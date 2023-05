Créer son e-commerce, comment s’y prendre ?

De nos jours, de plus en plus de personnes achètent directement sur internet. En effet, le côté pratique de ne pas avoir à sortir de chez soi, pour avoir ce que l’on désire acheter, c’est tout de même très appréciable.

C’est pour cette raison que l’on peut voir de nombreux sites de ventes en ligne fleurir, ses dernières années. Beaucoup de personnes souhaitent se lancer dans la création d’un e-commerce, car on sait que cela peut rapporter et bien fonctionner.

Toutefois, il faut connaître les différentes démarches, pour avoir un e-commerce et que celui-ci fonctionne. C’est pourquoi, nous allons voir, ensemble, dans cet article, comment s’y prendre pour réussir à créer un e-commerce qui marche !

Les démarches administratives.

Tout d’abord, avant de se lancer, il est nécessaire de faire toutes les démarches administratives pour être dans la légalité pour exercer. Pour cela, il y a plusieurs choses à faire.

Le choix du statut juridique.

Vous avez plusieurs statuts juridiques qui peuvent correspondre à un e-commerce. Vous pouvez avoir la SARL, l’EURL, la SAS ou bien encore le statut de micro-entreprise.

En fonction de votre activité et de votre situation, certains statuts seront alors à privilégier.

N’hésitez pas à vous renseigner directement sur internet pour connaître les différences entre chacun des statuts pour savoir lequel vous correspond le plus.

Si vous n’avez aucune idée, vous pouvez également vous faire aider par des entreprises spécialisées dans le conseil pour ouvrir son entreprise, en e-commerce ou non.

Faire la demande du K-bis.

Une fois que votre société est créée, il peut être utile de faire la demande pour obtenir son extrait kbis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, il s’agit d’un document concernant l’immatriculation de la société. Vous pourrez y retrouver dessus le numéro de SIRET/SIRET de votre entreprise, que vous avez eu lors de la création de celle-ci. Ce document est important, car il peut être demandé par toutes les personnes qui souhaitent s’assurer que votre société est bien enregistrée. Vous pouvez d’ailleurs avoir plus d’informations sur ce document en allant par ailleurs sur le site du service public.

La création du site internet.

Concernant la création du site internet, si vous êtes novice dans ce type de démarche, n’hésitez pas à faire appel à des agences web proches de chez vous. Vous pourrez ainsi voir toutes les démarches à faire, directement avec des professionnels.

Pour créer un site internet, il vous faudra, dans un premier temps, avoir un nom de domaine pour celui-ci. C’est grâce à ce nom de domaine que l’on pourra vous identifier sur internet. Il peut être judicieux, alors, de mettre la marque que vous souhaitez mettre à votre nom de boutique.

Vous avez des aides comme Shopify, par exemple, qui peut vous aider à créer votre site de manière plus simplifiée. Car il ne s’agit pas d’un simple site vitrine, mais d’un e-commerce. Il faut alors mettre en place tout le système qui permet de pouvoir vendre des articles directement sur votre page.

Une fois que tout cela est en place, il est important de faire du référencement dès la création du site internet. Ce référencement va permettre, alors, à votre site, d’être mieux placé dans les résultats de recherche sur Google. Pour que vous puissiez avoir des clients, il faut que ce site soit possiblement vu. En fonction du domaine dans lequel vous vous trouvez, il y a énormément de concurrents, alors votre site peut être le dernier résultat sur les moteurs de recherche. Vous n’aurez donc que très peu de chance, de cette façon, d’avoir de la visibilité.

L’importance du marketing et de la communication.

Comme nous l’évoquions, votre site, une fois mis en route, est un site parmi de multiples autres sites d’e-commerces. Si vous attendez sagement que votre commerce face des ventes seul, vous n’aurez que très peu de chances de réussites.

C’est pourquoi, le marketing et la communication, pour votre site, est essentielle pour le faire fonctionner.

Utiliser le marketing pour la réussite du site.

Tout d’abord, le but du marketing, c’est de pouvoir savoir qui et comment communiquer, avant de se lancer dans la partie communication. Il ne sert à rien de communiquer sur un site sans avoir fait, au préalable, du marketing.

Dans un premier temps, vous allez pouvoir définir le type client que vous souhaitez attirer. Par exemple, si vous vendez des jouets pour enfants, vous allez plutôt cibler des personnes en âge de procréer, par exemple. S’il s’agit de vêtements pour femmes, dans la tendance actuelle, les jeunes adultes vont êtres les clientes parfaites. Pour cela, une véritable étude peut être à faire.

Ensuite, pour communiquer, vous devez savoir comment il est possible d’approcher les personnes qui peuvent être intéressées par votre site. Cela peut être les réseaux sociaux ou bien par d’autres méthodes comme le bouche-à-oreille, la publicité grâce à d’autres sites et d’autres professionnels, etc.

Communiquer sur l’existence de votre site.

Une fois que l’étude marketing a été mise en place, vous allez enfin pouvoir communiquer sur votre projet. De nos jours, les réseaux sociaux sont presque indispensables pour communiquer. Cependant, il y en a plusieurs. En fonction de votre cible client, vous allez alors choisir Facebook, Instagram, Snapchat ou bien d’autres encore. Vous pouvez le faire par le biais d’un compte uniquement pour votre activité ou bien grâce à des personnes influentes, sur les réseaux sociaux, qui peuvent parler de votre boutique.

À côté de cela, il ne faut pas oublier d’en parler personnellement autour de soi et de jouer sur le référencement naturel de votre site internet. Pour cette dernière partie, n’hésitez pas à faire appel à des professionnels pour avoir de l’aide dans les techniques SEO existantes.

Dans tous les cas, comme vous pouvez donc le voir, dans cet article, ce n’est pas simplement en quelques clics simple, que la réussite de notre site internet peut se faire. Il vous faudra faire toutes les démarches administratives importantes avant de vous lancer, mais également mettre en place votre projet pour que celui-ci soit viable et qu’il vous permet de générer des revenus.