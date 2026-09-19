Journées du patrimoine 2026 : les coulisses de Lyon à l’honneur

Les 19 et 20 septembre 2026, Lyon se prépare à accueillir un public nombreux pour une nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine. Cet événement annuel offre la possibilité de découvrir ou redécouvrir des trésors souvent méconnus de la ville, en ouvrant exceptionnellement portes et souterrains au grand public le temps d’un week-end. Focus sur le programme lyonnais et les initiatives marquantes de cette édition 2026.
Quadient au cœur de l’évolution numérique et stratégique
Sommaires
Découverte des lieux souterrains et cachés de Lyon
Au fil des années, les Journées du patrimoine ont su éveiller la curiosité des visiteurs grâce aux ouvertures inédites de sites habituellement inaccessibles. Pour l’édition 2026, plusieurs parcours permettront d’explorer la face cachée de Lyon. Certains circuits guideront les participants dans des galeries souterraines peu connues, dévoilant ainsi un aspect mystérieux de la capitale des Gaules.
Parmi les points phares, des visites guidées s’organisent autour de cinq sites discrets situés sous la ville. Ce type d’initiative connaît un franc succès, en particulier auprès des passionnés d’architecture et d’histoire locale désireux d’en apprendre davantage sur les couches historiques et techniques enfouies sous les rues lyonnaises.
- Tunnels techniques fermés le reste de l’année
- Anciens réservoirs transformés en espaces culturels éphémères
- Caves médiévales dédiées à des expositions temporaires
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Les Hospices Civils de Lyon : patrimoine historique et modernité
Cette année, les Hospices Civils de Lyon (HCL) figurent en bonne place dans la programmation. De l’hôpital Edouard Herriot à la Croix-Rousse, en passant par l’Hôtel-Dieu, ces établissements ouvrent leurs portes le temps de visites exceptionnelles. Ces parcours permettent d’approcher à la fois l’histoire hospitalière de la ville et l’évolution récente de ces édifices emblématiques.
Les visiteurs pourront ainsi parcourir des salles habituellement réservées au personnel, découvrir des chapelles et déambuler dans certains couloirs chargés d’anecdotes. Des expositions thématiques et des animations familiales sont également prévues durant ce week-end spécial, soulignant le dialogue entre héritage ancien et pratiques contemporaines.
- Visites guidées dans les bâtiments classés
- Exposition “Lumières enfouies” visible jusqu’au 12 octobre dans le quartier Saint-Just
- Animations dédiées au patrimoine médical lyonnais
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Un week-end de rendez-vous exceptionnels et d’ouvertures rares
L’un des axes majeurs de l’événement réside dans l’ouverture exceptionnelle de lieux habituellement fermés au public. Cette démarche donne accès à des sites parfois ignorés ou simplement insoupçonnés des Lyonnais eux-mêmes. Théâtre, musées spécialisés, archives municipales et autres institutions proposent ainsi des visites commentées ou libres permettant d’apprécier la diversité du patrimoine local.
Afin de répondre à un large public, chaque arrondissement propose sa sélection de rendez-vous : de grands classiques renouvelés mais aussi des nouveautés adaptées à tous les âges. Plusieurs ateliers pédagogiques offriront une approche immersive, en mettant l’accent sur la transmission et la valorisation du savoir-faire lyonnais à travers les siècles.
|Date
|Lieu emblématique
|Type d’accès
|19 et 20 septembre 2026
|Hospices Civils de Lyon
|Visites guidées et expositions
|19 et 20 septembre 2026
|Galeries souterraines
|Accès exceptionnel
|19 et 20 septembre 2026
|Mairies d’arrondissement
|Accueil et parcours thématiques
Quelles sont les dates officielles des Journées du patrimoine 2026 à Lyon ?
Quels types de sites seront accessibles lors de cette édition ?
- Bâtiments publics et religieux
- Lieux culturels et patrimoniaux
- Sites souterrains et espaces industriels réhabilités
Des expositions spéciales sont-elles prévues pendant ce week-end ?
- Thématiques relatives à l’histoire médicale
- Décryptage des infrastructures souterraines
- Collections artistiques locales
Faut-il réserver pour accéder à certaines visites à Lyon ?
|Type de site
|Réservation requise
|Galeries souterraines
|Oui
|Musées
|Non, sauf annonces spécifiques
|Expositions en mairie
|Non