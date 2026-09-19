Journées du patrimoine 2026 : les coulisses de Lyon à l’honneur

Les 19 et 20 septembre 2026, Lyon se prépare à accueillir un public nombreux pour une nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine. Cet événement annuel offre la possibilité de découvrir ou redécouvrir des trésors souvent méconnus de la ville, en ouvrant exceptionnellement portes et souterrains au grand public le temps d’un week-end. Focus sur le programme lyonnais et les initiatives marquantes de cette édition 2026.

Les Hospices Civils de Lyon : patrimoine historique et modernité Cette année, les Hospices Civils de Lyon (HCL) figurent en bonne place dans la programmation. De l’hôpital Edouard Herriot à la Croix-Rousse, en passant par l’Hôtel-Dieu, ces établissements ouvrent leurs portes le temps de visites exceptionnelles. Ces parcours permettent d’approcher à la fois l’histoire hospitalière de la ville et l’évolution récente de ces édifices emblématiques. Les visiteurs pourront ainsi parcourir des salles habituellement réservées au personnel, découvrir des chapelles et déambuler dans certains couloirs chargés d’anecdotes. Des expositions thématiques et des animations familiales sont également prévues durant ce week-end spécial, soulignant le dialogue entre héritage ancien et pratiques contemporaines. Visites guidées dans les bâtiments classés

dans les bâtiments classés Exposition “Lumières enfouies” visible jusqu’au 12 octobre dans le quartier Saint-Just

Animations dédiées au patrimoine médical lyonnais