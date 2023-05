Quel professionnel pour animer un événement d’entreprise avec brio ?

Easyflyer 100 Cartes D'invitation Recyclées - Impression En LigneA6 - Easyflyer

La vie d’une entreprise est généralement ponctuée par l’organisation de divers événements. Ceux-ci ont pour but de promouvoir la société et ses offres, de créer des liens entre les collaborateurs, etc.

Pour atteindre les objectifs fixés, il faut toutefois que l’événement soit réussi. Cela passe notamment par le choix d’un animateur professionnel. Pour trouver les meilleures animations, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs.

L’animation d’un événement d’entreprise peut donner le ton de la réunion

Les professionnels de l’animation ont pour la plupart animé une large variété d’événements d’entreprise. Sachant que chaque réunion est unique, l’animation doit intégrer le nécessaire et s’adapter au public. Une culture générale riche est souvent un bon moyen de capter l’attention à travers l’animation, de rebondir sur différentes thématiques et d’apporter un certain dynamisme à l’événement.

Elle permet également d’éviter la monotonie ainsi que la répétition pour une rencontre pleine d’originalité. Avant de solliciter les services d’un animateur, il est conseillé de prendre le temps d’étudier son profil et de consulter ses références existantes. L’entreprise doit également lui poser toutes les questions utiles.

Quels professionnels sont les plus indiqués pour un événement d’entreprise ?

Voici quelques professionnels très plébiscités dans les événements d’entreprise. Ils ont la capacité de s’adapter parfaitement au lieu, au thème et aux objectifs de la structure. Les attentes augmentant d’année en année, une animation adaptée permet de faire vivre aux participants une expérience inoubliable.

Le comédien humoriste

Le comédien est très sollicité pour les événements d’entreprise. Il évoquera différents aspects du monde professionnel d’une manière comique, en jouant avec la direction et les collaborateurs et en mettant tout le monde au même niveau. Le plus souvent, il sait faire rire sans pour autant dépasser les limites.

Le magicien

L’intervention d’un tel professionnel est souvent un moyen efficace d’apporter un peu de magie à un événement d’entreprise. On distingue d’ailleurs d’innombrables types de magie et de magiciens. Il est ainsi impératif de faire le bon choix. Lors de la recherche d’un magicien à Lyon pour un événement par exemple, les options sont diverses : close-up, tours de cartes, illusions, lévitation, etc.

Les numéros de cirque

Le cirque a été réimaginé comme une forme d’art offrant une expérience immersive. Les sociétés font souvent appel à des acrobates, des artistes aériens ou encore des contorsionnistes afin d’ajouter une touche de mystère à leur événement.

Le caricaturiste

Le caricaturiste a toujours sa place dans les événements d’entreprise, mais il est possible d’aller plus loin en choisissant un artiste à la pointe de la technologie. L’animateur peut se servir de tablettes afin de réaliser des dessins ou des projections en temps réel sur un grand écran.

Les groupes de musique

Pour les structures qui souhaitent ajouter une touche musicale à leur événement, le recours à un groupe de reprises est un choix idéal. Le public sera certainement ravi d’écouter de belles chansons classiques ou modernes et la musique live maintiendra leur énergie à un niveau élevé.

Les artistes du feu

Les artistes du feu, comme des cracheurs de feu, des danseurs et des jongleurs, peuvent également ajouter de la couleur, du piquant et du drame à un événement. L’entreprise pourra même en profiter pour partager la prestation sur les pages de ses réseaux sociaux pour attirer l’attention de sa communauté. Toutefois, pour ce genre d’animateur, il faut obtenir l’autorisation du lieu de l’événement.

Les danseurs

Pour surprendre et dynamiser les participants, les mouvements d’un spectacle de breakdance sur mesure, par exemple, sont une excellente idée. Les danseurs sont des spécialistes qui savent comment faire bouger les gens et les inciter à danser.

Choisir un professionnel compétent et expérimenté qui a déjà fait ses preuves

L’un des premiers facteurs à considérer lors du choix d’un animateur pour un événement d’entreprise est ses compétences, qui se traduisent par quelques prérequis. Tout d’abord, l’animateur doit faire preuve d’une grande capacité d’adaptation pour faire face à diverses situations, mais aussi et surtout aux changements de dernière minute. Pour ce faire, il est conseillé de choisir un professionnel qui a de nombreuses années d’expérience dans l’animation d’événements d’entreprise.

Grâce à cette expérience, le prestataire sera en mesure de gérer avec succès le temps pendant l’événement et de veiller à ce que ses prestations se déroulent dans les délais impartis. De plus, il doit pouvoir improviser tout en évitant les dérapages. En conséquence, la maîtrise du sujet est un impératif. La caractéristique commune des animateurs est qu’ils sont de bons communicateurs qui savent comment engager, motiver et influencer le public tout en servant les objectifs de communication ou commerciaux de la société concernée. Ces compétences et qualités sont généralement acquises par la formation et l’expérience professionnelle.

