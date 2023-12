Microsoft élève l’intelligence artificielle à un autre niveau : copilot, gpt-4 turbo, et dall-e 3 en vedette ! découvrir ce qui se cache

Microsoft marque le futur de l’ia : innovations clés avec copilot, gpt-4 turbo, et dall-e

Microsoft dévoile sa stratégie pour le futur de Copilot avec GPT-4 Turbo, DALL-E 3 et plus encore

Le géant du secteur de la technologie, Microsoft, célèbre le premier anniversaire de Copilot, annoncé le 13 décembre 2023 à 18 :22. Dans cette optique, Microsoft ne compte pas s’arrêter là et propose plusieurs innovations majeures comme GPT-4 Turbo, un nouveau modèle DALL-E 3, Multi-Modal avec Search Grounding et Code Interpreter.

L’intelligence artificielle au cœur du quotidien

Dans les dix derniers mois, Microsoft a concentré ses efforts sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans la vie de tous les jours, grâce à des années de recherche en IA, de partenariats solides et d’innovations révolutionnaires. Ces avancées ont changé la façon dont les gens effectuent des recherches sur Internet, font du shopping, codent, se préparent aux entretiens d’embauche, améliorent leurs compétences en jeu et créent de superbes documents et images.

Microsoft intègre ces capacités dans Microsoft 365, Microsoft Edge et Windows pour offrir toujours plus de scénarios et d’intelligence contextuelle aux utilisateurs.

Microsoft Copilot : une expérience unifiée

Même si deux semaines auparavant Microsoft lançait officiellement Copilot, il avait déjà intégré toutes ces fonctionnalités sous une seule marque et une seule expérience pour les rendre accessibles à tous depuis n’importe quel appareil. Les sondages récents montrent que Copilot pour Microsoft 365 permet d’améliorer la productivité et la rapidité des utilisateurs dans des tâches telles que la recherche et la rédaction.

Des innovations et fonctionnalités avancées

D’ici 2024, Microsoft prévoit d’enrichir encore davantage Copilot avec de nouvelles innovations et fonctionnalités avancées. Voici quelques nouveautés en cours de test :

GPT-4 Turbo : Bientôt, Copilot pourra générer des réponses en utilisant le dernier modèle d’OpenAI, GPT-4 Turbo, lui permettant ainsi d’effectuer des tâches plus complexes et de plus longue durée.

: Bientôt, Copilot pourra générer des réponses en utilisant le dernier modèle d’OpenAI, GPT-4 Turbo, lui permettant ainsi d’effectuer des tâches plus complexes et de plus longue durée. Nouveau modèle DALL-E 3 : Grâce à la mise à jour du modèle DALL-E 3, Copilot sera en mesure de créer des images de meilleure qualité et avec une précision accrue.

: Grâce à la mise à jour du modèle DALL-E 3, Copilot sera en mesure de créer des images de meilleure qualité et avec une précision accrue. Rédaction en ligne avec menu de réécriture : Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Microsoft Edge de rédiger facilement à partir de la plupart des sites Web grâce à Copilot.

: Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Microsoft Edge de rédiger facilement à partir de la plupart des sites Web grâce à Copilot. Multi-Modal avec Search Grounding : En combinant les performances de GPT-4 et de Bing Image Search, cette nouvelle fonction offrira une meilleure compréhension des images pour les requêtes des internautes.

: En combinant les performances de GPT-4 et de Bing Image Search, cette nouvelle fonction offrira une meilleure compréhension des images pour les requêtes des internautes. Code Interpreter : Ce nouvel outil facilitera l’exécution de tâches complexes telles que les calculs précis, la programmation, l’analyse de données, la visualisation et les mathématiques.

Retour d’expérience et déploiement à venir

Microsoft recueille actuellement les retours des utilisateurs sur ces fonctionnalités innovantes pour pouvoir les déployer prochainement. Parmi elles, notons :

Deep Search : Bientôt disponible sur Bing, Deep Search exploitera les performances du GPT-4 pour fournir des résultats de recherche optimisés sur des sujets complexes.

Avec ces nouvelles avancées, Microsoft confirme son engagement à exploiter tout le potentiel de l’IA, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience toujours plus riche et contextualisée au quotidien. L’avenir de Copilot s’annonce donc prometteur avec l’introduction de GPT-4 Turbo, du nouveau modèle DALL-E 3, Multi-Modal avec Search Grounding et Code Interpreter.