteneurs représente à la fois votre confort et celui de votre famille et le coût de votre facture d’énergie.

Types courants d’isolants que vous pouvez utiliser pour vos conteneurs d’expédition

Il existe plusieurs types d’isolation que vous pouvez utiliser avec votre conteneur d’expédition. En voici quelques-uns :

1. Isolant en mousse de polystyrène extrudé (XPS) à cellules fermées ou en styromousse

Il s’agit d’un matériau idéal pour ajouter une couche générale d’isolation à un conteneur de stockage.

Plus précisément, il s’agit d’utiliser des panneaux de mousse de polystyrène et de les appliquer en couche sur les murs et le plafond. Ces panneaux sont simples à installer et, en prime, ils limitent l’écho des sons.

Pour utiliser le polystyrène comme isolant, certains appliquent une colle forte sur les panneaux afin de les faire adhérer aux parois du conteneur d’expédition. Vous pouvez également utiliser un autre matériau de fixation sur les barres de support qui s’étendent horizontalement (dans le sens de la longueur) sur de nombreux modèles de conteneurs.

Vous avez peut-être déjà vu ce type d’isolation en action si vous avez déjà loué un conteneur d’expédition climatisé. Il y a de fortes chances que la société de location ait utilisé de l’isolant en polystyrène, car il est rentable et facile à entretenir. Lorsqu’un panneau de polystyrène se détériore ou se casse, il suffit de le remplacer !

2. Mousse pulvérisée

Vous pouvez par ailleurs utiliser une mousse isolante pulvérisée. Souvent, cette option n’est pas très esthétique, mais elle est facile à appliquer sans avoir beaucoup d’expérience. Vous achetez des bidons de mousse pulvérisée pour la déposer sur la surface de votre conteneur d’expédition, elle durcira avec le temps (veillez à lire les instructions concernant les températures optimales d’utilisation de la mousse pulvérisée).

Plus le temps passe, plus la mousse isolante devient solide. Elle peut agir comme une barrière acoustique efficace, résiste à la croissance bactérienne et fongique et ne se comprime pas ou ne se casse pas facilement comme le font les matériaux en mousse de polystyrène ou en nattes (nous reviendrons sur les nattes plus tard).

Cependant, vous aurez besoin d’une grande quantité de mousse pulvérisée pour réaliser l’ensemble du travail. Veillez à l’acheter en grandes quantités pour éviter de dépenser plus que votre budget ne le prévoit.

Les isolants en mousse pulvérisée se présentent sous deux formes principales : la mousse expansive et la mousse non expansive.

Isolant expansif

Est beaucoup plus efficace pour l’étanchéité, ce qui peut protéger votre conteneur d’expédition contre les dommages causés par l’humidité. Toutefois, vous devrez couper l’excédent de mousse pulvérisée une fois qu’elle aura durci. Cette mousse se présente sous forme de mousse de polyuréthane pulvérisée à cellules ouvertes ou de mousse de polyuréthane pulvérisée à cellules fermées.

Mousse pulvérisée non expansive

Elle ne se dilate pas après avoir été appliquée sur les parois de votre conteneur d’expédition. Il se peut que vous deviez en appliquer un peu plus pour assurer une bonne étanchéité.

Ces mousses se présentent sous la forme de cellulose humide pulvérisée, qui est fabriquée à partir de produits de papier déchiquetés et recyclés. Des adhésifs lient toute la cellulose contenue dans ces matériaux. Il existe également des mousses à base de ciment, qui sont des mélanges de minéraux, d’eau et d’air qui leur donnent l’apparence du béton.

3. Matelas isolant

Ce matériau est l’un des isolants les plus couramment utilisés dans la construction de maisons. Si vous avez déjà participé à un projet de rénovation, il y a de fortes chances que vous ayez vu cet isolant rose remplir les murs entre les poutres de soutien en bois. Enfant, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi on isolait les murs avec de la barbe à papa.

En résumé, le matelas est fabriqué en tissant ensemble des fils très fins de différents matériaux. Il s’agit notamment des éléments suivants :

des fibres plastiques

du verre

du coton

du bois minéral

du matelas lui-même

Vous n’êtes pas obligé de fabriquer votre propre matelas, bien sûr. Vous pouvez en trouver dans la plupart des magasins de bricolage ou d’équipement pour conteneurs d’expédition. Ils se présentent généralement sous forme de petits blocs ou de rouleaux faciles à empiler les uns sur les autres.

Il est pratique d’appliquer l’isolant en matelas lors de la construction d’un conteneur d’expédition ou du démontage des parois. La plupart des gens choisissent ce matériau isolant à l’avance ou démontent le conteneur d’expédition pour le placer dans les parois en acier, les planchers et les plafonds.

Il est peu probable que vous souhaitiez fixer ce matériau sur les panneaux d’acier existants. La fibre de verre rose irrite la peau et les yeux. Il est préférable de le couvrir.

4. Isolation soufflée

L’isolation en vrac fait référence à des matériaux tels que le papier déchiqueté (cellulose), la perlite et l’isolation en vrac à base de fibre de verre.

Bien que ces matériaux soient efficaces, ils peuvent être salissants et nécessitent souvent le remplissage d’une cavité. Ils sont rarement posés à la main, mais comme leur nom l’indique, sont soufflés à l’aide de machines.

5. Couvertures

Outre les méthodes d’isolation susmentionnées, vous pouvez également faire preuve d’un peu de créativité en fonction de votre budget et des matériaux dont vous disposez.

Par exemple, vous pouvez toujours fixer des couvertures épaisses (en nattes) ou des housses sur les parois intérieures de votre conteneur d’expédition. Il peut s’agir de couvertures en fibre de verre, en laine ou en coton.

Sachez que ces matériaux sont perméables à l’humidité et que les couvertures en nattes, comme mentionné ci-dessus, peuvent irriter la peau ou les yeux.