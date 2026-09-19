Journées du patrimoine à Paris : découverte des monuments historiques

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine invitent le public à explorer la richesse culturelle et architecturale de Paris. Pendant deux jours, des milliers de curieux et passionnés arpentent les rues de la capitale pour pénétrer dans des monuments emblématiques. L’édition 2026 s’annonce à nouveau comme une opportunité unique de percer les secrets des plus beaux édifices parisiens, chaque site révélant un pan fascinant de l’histoire nationale.

Les incontournables monuments parisiens lors des Journées du patrimoine Paris regorge de joyaux patrimoniaux qui émerveillent lors de cet événement européen. Certains bâtiments font figure d’incontournables et attirent invariablement les foules dès leur ouverture exceptionnelle. Lire : Meilleurs sites de rencontre en 2021 : Trouver des relations en période de COVID Le Panthéon , symbole républicain reconverti en lieu mémoriel national

, symbole républicain reconverti en lieu mémoriel national L’hôtel de Ville , dont les salons et la salle des fêtes fascinent par leur luxe

, dont les salons et la salle des fêtes fascinent par leur luxe La Sorbonne qui dévoile sa grande cour et son amphithéâtre historique

qui dévoile sa grande cour et son amphithéâtre historique Le palais Garnier , chef-d’œuvre architectural du XIXe siècle

, chef-d’œuvre architectural du XIXe siècle Le ministère de la Culture, situé rue de Valois Certains itinéraires mettent aussi en avant des lieux secrets ou moins connus du grand public. Par exemple, d’anciens ateliers d’artisans, des théâtres privés ou encore des cours intérieures d’immeubles haussmanniens peuvent participer, offrant ainsi une immersion singulière dans la vie parisienne.