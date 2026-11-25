L’année 2027 s’annonce décisive pour le portefeuille des retraités français. En réponse à une conjoncture tendue et aux besoins d’ajustement des finances publiques, de multiples mesures ont été soumises au Parlement, suscitant autant d’inquiétudes que d’espoirs. Du maintien attendu de l’abattement fiscal à la réforme de la pension de réversion, les évolutions engagées pèseront différemment selon les profils. Voici un tour d’horizon factuel des modifications majeures à anticiper pour évaluer concrètement l’impact sur le budget des seniors dès 2027.

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Abattement fiscal des retraités : statu quo ou plafonnement en vue ?

Après plusieurs mois de discussions, l’Assemblée nationale a tranché sur la question sensible de l’abattement fiscal de 10 % appliqué aux revenus des retraités lors du calcul de l’impôt. Ce dispositif apprécié permet de diminuer la base imposable, allégeant la note fiscale pour des millions de foyers chaque année.

Initialement, le gouvernement proposait de réduire le plafond de cet abattement pour limiter son coût sur les finances publiques. Si la suppression pure et simple n’est pas à l’ordre du jour, le débat s’est cristallisé autour du niveau du plafond actuellement fixé à 4 439 euros par foyer. Plusieurs scénarios coexistent désormais, oscillant entre maintien du plafond ou abaissement progressif.

Parmi les pistes retenues pour 2027, un abaissement du plafond à 3 000 euros figure parmi les options privilégiées. Cette mesure impacterait surtout les couples de retraités disposant de pensions cumulées, qui bénéficient actuellement d’une réduction fiscale plus conséquente grâce au doublement de l’abattement.

En revanche, les retraités percevant des pensions modestes se verraient globalement préservés d’un alourdissement significatif de leur impôt sur le revenu, leur assiette demeurant inférieure au nouveau seuil envisagé.

Pour mémoire, l’abattement fiscal reste aujourd’hui plafonné à 4 439 euros par foyer fiscal. Il concerne tous les titulaires de pensions, rentes viagères ou retraites complémentaires, sous réserve qu’il n’ait pas déjà été appliqué pour des revenus de remplacement similaires.

Ce dispositif contribue de façon notable à limiter la pression fiscale sur les retraités. Tout changement de plafond génère donc des ajustements dans la planification budgétaire des ménages touchés.