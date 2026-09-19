Carnet de BordNewsJournées du patrimoine 2026 : les coulisses de Lyon à l’honneur

Journées du patrimoine 2026 : les coulisses de Lyon à l’honneur

Journées du patrimoine 2026 Lyon
Par: Christophe Durand

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Les 19 et 20 septembre 2026, Lyon se prépare à accueillir un public nombreux pour une nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine. Cet événement annuel offre la possibilité de découvrir ou redécouvrir des trésors souvent méconnus de la ville, en ouvrant exceptionnellement portes et souterrains au grand public le temps d’un week-end. Focus sur le programme lyonnais et les initiatives marquantes de cette édition 2026.

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Découverte des lieux souterrains et cachés de Lyon

Au fil des années, les Journées du patrimoine ont su éveiller la curiosité des visiteurs grâce aux ouvertures inédites de sites habituellement inaccessibles. Pour l’édition 2026, plusieurs parcours permettront d’explorer la face cachée de Lyon. Certains circuits guideront les participants dans des galeries souterraines peu connues, dévoilant ainsi un aspect mystérieux de la capitale des Gaules.

Parmi les points phares, des visites guidées s’organisent autour de cinq sites discrets situés sous la ville. Ce type d’initiative connaît un franc succès, en particulier auprès des passionnés d’architecture et d’histoire locale désireux d’en apprendre davantage sur les couches historiques et techniques enfouies sous les rues lyonnaises.

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  • Tunnels techniques fermés le reste de l’année
  • Anciens réservoirs transformés en espaces culturels éphémères
  • Caves médiévales dédiées à des expositions temporaires
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Les Hospices Civils de Lyon : patrimoine historique et modernité

Cette année, les Hospices Civils de Lyon (HCL) figurent en bonne place dans la programmation. De l’hôpital Edouard Herriot à la Croix-Rousse, en passant par l’Hôtel-Dieu, ces établissements ouvrent leurs portes le temps de visites exceptionnelles. Ces parcours permettent d’approcher à la fois l’histoire hospitalière de la ville et l’évolution récente de ces édifices emblématiques.

Les visiteurs pourront ainsi parcourir des salles habituellement réservées au personnel, découvrir des chapelles et déambuler dans certains couloirs chargés d’anecdotes. Des expositions thématiques et des animations familiales sont également prévues durant ce week-end spécial, soulignant le dialogue entre héritage ancien et pratiques contemporaines.

  • Visites guidées dans les bâtiments classés
  • Exposition “Lumières enfouies” visible jusqu’au 12 octobre dans le quartier Saint-Just
  • Animations dédiées au patrimoine médical lyonnais
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Un week-end de rendez-vous exceptionnels et d’ouvertures rares

L’un des axes majeurs de l’événement réside dans l’ouverture exceptionnelle de lieux habituellement fermés au public. Cette démarche donne accès à des sites parfois ignorés ou simplement insoupçonnés des Lyonnais eux-mêmes. Théâtre, musées spécialisés, archives municipales et autres institutions proposent ainsi des visites commentées ou libres permettant d’apprécier la diversité du patrimoine local.

Afin de répondre à un large public, chaque arrondissement propose sa sélection de rendez-vous : de grands classiques renouvelés mais aussi des nouveautés adaptées à tous les âges. Plusieurs ateliers pédagogiques offriront une approche immersive, en mettant l’accent sur la transmission et la valorisation du savoir-faire lyonnais à travers les siècles.

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Date Lieu emblématique Type d’accès
19 et 20 septembre 2026 Hospices Civils de Lyon Visites guidées et expositions
19 et 20 septembre 2026 Galeries souterraines Accès exceptionnel
19 et 20 septembre 2026 Mairies d’arrondissement Accueil et parcours thématiques

Quelles sont les dates officielles des Journées du patrimoine 2026 à Lyon ?

Les Journées du patrimoine à Lyon se tiendront officiellement les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026. Ce week-end correspond aux dates fixées au niveau national pour cet événement. Il est recommandé de consulter les programmes des différents sites pour connaître les horaires précis de chaque visite ou animation.

Quels types de sites seront accessibles lors de cette édition ?

L’événement prévoit l’ouverture de lieux variés tels que des bâtiments historiques (comme les Hospices Civils), des galeries souterraines, des caves et des ateliers. Plusieurs visites donneront également accès à des espaces habituellement réservés au personnel ou totalement fermés au public durant le reste de l’année.
  • Bâtiments publics et religieux
  • Lieux culturels et patrimoniaux
  • Sites souterrains et espaces industriels réhabilités

Des expositions spéciales sont-elles prévues pendant ce week-end ?

Oui, certaines expositions ponctuelles seront visibles durant les Journées du patrimoine 2026 à Lyon. Par exemple, l’exposition “Lumières enfouies” se tiendra du 19 septembre au 12 octobre dans le quartier Saint-Just. Divers établissements proposeront aussi des animations et des présentations temporaires spécialement organisées pour l’occasion.
  • Thématiques relatives à l’histoire médicale
  • Décryptage des infrastructures souterraines
  • Collections artistiques locales

Faut-il réserver pour accéder à certaines visites à Lyon ?

Pour certains lieux très fréquentés comme les galeries souterraines ou les Hospices Civils de Lyon, une réservation préalable sera requise en raison du nombre limité de places. Beaucoup de sites restent cependant en accès libre, sous réserve de la capacité maximale d’accueil définie par les organisateurs. Il est conseillé de vérifier auprès de chaque établissement participant.
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Type de siteRéservation requise
Galeries souterrainesOui
MuséesNon, sauf annonces spécifiques
Expositions en mairieNon

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