Le matériel et les consommables destinés aux laboratoires (labos scientifiques, labo scolaires)

Tout savoir sur le matériel et les consommables destinés aux laboratoires

Les laboratoires, quelle que soit leur nature, ont besoin de matériel et de consommables spécifiques pour un fonctionnement optimal. Le matériel est indispensable lorsque les laborantins souhaitent réaliser des expériences et des analyses. Les consommables, quant à eux, sont nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils et des instruments. De quoi s’agit-il concrètement alors ?

Matériel de laboratoire

Le matériel de laboratoire est un ensemble d’équipements et d’instruments qui concourent à la réalisation des expériences et des analyses. En effet, il existe une grande variété de matériels de laboratoire, et ce, selon l’activité que vous souhaitez réaliser. Entre autres, on peut évoquer :

Verrerie scientifique

La verrerie scientifique peut être utilisée pour une variété de tâches. Par exemple, lorsqu’il s’agit de la préparation de solutions, la filtration, la distillation, la séparation de mélanges ou d’autres tâches, ce matériel de laboratoire est le bienvenu. Il comprend des éléments comme les béchers, les erlenmeyers, etc.

Instruments de mesure

Les instruments de mesure interviennent pour la mesure des quantités physiques et sont indispensables pour la réalisation de nombreuses expériences et analyses. Au nombre de ceux-ci, on peut faire allusion aux dispositifs comme les balances, les thermomètres, les pH-mètres, les conductimétries, etc.

Appareils de sécurité

Pour protéger les utilisateurs des risques liés aux travaux en laboratoire, il est conseillé de recourir aux appareils de sécurité. Il s’agit des équipements tels que les hottes, les aspirantes, les armoires de sécurité, les extincteurs, etc.

Équipements de protection individuelle

Les équipements de protection individuelle ont également leur place dans le matériel de laboratoire. Ils ont pour rôle de protéger les utilisateurs des risques biologiques, chimiques ou physiques. À titre illustratif, on peut citer les lunettes de protection, les gants et les masques.

Consommables pour laboratoires

Il s’agit ici de tout produit utilisé ou consommé lors d’une expérience ou d’une analyse. Comme consommables pour laboratoires, les réactifs peuvent être cités. Ce sont des produits chimiques que les laborantins utilisent pour les réactions chimiques.

Aussi, les solvants, les papiers et filtres peuvent être mentionnés dans cette catégorie. Dans ce listing, nous vous proposons également quelques consommables assez populaires :

Tubes à essai et éprouvettes : ces contenants sont essentiels pour stocker et manipuler des échantillons liquides ou solides. Ils peuvent être en verre pour des applications exigeantes ou en plastique pour une utilisation courante.

Pipettes : les pipettes permettent de mesurer et de transférer avec précision des volumes de liquides. Elles sont fondamentales dans des domaines tels que la biologie moléculaire, la chimie et la recherche médicale.

Fioles jaugées : elles sont des récipients de mesure précise utilisés pour préparer des solutions avec une concentration exacte.

Burettes : les burettes permettent de doser précisément des volumes de liquides, ce qui est essentiel dans les titrages et les analyses volumétriques.

Plaques de culture cellulaire : ces plaques sont utilisées pour cultiver des cellules en laboratoire, un élément central dans la recherche biomédicale et la biologie cellulaire.

Chaque élément de cette liste joue un rôle crucial dans les opérations quotidiennes d’un laboratoire, contribuant ainsi à la précision et à la fiabilité des résultats obtenus.