Le mariage de vos rêves mérite un album photo hors du commun

Quelques semaines en arrière, vous viviez le plus beau jour de votre vie, le jour dont vous aviez tant rêvé.

Devant Dieu et devant les hommes, vous vous êtes unis avec l’amour de votre vie et ce fut une belle fête avec votre famille et vos amis. Les photos qui ont immortalisé ce jour vous ont déjà été transmises.

Vous souhaitez mettre en lumière ce jour si spécial avec un album photo haut de gamme qui sort de l’ordinaire.

En effet, le livre photo de votre mariage est un souvenir que vous pourrez consulter à maintes reprises pour revivre les moments les plus heureux de votre vie. Il est important qu’il soit parfait.

Cependant, créer un album photo de mariage peut parfois se révéler long et périlleux. Pour vous aider, le présent guide vous propose de précieux conseils pour créer un album photo hors du commun pour le mariage de vos rêves.

Sélectionnez les photos et choisissez un site de création d’albums photo

La sélection des photos et leur organisation sont une étape primordiale du processus de création de l’album photo mariage. Vous devez avoir une idée précise du nombre de photos que vous voulez et de l’ordre dans lequel vous souhaitez les voir. Défilez ensuite les photos de votre mariage et sélectionnez vos images préférées. Étiquetez-les à partir de 1, dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’elles apparaissent dans l’album.

Ensuite, nous vous recommandons de choisir un site de création d’albums photo. Créer un album photo de mariage est peut-être un plaisir, mais cela peut être pénible si vous manquez de créativité. Un site comme FlexiLivre pourra vous aider à créer facilement et rapidement votre album hors du commun, et c’est ce que vous méritez.

Considéré par trustpilot ou Google avis comme le meilleur site dans son domaine, FlexiLivre est une imprimerie 100 % made in France. Il vous offre la possibilité de créer un album de mariage haut de gamme à partir de 6 euros seulement. Mais ce n’est pas tout ! FlexiLivre est le seul site en France qui propose la technologie « album photo 3 D’’. Son service client humain est par ailleurs ouvert 7 j/7 pour répondre à toutes vos préoccupations.

Avant de vous rendre sur le site, créez sur votre mobile ou votre ordinateur, un dossier avec les photos que vous avez sélectionné et étiquetez.

Choisissez un thème

Un album photo de mariage est un livre photo qui compte l’histoire de votre mariage. Le choix des photos doit donc être fait de manière à raconter parfaitement l’histoire. Quelle est cette histoire et les photos choisies la reflètent-elles ?

Vous pouvez mettre l’accent sur le couple, sur la famille et vos amis, sur l’atmosphère générale, sur la chronologie de la journée ou sur d’autres détails comme les fleurs, les talons, la robe et le costume. Le plus important est qu’on sente une cohérence. Sur le site, divers thèmes mariages vous seront proposés. Vous pouvez aussi partir sur un thème vierge si vous le préférez.

Choisir le modèle parfait pour votre album photo

Un autre critère très important à prendre en compte dans la réalisation de votre album photo mariage est le modèle de l’album. Sur le site de FlexiLivre, il existe une panoplie de formats d’album photo. Après avoir sélectionné vos photos et le thème mariage, vous devez choisir le modèle adapté pour votre album de mariage. Pour cela, tenez compte des critères suivants !

La taille

Vous serez d’accord avec le fait que la taille est le tout premier critère à prendre en compte pour choisir l’album parfait. Il existe de petits modèles et de grands. Avant de faire votre choix, réfléchissez à l’endroit où vous le conserverez dans la maison. Il est important que vos précieux souvenirs s’intègrent dans votre vie quotidienne de façon harmonieuse.

La forme des pages de l’album

Faites attention à la forme des pages du type d’album photo que vous avez choisi. Paysage, carré ou portrait, elle doit être adaptée à vos photos, à l’histoire. En général, il est recommandé de faire correspondre l’orientation des photos à celle de l’album tout simplement. Mais si vous avez un mélange, optez simplement pour l’orientation que vous préférez.

La couverture

La couverture de l’album doit aussi être prise en compte lors du choix du modèle sur le site. Elle représente l’introduction à l’histoire de votre union. Vous aurez le choix entre une couverture en texte simple, une couverture photo personnalisée et une des couvertures design que propose le site lui-même.

