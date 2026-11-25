Avec l’option Tempo d’EDF, la facture d’électricité peut varier du simple au quadruple selon la couleur du jour. Lors des fameux jours rouges edf tempo, concentrés de novembre à mars, le prix du kilowattheure bondit, invitant les abonnés à revoir leur usage des équipements énergivores. Voici quelques conseils pratiques pour modérer la consommation électrique pendant ces périodes critiques.

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Les postes de consommation à surveiller lors des jours rouges Pour contenir le montant final de la facture d’électricité, certains appareils électriques à éviter méritent une attention particulière. Beaucoup consomment de faibles quantités lorsqu’ils sont utilisés ponctuellement, mais deviennent très gourmands en énergie dès qu’on les sollicite longuement ou à pleine puissance. Une liste d’équipements à surveiller s’impose alors, permettant de prioriser leur utilisation hors des jours rouges ou pendant les heures creuses. L’effet cumulatif de plusieurs usages simultanés majore l’impact sur la consommation quotidienne ces jours-là. Chauffage électrique individuel ou centralisé

individuel ou centralisé Ballon d’eau chaude

Lave-linge , sèche-linge et lave-vaisselle

, sèche-linge et lave-vaisselle Fours électriques et plaques de cuisson

Appareils de chauffage d’appoint (radiateurs soufflants, poêles électriques) Le chauffage et la production d’eau chaude En plein hiver, le chauffage représente jusqu’à 60 % de la dépense énergétique d’un foyer équipé en tout électrique. Les jours rouges, son usage intensif contribue fortement à faire grimper la facture. Réduire la température d’un ou deux degrés permet déjà de limiter la surcharge, tandis que repousser le déclenchement du ballon d’eau chaude constitue un geste complémentaire efficace. Utiliser un programmateur ou passer temporairement en mode absence sur les radiateurs aide à mieux maîtriser le budget. Pour l’eau chaude, un déclenchement différé lors des heures creuses se révèle pertinent, si la gestion technique du logement le permet. Les gros appareils ménagers et la cuisine Fours électriques, lave-linge, sèche-linge : chaque cycle lancé pendant une journée rouge edf tempo vient alourdir significativement le total. Mieux vaut anticiper ces tâches ou les reporter, sauf urgence, afin de profiter du tarif plus doux des jours bleus ou blancs. En cuisine, privilégier les cuissons simples ou utiliser micro-ondes et plaques à faible puissance permet également de réduire les dépenses. Garder un œil sur les consommations instantanées reste la meilleure arme contre une explosion imprévue du compteur.