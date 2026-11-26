Dès 2027, les règles entourant la pension de réversion vont évoluer avec une actualisation attendue des plafonds de ressources. Ces seuils, essentiels pour l’obtention de ce soutien destiné aux conjoints survivants, pourraient renforcer ou fragiliser le droit à la pension selon la situation financière de chacun. Ci-dessous, un décryptage des principaux changements prévus et des explications sur ceux qui pourront bénéficier ou se voir refuser cette aide en lien direct avec les nouveaux critères de ressources.

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Quels seront les nouveaux plafonds pour la pension de réversion en 2027 ? En 2027, les plafonds de ressources pris en compte pour l’attribution de la pension de réversion seront revus à la hausse. Depuis plusieurs années, ces limites sont indexées sur le niveau du Smic afin de garantir une certaine équité face à l’évolution du coût de la vie et des salaires de base. D’après les informations disponibles, ces nouveaux seuils s’appliqueront aussi bien aux futurs retraités qu’aux personnes déjà bénéficiaires, dans certaines situations particulières liées à la reconstitution ou à l’actualisation du dossier annuel. Ce changement illustre la volonté d’adapter la protection sociale aux réalités économiques actuelles. Plafond individuel relevé , augmentation proportionnelle au Smic

, augmentation proportionnelle au Smic Prise en compte de l’ensemble des ressources , hors exceptions prévues par la réglementation

, hors exceptions prévues par la réglementation Mise à jour systématique pour chaque début d’année civile Un tableau pour mieux comprendre les variations de plafonds Année Plafond de ressources (individuel) Évolution par rapport à l’année précédente (%) 2026 Valeur basée sur le Smic brut 2026 – 2027 Augmentation alignée sur +1,6 % du Smic +1,6 % environ Ce tableau met en lumière comment la revalorisation du Smic entraîne une modification automatique du point d’accès à la pension de réversion pour l’année suivante. De telles évolutions peuvent jouer un rôle décisif dans le passage sous ou au-dessus du seuil de revenus fixé. Il convient toutefois de rappeler que d’autres variables individuelles entrent en jeu. Les situations conjugales ou patrimoniales spécifiques doivent également être examinées au cas par cas lors de la constitution du dossier.