Chercher quelqu’un qui comprend la culture d’entreprise

Les événements d’entreprise sont généralement planifiés en fonction d’un public cible. Celui-ci est dès lors défini à l’avance sur la base des objectifs établis par la structure. Il faut donc choisir un animateur adapté au public. Pour ce faire, il est utile de définir le nombre, le profil et l’âge des invités. À partir de là, il sera facile de déterminer le style de musique et d’animation qui correspondra le plus à l’événement. Le thème doit également être en harmonie avec l’animateur et le public cible. D’autre part, lors du choix de ce prestataire, il est utile de tenir compte de son expérience, de sa réputation et de sa flexibilité, car cela peut impacter le succès de l’événement.

L’objectif de l’animateur est d’apporter une touche festive à l’événement d’entreprise et d’accrocher le public. C’est pourquoi il doit avoir une connaissance de la culture au sein d’une société afin de pouvoir adapter ses discours et ses interventions au public. Les meilleurs animateurs ne doivent pas nécessairement être des experts dans le domaine d’activité de l’entreprise, mais peuvent le devenir en un rien de temps. En effet, un travail de fond sera obligatoire pour connaître l’histoire de la société, ses valeurs, ses objectifs et les attentes de ses salariés. Les prestataires de services qui ne tiennent pas compte de ces éléments sont à éviter.

Demander des références ou regarder son portfolio

Le portfolio montre le professionnalisme de l’animateur d’événements et son format peut généralement varier. Il peut, par exemple, prendre la forme d’un livre contenant des coupures de presse et des images. Ce portfolio peut aussi être disponible sur le site web du prestataire, accessible via ordinateur ou appareil mobile. Les images ainsi que les vidéos sont les éléments auxquels il faut accorder une grande attention au moment de consulter le portfolio de l’animateur. En effet, les images valent mieux que les mots lorsqu’il s’agit d’attirer des clients.

Les témoignages d’anciens clients ajoutent également de la valeur au portfolio de l’animateur. En y jetant un œil, l’entreprise pourra se faire une idée de la qualité de ses prestations, du niveau de satisfaction général, de ses points forts et de ses points faibles. Dans la mesure du possible, il faut demander des lettres de recommandation pour s’assurer de la fiabilité du prestataire. Celles-ci doivent mentionner les points essentiels concernant la qualité du service fourni, les compétences de l’animateur, sa capacité à fournir des conseils personnalisés, etc.

Enfin, il est essentiel de se renseigner sur les méthodes de travail de l’animateur pour savoir à l’avance à quoi ressemblera l’événement. Bien qu’il ne soit pas possible de créer un projet en quelques minutes, le prestataire peut montrer le processus à suivre. Cela est une preuve de son professionnalisme et de la rigueur du travail de la société. Par ailleurs, il doit expliquer le type de calendrier à établir ainsi que les techniques de planification. L’idéal est de voir des exemples tirés des événements passés qu’il a eu à animer.

Animateur d’événement d’entreprise : faire un état clair de ses besoins

Outre les compétences et les aptitudes de l’artiste, le choix doit se faire en fonction du type d’événement souhaité. Ces professionnels proposent généralement des services en fonction du contenu de l’événement. Un divertissement créatif peut par exemple être souhaité. Ce type d’animation est généralement demandé pour les événements d’entreprise de type atelier, où les nouvelles technologies sont parfois utilisées.

Il existe également des animations compétitives. Il s’agit essentiellement d’activités de team building. Dans ce cas, les activités sont conçues pour renforcer la cohésion et la compétitivité de l’équipe par le biais de divers défis et compétitions.

Enfin, on retrouve les activités de bien-être et de cosmétique. Elles sont adaptées à la méditation, aux cours de yoga et à d’autres ateliers. Elles peuvent renforcer la cohésion et la motivation des participants.

Le public cible : la clé de réussite des événements

Dès les premières étapes de la planification d’un événement, les entreprises doivent dresser un portrait détaillé de leur public cible. Au moment de commencer à réfléchir sur l’animation, elles peuvent ressortir ces outils créés sur les participants pour faire le bon choix : description socio-économique, profil, centres d’intérêt, etc. L’objectif de la société est alors de se faire une idée du style, de l’énergie et des centres d’intérêt des participants de l’événement. L’animateur doit être une référence positive pour le groupe cible. Il faut donc se pencher sur la personnalité appréciée des participants, ce qu’ils sont, ce qu’ils souhaitent être, etc.

Le type d’événement d’entreprise doit également être pris en compte. En effet, l’animation d’un gala ou d’une soirée protocolaire est très différente d’une fête que l’on organise au bureau. Cela signifie que l’entreprise doit toujours chercher l’adéquation parfaite entre l’événement, son public cible et l’animation. En résumé, la réussite d’un événement d’entreprise repose sur différents facteurs, dont le choix du chargé de l’animation. Ce prestataire doit être compétent et posséder diverses qualités, tant sur le plan professionnel que personnel.