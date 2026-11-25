Un grand nombre de bénéficiaires potentiels passent à côté des dispositifs d’aide financière gérés par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Malgré leur impact direct sur le budget des ménages, certaines prestations ne sont pas réclamées, souvent par manque d’information ou à cause de démarches administratives jugées complexes. Les montants concernés peuvent pourtant représenter plusieurs centaines d’euros chaque mois pour les personnes éligibles.

Caf : les démarches à effectuer avant le 31 décembre 2026

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La prime d’activité : 183 euros oubliés chaque mois ? Parmi les aides boudées figure la prime d’activité. Cette prestation, destinée à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux revenus modestes, atteint en moyenne 183 euros par mois selon les dernières données disponibles. L’absence de demande pour cette aide s’explique notamment par la confusion entre les différentes prestations existantes, ainsi que par une méconnaissance des seuils précis d’éligibilité. Pourtant, le dépôt d’une demande se fait simplement grâce à un formulaire en ligne, suivi d’une simulation pour vérifier l’attribution possible. Selon les analyses, ce montant correspondrait à environ 2 200 euros supplémentaires par an pour une personne admissible. Cela peut significativement alléger le quotidien, y compris pour ceux qui pensent gagner « trop » pour y avoir droit.

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Aides au logement : jusqu’à 253 euros laissés de côté L’aide personnalisée au logement et les autres allocations du même type figurent parmi les prestations dont près de 40 % des bénéficiaires potentiels ne profitent pas. D’après diverses études, cela représente jusqu’à 253 euros chaque mois qui ne sont pas versés, faute de demande. Que ce soit pour un appartement étudiant, une résidence familiale ou un hébergement individuel, ces sommes peuvent aider à faire face aux charges liées au logement, qui constituent bien souvent le premier poste de dépense des ménages. La démarche nécessite de fournir des justificatifs sur la situation personnelle et locative, ainsi que sur les ressources du foyer. De nombreux outils numériques facilitent cependant ces formalités, avec un accompagnement étape par étape disponible directement sur le site de la CAF.