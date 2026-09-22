TotalEnergies s’allie à Mistral pour booster l’exploitation pétrolière grâce à l’intelligence artificielle

Le secteur de l’énergie vit une petite révolution. TotalEnergies, géant des hydrocarbures, vient d’annoncer un partenariat stratégique avec la start-up française Mistral, spécialisée dans l’intelligence artificielle. Cette alliance, prévue pour une durée de trois ans et assortie d’un investissement de plus de 100 millions d’euros, vise à transformer les méthodes d’exploration et d’exploitation pétrolières en s’appuyant sur des technologies de pointe. Ce projet illustre parfaitement la convergence croissante entre l’industrie pétrolière et l’innovation technologique au service de la performance énergétique.

Quels objectifs poursuivent TotalEnergies et Mistral ? La collaboration ne se limite pas à une simple coopération financière ou institutionnelle. Les deux entreprises entendent développer ensemble une nouvelle génération de modèles d’intelligence artificielle appliqués à la géoscience. Au cœur du projet : exploiter près d’un siècle de données accumulées par TotalEnergies sur ses gisements pétroliers et gaziers. L’objectif affiché est clair : mieux comprendre, modéliser et prédire le comportement des réservoirs pour améliorer les rendements mais aussi, potentiellement, limiter l’impact environnemental des opérations. Lire : Éclipse lunaire totale en France : vivez la magie de la lune de sang ce 7 septembre 2025 Pour mener à bien leurs ambitions, les équipes de Mistral travailleront main dans la main avec les experts maison de TotalEnergies afin de concevoir des algorithmes sophistiqués adaptés aux spécificités du secteur. Ce socle de collaboration permettra d’accélérer le traitement, l’analyse et l’interprétation des immenses volumes de données issues des différents sites et forages de TotalEnergies à travers le monde. Basware : nouvelles acquisitions et transformation numérique de la gestion financière Des applications concrètes attendues Parmi les premières applications citées, on retrouve l’affinage des modèles prédictifs pour localiser de nouveaux gisements ou encore la gestion intelligente des ressources déjà exploitées. Grâce à l’IA, il devient possible d’optimiser la récupération du pétrole tout en anticipant les risques liés aux mouvements du sous-sol ou à la structure des réservoirs. À terme, ces avancées pourraient également servir à d’autres secteurs énergétiques, comme le gaz, voire ouvrir la porte à des innovations utiles pour la transition vers des énergies plus propres. La collaboration prévoit aussi de mettre à profit la puissance de calcul de Mistral pour déployer des solutions agiles, adaptables rapidement aux besoins opérationnels de TotalEnergies. Cette flexibilité constitue un atout certain dans un marché énergétique soumis à de fortes fluctuations internationales. Un projet au service de la souveraineté numérique Au-delà des enjeux liés à la performance industrielle, TotalEnergies entend renforcer sa maîtrise des technologies stratégiques et diminuer sa dépendance vis-à-vis des solutions étrangères. En travaillant avec Mistral, entreprise domiciliée en France, le groupe participe à l’essor d’une intelligence artificielle souveraine capable de répondre à des exigences élevées en termes de sécurité, d’intégrité de la donnée et de confidentialité industrielle. Lire : Leo Messi au PSG c’est une excellente nouvelle, le PSG a tout pour devenir un très grand d'Europe. Cette orientation s’inscrit dans une tendance de fond où l’enjeu n’est plus seulement économique mais aussi politique et stratégique pour les grandes entreprises disposant d’actifs critiques. Elle confirme la place croissante occupée par les jeunes pousses françaises dans le paysage européen de l’innovation high-tech.

Chiffres clés du partenariat Quelques chiffres permettent de mieux mesurer la portée de cette alliance : Durée de l’accord : 3 ans

: 3 ans Investissement global annoncé : plus de 100 millions d’euros

: plus de 100 millions d’euros Périmètre concerné : exploitation pétrolière et gazière, géosciences , gestion des réservoirs

: et gazière, , gestion des réservoirs Données mobilisées : près d’un siècle de données historiques sur les sous-sols L’investissement de TotalEnergies auprès de Mistral figure parmi les plus importantes initiatives récemment engagées par un groupe industriel français dédié à l’intelligence artificielle sectorielle.