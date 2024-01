Jugement sur l’option heures creuses d’EDF : économies ou dépenses supplémentaires ?

On a souvent entendu parler de la possibilité d’économiser de l’argent en souscrivant à l’option heures creuses proposée par EDF. Mais est-ce vraiment avantageux pour les consommateurs ? Cet article vous aidera à comprendre cette offre et à déterminer si elle convient réellement à votre profil de consommation électrique.

Qu’est-ce que l’option heures creuses ?

L’option heures creuses, également connue sous le nom de « tarif nuit », permet de bénéficier d’un prix du kWh plus avantageux pendant certaines heures de la journée, généralement le soir et la nuit. Pour profiter de cette option, il faut souscrire à un contrat spécifique qui est plus coûteux qu’un contrat régulier.

Les coûts cachés de l’option heures creuses

Malheureusement, après calculs, le coût supplémentaire pour bénéficier de cette option n’est pas toujours rentable par rapport au prix du kWh pendant les heures creuses. Selon « 60 Millions de Consommateurs », un foyer à forte consommation électrique peut perdre entre 30 et 50 euros par an s’il s’abonne à l’option heures creuses.

Pour être rentable, une consommation élevée pendant les heures creuses est nécessaire

La rentabilité de l’option heures creuses nécessite une consommation importante d’électricité pendant ces périodes.

En hiver, lorsque vous chauffez votre maison à l’électricité et que l’eau chaude est également chauffée électriquement, il peut être intéressant de choisir cette option.

Toutefois, le chauffe-eau doit pouvoir être programmé durant les heures creuses pour éviter qu’il ne se déclenche lorsque le prix du kWh est au plus haut.

Au final, l’option heures creuses n’est pas une bonne idée car elle a un coût et peut nous inciter à consommer davantage d’électricité.

Pourcentage significatif requis pour la rentabilité de l’option heures creuses

Pour que l’option heures creuses soit bénéfique, votre consommation d’électricité pendant ces heures doit dépasser 50%. Malheureusement, cela n’est souvent pas le cas.

Bonnes pratiques pour économiser sur sa facture d’électricité

Au lieu de souscrire à l’option heures creuses, voici quelques bonnes pratiques pour réduire votre consommation électrique et ainsi économiser sur votre facture :

Eteindre les lumières lorsqu’on quitte une pièce.

lorsqu’on quitte une pièce. Réduire la consommation d’eau chaude en prenant des douches plus courtes ou en utilisant un lave-vaisselle économe en eau.

en prenant des douches plus courtes ou en utilisant un lave-vaisselle économe en eau. Baisser le thermostat du chauffage d’un degré pour réaliser des économies d’énergie.

pour réaliser des économies d’énergie. Débrancher les appareils électriques en veille pour éviter leur consommation inutile d’électricité.

Conclusion : l’option heures creuses d’EDF vaut-elle la peine ?

En fin de compte, souscrire à l’option heures creuses proposée par EDF n’est pas toujours avantageux. Il est préférable d’évaluer votre propre consommation d’énergie et de mettre en pratique des bonnes habitudes pour réduire votre facture énergétique plutôt que de compter sur cette option qui peut engendrer des dépenses supplémentaires.

N’hésitez pas à partager cet article avec vos amis et proches susceptibles d’être intéressés par le sujet, et à consulter nos autres articles disponibles pour améliorer et optimiser vos dépenses d’énergie au quotidien !