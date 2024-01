Quels supports pour une publicité amovible ?

La publicité amovible est une technique efficace pour faire la promotion de vos produits et services. Son premier avantage est sa souplesse qui permet de la transférer d’une surface à l’autre à tout moment.

Elle permet aussi de cibler différentes zones géographiques ou événements particuliers et répond aux besoins évolutifs de la stratégie marketing. Cet article aborde les meilleurs supports à adopter pour ce type de publicité.

Les avantages des panneaux magnétiques

Parmi les supports incontournables de la publicité amovible, il y a les panneaux publicitaires magnétiques. Très faciles à monter grâce au principe du magnétisme, ils se déclinent en différentes formes, tailles et couleurs. On peut donc les fixer rapidement et facilement sur différents types de surfaces, sans outils ou systèmes de fixation complexes.

De plus, la majorité des panneaux publicitaires magnétiques sont recouverts d’une couche de PVC protectrice, ceci afin de les rendre résistants aux intempéries et de prévenir la décoloration causée par les rayons UV.

Mais, après une utilisation prolongée, il est possible de constater une perte de l’intensité des couleurs en raison de l’exposition aux rayons du soleil. Dans ce cas, il est impératif de remplacer les panneaux.

En mettant des panneaux publicitaires magnétiques sur des véhicules, l’entreprise peut aisément booster sa visibilité.

Ce support peut aussi être appliqué sur des portes, des appareils, des murs, des stores, etc.

Enfin, les fabricants proposent une variété de plaques magnétiques pour vos affichages temporaires pour répondre aux différents besoins publicitaires des entreprises.

Les roll-ups

Pour une pub amovible, les roll-ups sont aussi parfaits ! Personnalisables et faciles à transporter, ils sont souvent utilisés lors de foires commerciales et autres événements. Le roll-up est un type de signalétique composé de quatre éléments : un cadre en aluminium avec un mécanisme d’enroulement, une bâche imprimée, une tige pour étendre la bâche et des pieds pour assurer la stabilité de l’ensemble.

En plus de proposer une vaste surface d’impression, il s’agit d’un support mobile, facile à installer et qui peut être emporté partout. Après avoir enroulé la bâche, démonté la tige et placé le roll-up dans son sac de transport, il est possible de l’emmener facilement partout grâce à sa légèreté. Ce caractère amovible en fait d’ailleurs une excellente option pour la publicité. Le support présente par ailleurs un bon rapport qualité-prix pour une visibilité maximale en grand format.

Les autocollants et les vinyles adhésifs

Les étiquettes et les vinyles sont également très appréciés dans le cadre de la publicité amovible. Elles sont idéales pour les entreprises à la recherche d’autocollants qui peuvent être enlevés facilement sans laisser de marques ou abîmer la surface. Les fabricants en proposent des modèles déclinés en différentes tailles et formes. Au moment de la commande, ils donnent la possibilité de définir des designs personnalisés, comprenant des graphiques, des logos et du texte personnalisé.

Les autocollants et vinyles sont dotés d’un adhésif à faible adhérence qui permet de les retirer facilement. De plus, ils conviennent à une multitude d’utilisations, allant de l’étiquetage de produits dans un entrepôt ou un bureau à la stratégie de marketing des entreprises. Pour une campagne à grande échelle, il est conseillé d’en commander en grandes quantités, pour profiter de prix réduits.

Retour sur les atouts de la publicité amovible

En comparaison avec les panneaux d’affichage, les coûts de conception et d’installation de la publicité amovible sont plus économiques. De cette manière, les entreprises peuvent améliorer leurs stratégies publicitaires tout en réduisant les coûts.

De plus, elle attire l’attention et peut atteindre un large public. Dès lors, le message peut être perçu par des individus appartenant à différentes catégories socio-démographiques et situés dans diverses régions, ce qui étendra la portée de la campagne. L’entreprise peut cibler d’autres régions en délocalisant les supports de publicité vers des endroits stratégiques où se trouve le public cible.

Avant de commencer à concevoir des supports de publicité amovibles, il est important d’avoir une vision claire de ses objectifs. La campagne peut consister à augmenter la visibilité de la marque, faire la promotion d’un produit en particulier, booster les ventes ou informer la cible d’un événement à venir.

Ensuite, il faudra identifier le public cible, ses besoins, ses préférences et ses habitudes. Cela permettra de personnaliser le message en conséquence. Toutefois, celui-ci doit être simple, précis et concis pour qu’il soit facile à mémoriser.

Dans la mesure du possible, l’ajout de visuels attrayants est à prévoir. En réalité, les éléments visuels jouent un rôle essentiel dans la réussite d’une campagne publicitaire, car ils sont destinés à marquer les esprits. Il faut donc privilégier des images de haute qualité, des graphiques saisissants et des couleurs éclatantes pour capter l’attention. Après avoir déployé la publicité amovible, il convient de suivre les indicateurs de performance pour évaluer son efficacité. Cela permettra de définir des axes d’amélioration et de mettre en place des actions correctives.

