La préparation du budget 2027, actuellement en discussion au Parlement, suscite de nombreuses interrogations chez les retraités. Les mesures fiscales retenues auront un impact direct sur leur pouvoir d’achat. Entre abattements fiscaux modifiés, indexation des pensions de retraite et débats parlementaires agités, il s’agit de suivre de près l’évolution de ces dispositifs. Voici un point détaillé sur les principaux éléments à observer.

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Indexation des pensions : garanties et incertitudes L’indexation des pensions de retraite sur l’inflation demeure l’un des points les plus scrutés par les seniors de plus de 65 ans. En 2027, la question porte sur la possibilité d’une indexation complète ou partielle afin de compenser l’inflation et préserver le pouvoir d’achat. Le montant de la revalorisation dépend toutefois directement des arbitrages opérés durant le vote final du budget. Le Sénat, dans sa position actuelle, propose que toute remise en cause de l’avantage fiscal soit compensée par une indexation pleinement garantie. Cette approche permettrait aux pensions de suivre l’évolution des prix, même si d’autres paramètres, comme le seuil d’application (par exemple : pensions dépassant un certain montant), restent à définir précisément. Quelles variations selon le niveau de pension ? Les impacts diffèrent fortement selon que la pension de retraite se situe sous ou au-dessus du seuil fixé par le gouvernement. Par exemple, la désindexation envisagée concernait initialement les retraités percevant plus de 1 260 euros par mois. La mesure, rejetée par le Sénat, visait à générer d’importantes économies budgétaires tout en limitant l’effet pour les petits retraités. Cependant, les prochains amendements pourraient introduire de nouveaux paliers, avec des taux d’indexation variables selon la tranche de pension, accentuant ainsi la différenciation fiscale interne au sein de la population des retraités. Comparatif des pistes en cours d’étude Pour faciliter la lecture, voici un tableau qui synthétise les principales propositions examinées lors des débats budgétaires : Mesure Bénéficiaires Effet attendu Réduction de l’abattement fiscal Tous les retraités imposables Hausse relative de l’impôt sur le revenu Suppression du plafonnement au profit d’un barème Retraités avec pensions plus élevées Allègement ou alourdissement progressif Indexation totale ou partielle des pensions En fonction du montant de la pension de retraite Maintien ou érosion du pouvoir d’achat