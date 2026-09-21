Patrimoine à l’honneur : les incontournables des Journées du patrimoine 2026 à Fontainebleau

Les 19 et 20 septembre 2026, Fontainebleau et ses environs s’apprêtent à accueillir un public nombreux lors des Journées européennes du patrimoine. Au programme, une pluralité d’événements, d’ouvertures exceptionnelles et de visites guidées, pour mettre en valeur le riche héritage culturel, architectural et naturel de cette ville d’histoire. Au fil du week-end, collectivités et associations du Pays de Fontainebleau uniront leurs efforts pour faire découvrir aussi bien des monuments historiques illustres que des sites moins connus, dans une ambiance festive et instructive.

Nature, histoire et découvertes insolites Au-delà des monuments historiques, Fontainebleau cultive son originalité en valorisant son patrimoine naturel exceptionnel. L’Hippodrome de la Solle, situé en lisière de la vaste forêt domaniale, invite le public à retracer l’histoire des courses, née d’un pari entre aristocrates à la fin du XVIIIe siècle. Sur place, expositions, présentations commentées et promenades expliquent le lien séculaire entre la ville et le cheval, donnant toute sa dimension à ce lieu unique en Île-de-France. D’autres parcours plongent les visiteurs dans le tissu vivant des quartiers anciens ou les conduisent vers des sites moins connus, grâce à un réseau mobilisé de guides bénévoles, membres d’associations locales et passionnés d’histoire. Des visites d’églises et de demeures privées complètent ainsi une offre toujours diversifiée. Des animations pour toute la famille Dans de nombreuses communes du Pays de Fontainebleau, les familles trouveront aussi leur bonheur lors d’ateliers pédagogiques, de chasses au trésor ou de démonstrations d’artisanat traditionnel. Ces activités participatives mettent l’accent sur l’apprentissage ludique et sensibilisent aux enjeux de la préservation du patrimoine local. Le secteur jeunesse de la ville s’investit particulièrement pour favoriser l’accès des plus jeunes à ces événements culturels, avec des programmes adaptés et des animations spécifiques imaginées pour eux. Mise à l’honneur des héros locaux La matinée du samedi 19 septembre revêtira un caractère particulier avec la parade organisée en centre-ville pour saluer l’engagement des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Ces derniers, récemment sollicités pour lutter contre les incendies en forêt bellifontaine, seront mis à l’honneur à travers une présentation de véhicules et une rencontre avec habitants et visiteurs. Lire : Prélèvement à la source : ce qui change pour les couples à partir de septembre Cette célébration s’ajoute aux traditionnelles cérémonies et complète la portée citoyenne des Journées du patrimoine, ancrant l’événement dans l’actualité locale tout en rappelant l’importance des acteurs de terrain.