Meilleur constructeur de robot tondeuse 2023 : ce qu’il faut savoir

Avec les avancées technologiques de ces dernières années, les constructeurs de robots tondeuses ont gagné en popularité et en efficacité. Ils sont devenus une alternative de plus en plus prisée aux tondeuses manuelles et même aux tondeuses automatiques.

Mais avec la multitude de marques sur le marché, il peut être difficile de savoir laquelle choisir. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleures marques de robot tondeuse en 2023.

Pour trouver la meilleure marque de robot tondeuse, il est impératif de prendre en compte un certain nombre de critères. En effet, les robots tondeuses modernes offrent une large gamme de fonctionnalités et il importe donc de faire des recherches approfondies avant de prendre une décision d’achat. Heureusement, avec le guide suivant, vous vous renseignerez sur ces critères puis disposerez d’une liste des meilleurs robots tondeuse de cette année.

Guide des constructeur de robots tondeuses 2023

Avant de vous présenter les différentes marques de robot tondeuse, voici d’abord les critères que vous devriez prendre en compte si vous comptez choisir par vous-même ce type de matériel.

Le premier point à considérer est la taille de votre jardin qui est un élément déterminant. En effet, tous les robots tondeuses ne sont pas adaptés à toutes les superficies de pelouse et il importe donc de choisir un modèle qui correspond à la taille de votre jardin.

Ensuite, la puissance de la batterie est aussi un critère important à prendre en compte. Plus la batterie est puissante, plus le robot tondeuse sera en mesure de couvrir une grande surface avant de devoir retourner à sa base de recharge.

Le niveau sonore du robot tondeuse constitue également un élément à prendre en compte. Certains modèles sont plus bruyants que d’autres, ce qui peut être gênant si vous souhaitez tondre votre pelouse pendant les heures de repos.

Enfin, le prix est un élément déterminant dans le choix de votre robot tondeuse car les modèles les plus sophistiqués peuvent coûter plusieurs milliers d’euros.

Veillez donc à bien déterminer votre budget avant de vous lancer dans l’achat d’un robot tondeuse.

Maintenant que vous connaissez les critères à prendre en compte, passons aux différentes marques de robot tondeuse.

Voici notre sélection des meilleurs robots tondeuses pour 2023 !

Constructeur Robot Tondeuse Husqvarna

Husqvarna est une marque suédoise spécialisée dans les équipements de jardinage. Elle est considérée comme l’une des meilleures marques de robot tondeuse sur le marché, car ses modèles sont connus pour leur qualité de construction, leur durabilité et leurs fonctionnalités avancées, tels que la navigation GPS, la connectivité Wi-Fi, la capacité de tondre sur des pentes et des surfaces inégales, ainsi que des options de programmation avancées. De plus, elle propose une large gamme de robots tondeuses adaptés à tous les types de jardins. Leur modèle phare est le Husqvarna Automower 450XH, qui dispose d’une batterie puissante et d’un système de navigation sophistiqué.

Constructeur Robot Tondeuse STIHL

STIHL est une marque allemande bien connue dans le domaine de la fabrication de machines pour l’extérieur. Elle a lancé une gamme de robots tondeuses qui sont appréciés pour leur qualité de construction, leur fiabilité et leur grande capacité à couvrir de grandes surfaces. Les robots tondeuses STIHL sont également équipés de capteurs qui leur permettent de naviguer facilement dans votre jardin, sans risque de se perdre ou de s’endommager. Leur modèle phare est le STIHL iMow RMI 632 PC, qui est équipé d’une batterie puissante et d’un système de navigation intelligent.

Robot Tondeuse GARDENA

La marque GARDENA est une marque allemande qui propose des équipements de jardinage depuis plus de 50 ans. Leurs robots tondeuses sont connus pour leur qualité de fabrication, leur fiabilité et leur simplicité d’utilisation. Ils sont également équipés de fonctionnalités avancées telles que la connectivité Wi-Fi, la navigation GPS et des capteurs qui leur permettent de naviguer facilement dans votre jardin. Leur modèle phare est le GARDENA Sileno City 500, qui est adapté aux petits jardins et qui dispose d’une batterie puissante et d’un système de navigation intelligent.

Robot Tondeuse Honda

Honda est une marque japonaise reconnue dans le monde de l’automobile et des motos. Elle a également développé une gamme de robots tondeuses performants qui se distinguent par leur durabilité, leur fiabilité et leur grande capacité à couvrir de grandes surfaces. Le modèle Miimo 310 est particulièrement apprécié pour sa discrétion et son système de navigation efficace.

Robot Tondeuse WORX

Worx est une marque américaine qui propose des outils de jardinage innovants et de haute qualité. Leurs robots tondeuses sont connus pour leur efficacité et leur simplicité d’utilisation. Ils sont également équipés de fonctionnalités avancées telles que la connectivité Wi-Fi et la navigation GPS. Leur modèle phare est le Worx Landroid M500, qui est adapté aux petits et moyens jardins. Le modèle WR143E est aussi particulièrement apprécié pour sa batterie puissante et sa technologie de tonte intelligente.

Robot Tondeuse Bosch

Bosch est une marque allemande reconnue dans le monde de l’électroménager et de l’outillage. Elle propose une gamme de robots tondeuses performants, dont le modèle Indego S+ 400 qui est particulièrement apprécié pour son système de navigation efficace et son mode de tonte mulching.