En France, les prestations sociales bénéficient chaque année de réajustements parfois importants. Selon les premières projections présentées récemment, plusieurs aides majeures pourraient connaître des modifications dès janvier 2027. Entre revalorisations prévues, statu quo et changements de règles, voici un tour d’horizon des principaux dispositifs concernés et des raisons qui expliquent ces évolutions.
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Sommaires
Réévaluation attendue pour le RSA, l’AAH et le minimum vieillesse
D’après les derniers rapports de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, il est envisagé que le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que le minimum vieillesse bénéficient d’une revalorisation en 2027. Cette hausse serait estimée à 2,3 %, une mesure destinée à préserver le pouvoir d’achat face à une inflation persistante.
Ce type de revalorisation des prestations sociales s’inscrit dans un contexte économique marqué par des ajustements réguliers afin de garantir leur impact réel auprès des ménages modestes. Pour beaucoup d’allocataires, cette évolution représenterait un supplément appréciable sur l’année, même si elle ne suffit pas à dissiper toutes les inquiétudes liées au coût de la vie croissant.
- Majoration prévue applicable autour du mois d’avril 2027
- Taux d’augmentation basé sur les dernières tendances inflationnistes
- Dispositifs concernés : RSA, AAH, minimum vieillesse
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Des mesures contrastées selon les allocations : gel des APL et stabilité de la prime de Noël
Alors que certaines prestations verront probablement leur montant évoluer, d’autres devraient rester identiques. Ainsi, un gel du montant des aides personnalisées au logement (APL) est envisagé. Concrètement, les foyers concernés ne percevront pas d’augmentation lors de la prochaine mise à jour annuelle. Ce choix s’explique par une volonté de maîtriser les dépenses publiques, mais il suscite des interrogations sur son impact sur les bénéficiaires, notamment parmi les locataires ou accédants à la propriété bénéficiant de ce soutien.
La prime de Noël, attribuée sous condition de ressources à certains bénéficiaires de minima sociaux depuis plus de dix ans, affichera quant à elle une stricte stabilité pour 2026 et pourrait continuer avec ces mêmes montants début 2027. Versée automatiquement, son montant varie selon la composition familiale et oscille généralement entre 152 euros et plus de 440 euros. Ce maintien rassure temporairement les foyers éligibles, mais n’introduit aucune hausse en perspective immédiate.
- Gel des APL prévu pour 2027, sans augmentation programmée
- Montant fixé pour la prime de Noël, reconduit à l’identique pour 2026 et potentiellement en 2027
- Aucune démarche supplémentaire requise pour obtenir la prime de Noël
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Changements dans les modalités de cumul d’aides pour certains bénéficiaires
Parmi les évolutions notables figure aussi la fin du cumul des aides entre l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation spécifique de solidarité (ASS). Dès le 1er janvier 2027, environ 15 000 personnes seront concernées par cet arrêt. Cette mesure oblige ces allocataires à adapter leur budget et pourrait avoir un impact direct sur leurs droits connexes comme ceux liés à la retraite complémentaire.
Les pouvoirs publics justifient cette modification du calcul des aides par la volonté d’harmoniser les dispositifs tout en ciblant mieux les profils prioritaires. Néanmoins, sa mise en œuvre soulève des interrogations chez les associations défendant les droits des personnes concernées, qui alertent sur le risque de perte de ressources pour certains foyers fragilisés.
- Fin du cumul AAH-ASS dès le 1er janvier 2027
- Environ 15 000 personnes directement touchées
- Questions sur l’impact pour les droits annexes et la protection sociale des allocataires
Quelles prestations connaîtront une revalorisation en 2027 ?
En 2027, les principales prestations annoncées pour une revalorisation sont le RSA, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le minimum vieillesse. La hausse envisagée serait de 2,3 % selon les prévisions actuelles. Ces ajustements visent à compenser l’inflation et à soutenir le pouvoir d’achat des allocataires concernés.
- RSA : +2,3 % prévu
- AAH : +2,3 % prévu
- Minimum vieillesse : alignement sur l’augmentation du RSA
Le montant des APL va-t-il évoluer en 2027 ?
Le montant des aides personnalisées au logement (APL) ne sera pas revalorisé en 2027 selon les orientations retenues. Les bénéficiaires continueront donc à percevoir le même niveau d’aide que l’année précédente. Ce choix résulte d’une volonté de contenir les dépenses publiques tout en maintenant le dispositif en place.
- APL inchangées pour l’année 2027
- Pas d’ajustement du barème annoncé à ce stade
La prime de Noël sera-t-elle maintenue début 2027 ?
La prime de Noël devrait être maintenue avec des montants stables, comme l’annonce déjà faite pour décembre 2026. Son versement reste automatique pour les bénéficiaires de certains minima sociaux. Le montant dépendra, comme les années précédentes, de la composition du foyer.
- Prime de Noël versée sans démarche supplémentaire
- Montants variant en fonction du nombre de personnes dans le foyer, calqués sur ceux de fin 2026
|Composition du foyer
|Montant indicatif (€)
|Isolé
|≈ 152
|Famille nombreuse
|> 440
Qui sera concerné par la fin du cumul AAH-ASS en 2027 ?
Envion 15 000 personnes ne pourront plus cumuler allocation aux adultes handicapés (AAH) et allocation spécifique de solidarité (ASS) à partir du 1er janvier 2027. Elles devront alors revoir l’organisation de leurs ressources mensuelles et anticiper d’éventuels impacts sur d’autres droits, notamment en matière de retraite complémentaire.
- Bénéficiaires AAH et ASS jusqu’au 31 décembre 2026
- Nécessité d’ajuster les démarches administratives dès 2027
Sources
- https://www.lerevenu.com/preparer-succession/protection-de-la-famille/rsa-et-aah-une-hausse-de-2-3-envisagee-en-avril-20/
- https://www.aide-sociale.fr/prime-de-noel-caf/
- https://www.mes-allocs.fr/actualites/aides-sociales/paiement-caf-retard/
- https://informations.handicap.fr/a-fin-du-cumul-aah-ass-15-000-personnes-concernees-39661.php